Deux mille personnes à un rassemblement tuning près de Lyon : les CRS déployés, 100 contraventions dressées - VIDEO

Ils étaient entre 1500 et 2000, selon la police, ce 8 octobre autour du centre commercial de la Porte des Alpes à l'Est de Lyon. Drifts, accélérations soudaines, ruptures des moteurs, burns : le public assistait encore une fois à un défilé de plusieurs centaines de véhicules mimant un remake des films Fast and Furious dans cette zone assez éloignée des habitations.

Mais aux alentours de 23h, les forces de l'ordre sont venues interrompre la fête. Sous les ordres de la préfecture qui voulait marquer le coup, de très nombreux camions de CRS ont été déployés sur place pour bloquer les accès au site et dresser des contraventions.

Le bilan de l'opération n'est pas encore connu. Une question reste en suspens : Bron sera-t-elle le théâtre d'un nouveau "rasso" (nom de l'événement selon les participants, ndlr) vendredi prochain ?

🔴 À Bron près de #Lyon, des milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées pour assister à un défilé de tuning hier soir. De nombreux camions de CRS ont été déployés à 23h. La préfecture semble déterminée à mettre fin à ce genre de « rasso ». (IMAGES TÉMOINS) pic.twitter.com/xLxy3rJl91 — Lyon Mag (@lyonmag) October 9, 2021

Mise à jour à 11h :

Préfecture du Rhône rapporte que 100 policiers étaient mobilisés ce vendredi soir. Ces derniers ont dressé plus d'une centaine de contraventions et ont saisi plusieurs véhicules.