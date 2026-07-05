Il tente de s’évader en plein tribunal : les juges de Villefranche le déclarent pénalement irresponsable

L’audience s’est déroulée sous haute surveillance au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône.

Le prévenu, âgé de 24 ans, devait répondre de deux dossiers distincts : l’agression d’un codétenu dans une prison des Bouches-du-Rhône et une tentative d’évasion survenue quelques semaines plus tard lors d’une audience judiciaire.

Les premiers faits remontent au 9 janvier dans l’établissement pénitentiaire d’Aix-en-Provence. Les surveillants avaient découvert un détenu blessé au visage. Plusieurs fractures avaient été constatées par les médecins. Et tous les soupçons se dirigeaient vers le jeune homme qui partageait sa cellule.

Le second épisode s’est produit le 3 mars devant le tribunal judiciaire de Grasse.

Alors qu’il comparaissait dans une autre affaire, le détenu avait tenté de quitter le box en profitant d’un espace entre les parois vitrées. Sa fuite avait toutefois été rapidement stoppée.

Devant les juges caladois, il a reconnu avoir essayé de s’échapper. Mais il a expliqué avoir agi sous l’effet d’hallucinations et de voix qu’il entendait régulièrement.

Les débats se sont largement concentrés sur l’état psychique du prévenu. L’expertise réalisée dans le cadre de la procédure décrit une personnalité antisociale associée à un délire mystique. Le spécialiste mandaté par la justice a conclu à une schizophrénie et à une abolition du discernement au moment de la tentative d’évasion.

Depuis son passage en hôpital psychiatrique, l’homme suit un traitement médical important.

Les magistrats caladois ont reconnu le prévenu coupable des violences commises contre son codétenu et l’ont condamné à 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention.

En revanche, ils ont retenu l’abolition du discernement concernant la tentative d’évasion du tribunal de Grasse. Le jeune homme a donc été déclaré pénalement irresponsable pour ces faits.

Son hospitalisation sous contrainte a été ordonnée à l’issue de la procédure.