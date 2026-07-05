Faits Divers

Beaujolais : un motard de 18 ans tué dans une collision avec une voiture

Beaujolais : un motard de 18 ans tué dans une collision avec une voiture
DR SDMIS

Un jeune motard a perdu la vie dimanche matin à Saint-Appolinaire, dans le nord du Rhône. Selon les premiers éléments, il aurait mal négocié un virage avant de percuter un véhicule circulant en sens inverse.

Un nouvel accident mortel endeuille les routes rhodaniennes. Un motard âgé de 18 ans est décédé ce dimanche matin à Saint-Appolinaire, dans le Beaujolais vert, au nord de Tarare.

Le drame s’est produit peu avant 11h sur la RD313.

D’après les premières constatations, le jeune pilote aurait dévié de sa trajectoire dans un virage avant d’entrer en collision avec une voiture arrivant en sens inverse.

Malgré l’intervention rapide des secours, la victime n’a pas pu être réanimée et est décédée sur place.

Le conducteur du véhicule impliqué a été soumis aux dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants, qui se sont révélés négatifs. Des examens toxicologiques seront réalisés ultérieurement concernant la victime afin de déterminer si de l’alcool ou des stupéfiants ont pu jouer un rôle dans l’accident.

Selon le Progrès, la victime était originaire de Bron.

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
strogoff le 05/07/2026 à 18:04

c'est toujours un souci ces jouets instables et bruyants qui glissent et viennent démolir votre voiture !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.