Transports

Pourquoi le métro B sera-t-il à l’arrêt en soirée en ce début de semaine à Lyon ?

Pourquoi le métro B sera-t-il à l’arrêt en soirée en ce début de semaine à Lyon ?
Pourquoi le métro B sera-t-il à l’arrêt en soirée en ce début de semaine à Lyon ? - LyonMag

La semaine va débuter par des perturbations sur la ligne B du métro.

Attention si vous avez l’habitude de prendre le métro B. La circulation de la ligne sera totalement interrompue ce lundi 6 et ce mardi 7 juillet, à partir de 21h15. Des "essais d’augmentation de la capacité et du confort" vont être menés.

Des bus relais seront mis en place entre Part-Dieu Vivier Merle et Hôpital Lyon Sud. A noter qu’ils ne desserviront pas les stations Place Guichard Bourse du Travail, Stade de Gerland et Gare d’Oullins.

Les premiers départs des bus relais sont annoncés à 21h48 de Gare Part-Dieu Vivier Merle et à 21h20 de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Les derniers départs auront lieu à 0h04 de Gare Part-Dieu Vivier Merle et à 0h23 de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud.

Tags :

metro B

perturbations

soirée

5 commentaires
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Ex idiotie le 06/07/2026 à 11:16
Ex Précisions a écrit le 06/07/2026 à 09h11

Rapport à l'article ?

Tout simplement Vero était la première à dire qu’ils ne savent pas gérer le métro etc , au final c’est juste très compliqué et c’est pas la faute de BB ou de Vero

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Aimé Traub le 06/07/2026 à 10:58
Grande gueule a écrit le 06/07/2026 à 10h00

Le rapport : tous les rigolos dans ton genre qui vomissaient sur l'ancienne mandature lorsqu'il y avait le moindre problème de métro.

Nous payons seulement une lubie du SYTRAL (et de KEOLIS) du temps de Collomb : avoir des rames de 2 ou 4 voitures. Garder l'ancienne configuration à 3 voitures aurait été trop simple et ringard.

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Grande gueule le 06/07/2026 à 10:00
Ex Précisions a écrit le 06/07/2026 à 09h11

Rapport à l'article ?

Le rapport : tous les rigolos dans ton genre qui vomissaient sur l'ancienne mandature lorsqu'il y avait le moindre problème de métro.

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Ex Précisions le 06/07/2026 à 09:11
Mais que fait Sarselli a écrit le 06/07/2026 à 08h28

La bonne mère ne ferait donc pas que des miracles ? 3 mois pour ouvrir une rue, c'est très très pauvre comme résultat. JMA aurait déjà fait beaucoup mieux.

Rapport à l'article ?

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Mais que fait Sarselli le 06/07/2026 à 08:28

La bonne mère ne ferait donc pas que des miracles ? 3 mois pour ouvrir une rue, c'est très très pauvre comme résultat. JMA aurait déjà fait beaucoup mieux.

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