Canicule : un gymnase réquisitionné à Lyon pour accueillir les personnes vulnérables

L’État renforce son dispositif d’urgence face aux fortes chaleurs.

Dans un communiqué publié ce lundi, la préfecture du Rhône annonce l’ouverture d’un lieu de répit destiné aux personnes en situation de grande vulnérabilité, alors que le département et la Métropole de Lyon demeurent placés en vigilance orange canicule.

Selon la préfecture, les températures pourraient atteindre entre 37 et 39°C, voire 40°C dans le centre-ville de Lyon au cours de la journée. Les températures nocturnes restent également particulièrement élevées, avec des minimales comprises entre 19 et 22°C.

Les services de l’État soulignent le caractère exceptionnel de cet épisode par sa durée, son intensité et son étendue géographique.

Un gymnase ouvert de 16 heures à 10 heures

Face à cette situation, le préfet Étienne Guyot a décidé de réquisitionner un gymnase en accord avec la Ville de Lyon. Le gymnase Enghien du 2e arrondissement, dont l’exploitation est assurée par Croix-Rouge française, fonctionnera sous la forme d’une halte de nuit, ouverte de 16 heures à 10 heures.

L’accueil sera réservé aux ménages et aux personnes isolées en situation de grande vulnérabilité.

La préfecture précise qu’aucune admission directe ne sera possible sur place. Les orientations vers le gymnase devront obligatoirement être réalisées par le 115, dont les capacités ont été renforcées pour faire face à l’épisode caniculaire.

Cette mesure s’ajoute aux dispositifs déjà déployés depuis le début de la vague de chaleur.

La préfecture indique que les maraudes ont été renforcées, avec une attention particulière portée à la distribution d’eau aux personnes sans-abri. Les horaires d’ouverture des accueils de jour ont également été étendus afin de permettre aux publics les plus fragiles de bénéficier de davantage de temps dans des espaces rafraîchis.

Les services de l’État rappellent enfin plusieurs recommandations face aux fortes chaleurs : boire régulièrement, éviter les sorties aux heures les plus chaudes, privilégier les lieux frais et prendre des nouvelles des personnes vulnérables de son entourage.

En cas de malaise ou d’urgence liée à la chaleur, il est recommandé d’appeler immédiatement le 15.