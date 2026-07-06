Solaize : un incendie suspect ravage un hectare de végétation, un homme interpellé

Une vaste opération de secours a été déployée dimanche soir à Solaize après le déclenchement d’un incendie de végétation. Le sinistre s’est déclaré vers 20 heures dans un contexte de fortes chaleurs et de risque élevé de propagation des flammes.
Selon les premiers éléments, l’incendie a détruit environ 10 000 m² de végétation, soit près d’un hectare.
Pour éviter toute extension vers les zones habitées, 71 sapeurs-pompiers et 26 véhicules ont été mobilisés sur place. Par mesure de sécurité, quelque 150 riverains ont été invités à quitter temporairement leur logement pendant l’intervention des secours.
Les enquêteurs s’intéressent à un homme soupçonné d’avoir provoqué volontairement l’incendie. D’après les premiers constats, plusieurs foyers distincts auraient été allumés dans le secteur, laissant penser à des départs de feu intentionnels.
Le suspect a été interpellé par les gendarmes et placé à la disposition des enquêteurs.
Dans un message publié dimanche soir, la préfecture du Rhône a souligné la rapidité de la mobilisation des secours et des forces de l’ordre.
Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a notamment salué l’action coordonnée des sapeurs-pompiers et des gendarmes, estimant qu’elle avait permis de protéger efficacement les habitants et d’éviter une propagation plus importante de l’incendie.
Certains détraqués aiment voir le feu, et l'action des pompiers, malheureusement, il y a eu des mauvais exemples de pompiers pyromanesSignaler Répondre
Attention pas de généralisations,
Samedi à Solaize, il y avait une petite cérémonie pour l'école des futurs pompiers, j'espère que ça n'a pas été un facteur déclencheur
Encore merci aux vrais pompiers pour les actions, leur dévouement et leur courage
Perpétuité pour les incendiaires (le plus lâche des crimes). lâchetéSignaler Répondre
En vérité, je ne sais si je peux vous rejoindre sur ce point .Signaler Répondre
Du fait de cette inflexion qui nous occupe, il est nécessaire d’arrêter de stigmatiser parmi les alternatives possibles, parce que la nature a, par définition, horreur du vide.
Et sii vous voulez mon avis concernant la politique de la ville de ces derniers temps, il serait intéressant d’uniformiser la plus grande partie des ouvertures évidentes faites par le maire Doucet, même si on ne peut se passer d’arrêter de stigmatiser l'ensemble des problématiques de bon sens, avec toute la prudence requise , à l'encontre de ces écologistes.
C'est pourquoi du fait de l'impasse actuelle dans laquelle se trouve la majorité en place vis à vis d'une tranche radicale de la population, je suggère fortement d’anticiper systématiquement toutes les hypothèses pertinentes, à court terme, afin d'améliorer notre efficacité , face à ce mal endémique.
C'est clair, quelle tristesse de voir le pays entier s'embraser..Signaler Répondre
Nous sommes capable de construire des rafales, des chars d'assauts, des centrales nucléaires, par contre pour les canadair ont doit les commander et ca prend plusieurs années pour les recevoir..
Quelle triste monde!
Quand au pyromane vu qu'ils sont fasciné par les flammes autant les foutre au feux..
Les pyromanes, qu’ils aillent brûler en enfer !Signaler Répondre