Pourquoi le métro B sera-t-il à l’arrêt en soirée en ce début de semaine à Lyon ?

Attention si vous avez l’habitude de prendre le métro B. La circulation de la ligne sera totalement interrompue ce lundi 6 et ce mardi 7 juillet, à partir de 21h15. Des "essais d’augmentation de la capacité et du confort" vont être menés.

Des bus relais seront mis en place entre Part-Dieu Vivier Merle et Hôpital Lyon Sud. A noter qu’ils ne desserviront pas les stations Place Guichard Bourse du Travail, Stade de Gerland et Gare d’Oullins.

Les premiers départs des bus relais sont annoncés à 21h48 de Gare Part-Dieu Vivier Merle et à 21h20 de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Les derniers départs auront lieu à 0h04 de Gare Part-Dieu Vivier Merle et à 0h23 de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud.