Le dispositif policier et préfectoral empêche l'habituel rassemblement de tuning près de Lyon

Cela fait des années que se tient à Bron une traditionnelle réunion de voitures de tuning tous les vendredis soir. Mais depuis quelques mois, ces "rasso" ont pris beaucoup d'ampleur, rassemblant parfois des milliers de personnes au niveau du centre commercial de la Porte des Alpes.

Il y a trois semaines, la préfecture a commencé à hausser le ton en déployant une centaine de CRS et en verbalisant à tout va les participants. Vitesses excessives, conduites dangereuses, véhicules trop modifiés : les fans de mécaniques commettaient de nombreuses infractions bien souvent dans l'impunité la plus totale.

Vendredi dernier, et malgré le renforcement de la présence policière, une ultime réunion a eu lieu. A la suite de ça, deux organisateurs ont été condamnés cette semaine à de la prison et écroués. Pour cette soirée du 29 octobre 2021, le préfet a, en plus de ça, pris un arrêté d'interdiction sur les communes de Bron, Saint-Priest et Chassieu.

Et cette stratégie répressive a visiblement marché puisque la préfecture a annoncé ce samedi qu'aucun rassemblement sauvage de véhicules de tuning ne s'était tenu la veille dans la Métropole de Lyon.

A voir maintenant si le problème n'a pas juste été déplacé ailleurs étant donné qu'une réunion similaire a été constatée dans la Drôme.