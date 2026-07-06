Pourquoi le métro B sera-t-il à l’arrêt en soirée en ce début de semaine à Lyon ?

Attention si vous avez l’habitude de prendre le métro B. La circulation de la ligne sera totalement interrompue ce lundi 6 et ce mardi 7 juillet, à partir de 21h15. Des "essais d’augmentation de la capacité et du confort" vont être menés.
Des bus relais seront mis en place entre Part-Dieu Vivier Merle et Hôpital Lyon Sud. A noter qu’ils ne desserviront pas les stations Place Guichard Bourse du Travail, Stade de Gerland et Gare d’Oullins.
Les premiers départs des bus relais sont annoncés à 21h48 de Gare Part-Dieu Vivier Merle et à 21h20 de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Les derniers départs auront lieu à 0h04 de Gare Part-Dieu Vivier Merle et à 0h23 de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud.
Tout simplement Vero était la première à dire qu’ils ne savent pas gérer le métro etc , au final c’est juste très compliqué et c’est pas la faute de BB ou de VeroSignaler Répondre
Nous payons seulement une lubie du SYTRAL (et de KEOLIS) du temps de Collomb : avoir des rames de 2 ou 4 voitures. Garder l'ancienne configuration à 3 voitures aurait été trop simple et ringard.Signaler Répondre
Le rapport : tous les rigolos dans ton genre qui vomissaient sur l'ancienne mandature lorsqu'il y avait le moindre problème de métro.Signaler Répondre
Rapport à l'article ?Signaler Répondre
La bonne mère ne ferait donc pas que des miracles ? 3 mois pour ouvrir une rue, c'est très très pauvre comme résultat. JMA aurait déjà fait beaucoup mieux.Signaler Répondre