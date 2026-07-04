Rhône et Métropole de Lyon : la vigilance jaune canicule déclenchée ce dimanche

La chaleur revient progressivement sur l’agglomération lyonnaise.

Dans son dernier bulletin, Météo-France place le Rhône et la Métropole de Lyon en vigilance jaune canicule à compter du dimanche 5 juillet à 12 heures.

Selon Météo-France, les températures repartent à la hausse sur le pourtour méditerranéen et dans la vallée du Rhône au cours du week-end.

Si cet épisode est annoncé comme moins intense que celui observé ces derniers jours, les prévisionnistes évoquent néanmoins des conditions nécessitant une vigilance particulière pour les personnes fragiles ou exposées à la chaleur.

Cinq départements en vigilance orange

À partir de dimanche midi, les départements de l’Ardèche, de l’Aude, de la Drôme, du Gard et du Vaucluse basculeront quant à eux en vigilance orange canicule.

Les températures les plus élevées sont attendues sur le Languedoc-Roussillon, l’ouest de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le sud des Alpes.

Face à ce retour de la chaleur, les autorités rappellent plusieurs consignes de prudence :

• boire régulièrement de l’eau, même sans sensation de soif ;

• éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes ;

• maintenir son logement au frais autant que possible ;

• prendre régulièrement des nouvelles des personnes âgées, isolées ou fragiles ;

• adapter les activités sportives et les travaux en extérieur.

Les services de l’État invitent également chacun à rester attentif à l’évolution des prévisions météorologiques au cours des prochains jours.