Avec 38,7 degrés, Lyon a connu la journée de juin la plus chaude jamais enregistrée

Avec 38,7 degrés relevés à la station météo de Lyon-Bron, le record des canicules de 2003 et 2019 a été battu. Lyon Météo rappelle que la barre des 38,4 degrés avait été atteinte le 22 juin 2003 et le 27 juin 2019.

Dans l’Hexagone, la température moyenne relevée ce lundi a atteint 29,2 °C, ce qui en fait la troisième journée la plus chaude jamais mesurée en France. Mais les records n’ont pas été battus. Le 5 août 2003 et le 25 juillet 2019 restent les deux journées les plus chaudes jamais mesurées dans notre pays, avec une température moyenne de 29,4°C.

A noter que le Rhône restera mardi en vigilance orange canicule et ne rejoindra pas la liste des 54 départements placés en vigilance rouge.