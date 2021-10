Rassemblement de tuning près de Lyon : deux suspects jugés en avril prochain

Et comme le week-end dernier, la préfecture et la Police Nationale ont mené une opération coup de poing pour endiguer le phénomène. Environ cent CRS ont été déployés pour mettre fin à la fête. En plus des nombreuses contraventions dressées et de la mise en fourrière de six véhicules, les forces de l'ordre ont interpellé et placé en garde à vue deux individus.

Le premier, âgé de 36 ans, a reconnu s'être adonné à un rodéo en faisant déraper sa moto et en conduisant très dangereusement. Il a déclaré qu'il faisait ça pour le loisir, son deux-roues a été saisi.

Le second, âgé de 22 ans, faisait des dérapages à bord de sa voiture et conduisait à vive allure tout en étant en défaut de permis de conduire. En effet, le suspect n'avait pas effectué le transfert de ses papiers portugais auprès des autorités françaises.

Présentés au parquet ce samedi, les deux individus seront finalement jugés en avril prochain.