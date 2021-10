Malgré la présence policière, les shows de tuning continuent près de Lyon : 70 verbalisations et 2 gardes à vue

Et comme ce fut le cas ces deux dernières semaines, des CRS ont une nouvelle fois été déployés au niveau du centre commercial de la Porte des Alpes pour mettre fin aux festivités. Vendredi dernier, les forces de l'ordre avaient dressé un total de 27 verbalisations et placé six véhicules en fourrière, dont trois saisies judiciaires.

Mais pas de quoi décourager les fans de tuning qui ont bel et bien défilé malgré le tour de vis opéré par la préfecture. Selon les images qui sont parvenues à la rédaction de LyonMag, il y avait nettement moins de monde que d'habitude. Drift, burn et ruptures moteurs étaient cependant toujours de mise.

La Police Nationale rapporte 70 verbalisations et 11 délits dont un commis à bord d'un véhicule volé. Les deux occupants de cette voiture ont été placés en garde à vue. Par ailleurs, six véhicules ont été saisis.

