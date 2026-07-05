"Cross Bitume" : la préfecture du Rhône interdit les rassemblements de tuning ce week-end, ce qu'il faut savoir

La préfecture du Rhône serre la vis face aux rassemblements automobiles illégaux.

Par un arrêté signé ce samedi 4 juillet, le préfet du Rhône interdit la tenue de tout rassemblement automobile non déclaré sur l’ensemble du territoire départemental entre le dimanche 5 juillet à 10 heures et le lundi 6 juillet à 12 heures.

Selon les renseignements recueillis par les services de gendarmerie, un rassemblement baptisé "Cross Bitume" devait être organisé ce dimanche dans le secteur lyonnais.

Les autorités indiquent qu’un point de rassemblement pourrait être fixé dans l’est de l’agglomération lyonnaise aux alentours de 15 heures, avec une communication du lieu exact au dernier moment via les réseaux sociaux, comme cela est fréquemment observé lors de ce type d’événements.

La préfecture fait également le lien avec un autre événement prévu le 13 juillet et suivi par plusieurs centaines de personnes en ligne.

Des précédents marqués par de nombreux incidents

Pour justifier cette interdiction, l’État rappelle plusieurs rassemblements de tuning, drift ou rodéos automobiles organisés ces derniers mois dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans les départements voisins.

Les autorités évoquent notamment des démonstrations de drift et de burn-out, des courses de vitesse, des blocages d’axes routiers, des affrontements avec les forces de l’ordre, des tirs de mortiers d’artifice ainsi que des centaines d’infractions routières relevées lors de certains événements.

La préfecture cite également plusieurs rassemblements attribués au collectif La Piraterie, déjà impliqué selon elle dans différents événements ayant généré d’importants troubles à l’ordre public.

L’arrêté interdit "tout rassemblement automobile de personnes et de véhicules autres que ceux légalement déclarés ou autorisés" sur l’ensemble du département du Rhône pendant la période concernée.

Les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales prévues par le Code pénal et le Code de la sécurité intérieure. Les forces de l’ordre pourront également procéder à la dispersion des rassemblements concernés.

Pour la préfecture, cette mesure est rendue nécessaire par "un risque élevé de troubles graves à l’ordre public" et constitue la réponse la plus adaptée afin de garantir la sécurité des usagers de la route et la tranquillité publique.