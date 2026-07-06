Solaize : un incendie suspect ravage un hectare de végétation, un homme interpellé

Une vaste opération de secours a été déployée dimanche soir à Solaize après le déclenchement d’un incendie de végétation. Le sinistre s’est déclaré vers 20 heures dans un contexte de fortes chaleurs et de risque élevé de propagation des flammes.

Selon les premiers éléments, l’incendie a détruit environ 10 000 m² de végétation, soit près d’un hectare.

Pour éviter toute extension vers les zones habitées, 71 sapeurs-pompiers et 26 véhicules ont été mobilisés sur place. Par mesure de sécurité, quelque 150 riverains ont été invités à quitter temporairement leur logement pendant l’intervention des secours.

Les enquêteurs s’intéressent à un homme soupçonné d’avoir provoqué volontairement l’incendie. D’après les premiers constats, plusieurs foyers distincts auraient été allumés dans le secteur, laissant penser à des départs de feu intentionnels.

Le suspect a été interpellé par les gendarmes et placé à la disposition des enquêteurs.

Dans un message publié dimanche soir, la préfecture du Rhône a souligné la rapidité de la mobilisation des secours et des forces de l’ordre.

Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a notamment salué l’action coordonnée des sapeurs-pompiers et des gendarmes, estimant qu’elle avait permis de protéger efficacement les habitants et d’éviter une propagation plus importante de l’incendie.