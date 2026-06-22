Canicule : un gymnase réquisitionné à Lyon pour accueillir les personnes vulnérables

L’État renforce son dispositif d’urgence face aux fortes chaleurs.
Dans un communiqué publié ce lundi, la préfecture du Rhône annonce l’ouverture d’un lieu de répit destiné aux personnes en situation de grande vulnérabilité, alors que le département et la Métropole de Lyon demeurent placés en vigilance orange canicule.
Selon la préfecture, les températures pourraient atteindre entre 37 et 39°C, voire 40°C dans le centre-ville de Lyon au cours de la journée. Les températures nocturnes restent également particulièrement élevées, avec des minimales comprises entre 19 et 22°C.
Les services de l’État soulignent le caractère exceptionnel de cet épisode par sa durée, son intensité et son étendue géographique.
Un gymnase ouvert de 16 heures à 10 heures
Face à cette situation, le préfet Étienne Guyot a décidé de réquisitionner un gymnase en accord avec la Ville de Lyon. Le gymnase Enghien du 2e arrondissement, dont l’exploitation est assurée par Croix-Rouge française, fonctionnera sous la forme d’une halte de nuit, ouverte de 16 heures à 10 heures.
L’accueil sera réservé aux ménages et aux personnes isolées en situation de grande vulnérabilité.
La préfecture précise qu’aucune admission directe ne sera possible sur place. Les orientations vers le gymnase devront obligatoirement être réalisées par le 115, dont les capacités ont été renforcées pour faire face à l’épisode caniculaire.
Cette mesure s’ajoute aux dispositifs déjà déployés depuis le début de la vague de chaleur.
La préfecture indique que les maraudes ont été renforcées, avec une attention particulière portée à la distribution d’eau aux personnes sans-abri. Les horaires d’ouverture des accueils de jour ont également été étendus afin de permettre aux publics les plus fragiles de bénéficier de davantage de temps dans des espaces rafraîchis.
Les services de l’État rappellent enfin plusieurs recommandations face aux fortes chaleurs : boire régulièrement, éviter les sorties aux heures les plus chaudes, privilégier les lieux frais et prendre des nouvelles des personnes vulnérables de son entourage.
En cas de malaise ou d’urgence liée à la chaleur, il est recommandé d’appeler immédiatement le 15.
Nous en Israël on a pas tous vos problèmes de wokes. Les illégaux doivent être expulsésSignaler Répondre
dans le programme de Macron a promis zéro SDF à la fin de sa présidence quel monteur avec un gouvernement de droite de retailleu Darmain et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire notre beau pays est genouSignaler Répondre
Mais il est climatisé le gymnase ? ? ?Signaler Répondre
Merci pour eux, même si je ne suis pas certaine que tous les SDF puissent y être accueillis.Signaler Répondre
Vu la photo, c'est un gymnase en sous-sol . il fait tellement frais qu'ils ont fourni des couvertures !Signaler Répondre
Mais les ombrieres de la place bellecpur ne feraient donc pas d ombre..?Signaler Répondre
Remboursez, remboursez les escrolos🤑🤑
Un dicton fort pertinent dit :"il ne faut jamais cracher en l'air, cela peut vous retomber dessus..."Signaler Répondre
s ils ont froid ,ils pourront toujours faire une petite flambée avec le mobilier des agresSignaler Répondre
Ils pourront au moins faire du sport dans le gymnase à défaut de rien glanderSignaler Répondre
des initiatives qui ont le mérite d'exister et qui ne servent a rien il y en a peut être déjà assezSignaler Répondre
Cette initiative a le mérite d'exister et c'est tant mieux.Signaler Répondre
En revanche si on additionne toutes les sommes dépensées pour les associations qui devraient subvenir elles memes pour leur fonctionnement, il y aurait suffisamment d'argent pour loger les sans abris dans des habitations à loyers modérés.
encore une belle action demago pour se donner bonne conscienceSignaler Répondre
je ne suis pas sur qu'il fasse frais dans un gymnase