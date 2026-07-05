Beaujolais : un motard de 18 ans tué dans une collision avec une voiture

Un nouvel accident mortel endeuille les routes rhodaniennes. Un motard âgé de 18 ans est décédé ce dimanche matin à Saint-Appolinaire, dans le Beaujolais vert, au nord de Tarare.

Le drame s’est produit peu avant 11h sur la RD313.

D’après les premières constatations, le jeune pilote aurait dévié de sa trajectoire dans un virage avant d’entrer en collision avec une voiture arrivant en sens inverse.

Malgré l’intervention rapide des secours, la victime n’a pas pu être réanimée et est décédée sur place.

Le conducteur du véhicule impliqué a été soumis aux dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants, qui se sont révélés négatifs. Des examens toxicologiques seront réalisés ultérieurement concernant la victime afin de déterminer si de l’alcool ou des stupéfiants ont pu jouer un rôle dans l’accident.

Selon le Progrès, la victime était originaire de Bron.