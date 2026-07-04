Rhône et Métropole de Lyon : la vigilance jaune canicule déclenchée ce dimanche

La chaleur revient progressivement sur l’agglomération lyonnaise.
Dans son dernier bulletin, Météo-France place le Rhône et la Métropole de Lyon en vigilance jaune canicule à compter du dimanche 5 juillet à 12 heures.
Selon Météo-France, les températures repartent à la hausse sur le pourtour méditerranéen et dans la vallée du Rhône au cours du week-end.
Si cet épisode est annoncé comme moins intense que celui observé ces derniers jours, les prévisionnistes évoquent néanmoins des conditions nécessitant une vigilance particulière pour les personnes fragiles ou exposées à la chaleur.
Cinq départements en vigilance orange
À partir de dimanche midi, les départements de l’Ardèche, de l’Aude, de la Drôme, du Gard et du Vaucluse basculeront quant à eux en vigilance orange canicule.
Les températures les plus élevées sont attendues sur le Languedoc-Roussillon, l’ouest de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le sud des Alpes.
Face à ce retour de la chaleur, les autorités rappellent plusieurs consignes de prudence :
• boire régulièrement de l’eau, même sans sensation de soif ;
• éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes ;
• maintenir son logement au frais autant que possible ;
• prendre régulièrement des nouvelles des personnes âgées, isolées ou fragiles ;
• adapter les activités sportives et les travaux en extérieur.
Les services de l’État invitent également chacun à rester attentif à l’évolution des prévisions météorologiques au cours des prochains jours.
Beaucoup de fontaines qui devraient fonctionnees sont volontairement a l arret par ordre du maire Doucet ! Fontaines surla place du point du jour, fontaines de perrache etc... Les oiseaux crevent de soif, les enfants ne peuvent pas barbotter, les personnes agees les lyonnais ne profitent plus de la frai cheur des fontaines. A quoi servent.nos impots a part augmenter de 400 % ce faux maire ecolo ? Honte a lui et a son conseil municipal ! Verifiez et appelez.la mairie centrale !Signaler Répondre
Ils ont oublié :Signaler Répondre
• ne pas boire du beaujolpif, même avec sensation de soif.
Désolé c'était facile ;-)
Vive des voitures en ville ! Comme ça des gens auront la climatisationSignaler Répondre
Ca va chauffer chez lidl ^^Signaler Répondre
Il y a une ombriere mega efficace place bellecour a 1,6M€ proposé par Grégory Doucet. Attention ! Pensez au bonnet et aux gants parce que ça gèle dessousSignaler Répondre
Mettez vous sous la tente, l'air frais. Demandez aux campeurs de lyon et banlieues.Signaler Répondre