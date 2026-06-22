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Canicule : un gymnase réquisitionné à Lyon pour accueillir les personnes vulnérables

Canicule : un gymnase réquisitionné à Lyon pour accueillir les personnes vulnérables

Face à la poursuite de l’épisode caniculaire dans le Rhône, le préfet Étienne Guyot a décidé de réquisitionner un gymnase à Lyon afin d’offrir un espace de répit aux personnes les plus fragiles. Le dispositif entre en service ce lundi 22 juin.

L’État renforce son dispositif d’urgence face aux fortes chaleurs.

Dans un communiqué publié ce lundi, la préfecture du Rhône annonce l’ouverture d’un lieu de répit destiné aux personnes en situation de grande vulnérabilité, alors que le département et la Métropole de Lyon demeurent placés en vigilance orange canicule.

Selon la préfecture, les températures pourraient atteindre entre 37 et 39°C, voire 40°C dans le centre-ville de Lyon au cours de la journée. Les températures nocturnes restent également particulièrement élevées, avec des minimales comprises entre 19 et 22°C.

Les services de l’État soulignent le caractère exceptionnel de cet épisode par sa durée, son intensité et son étendue géographique.

Un gymnase ouvert de 16 heures à 10 heures

Face à cette situation, le préfet Étienne Guyot a décidé de réquisitionner un gymnase en accord avec la Ville de Lyon. Le gymnase Enghien du 2e arrondissement, dont l’exploitation est assurée par Croix-Rouge française, fonctionnera sous la forme d’une halte de nuit, ouverte de 16 heures à 10 heures.

L’accueil sera réservé aux ménages et aux personnes isolées en situation de grande vulnérabilité.

La préfecture précise qu’aucune admission directe ne sera possible sur place. Les orientations vers le gymnase devront obligatoirement être réalisées par le 115, dont les capacités ont été renforcées pour faire face à l’épisode caniculaire.

Cette mesure s’ajoute aux dispositifs déjà déployés depuis le début de la vague de chaleur.

La préfecture indique que les maraudes ont été renforcées, avec une attention particulière portée à la distribution d’eau aux personnes sans-abri. Les horaires d’ouverture des accueils de jour ont également été étendus afin de permettre aux publics les plus fragiles de bénéficier de davantage de temps dans des espaces rafraîchis.

Les services de l’État rappellent enfin plusieurs recommandations face aux fortes chaleurs : boire régulièrement, éviter les sorties aux heures les plus chaudes, privilégier les lieux frais et prendre des nouvelles des personnes vulnérables de son entourage.

En cas de malaise ou d’urgence liée à la chaleur, il est recommandé d’appeler immédiatement le 15.

Tags :

canicule

12 commentaires
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lyon avec Zemmour vite le 22/06/2026 à 18:50

Nous en Israël on a pas tous vos problèmes de wokes. Les illégaux doivent être expulsés

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la france de Macron le 22/06/2026 à 18:34

dans le programme de Macron a promis zéro SDF à la fin de sa présidence quel monteur avec un gouvernement de droite de retailleu Darmain et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire notre beau pays est genou

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oh sans blague le 22/06/2026 à 18:23

Mais il est climatisé le gymnase ? ? ?

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Presqu'ile le 22/06/2026 à 18:19

Merci pour eux, même si je ne suis pas certaine que tous les SDF puissent y être accueillis.

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GLOUGLOU 1er le 22/06/2026 à 18:19

Vu la photo, c'est un gymnase en sous-sol . il fait tellement frais qu'ils ont fourni des couvertures !

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On nous aurait menti ? le 22/06/2026 à 18:11

Mais les ombrieres de la place bellecpur ne feraient donc pas d ombre..?
Remboursez, remboursez les escrolos🤑🤑

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CQQFD69! le 22/06/2026 à 18:09
Gabin69 a écrit le 22/06/2026 à 16h34

Ils pourront au moins faire du sport dans le gymnase à défaut de rien glander

Un dicton fort pertinent dit :"il ne faut jamais cracher en l'air, cela peut vous retomber dessus..."

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parfait! le 22/06/2026 à 17:55

s ils ont froid ,ils pourront toujours faire une petite flambée avec le mobilier des agres

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Gabin69 le 22/06/2026 à 16:34
arthur a écrit le 22/06/2026 à 14h51

encore une belle action demago pour se donner bonne conscience
je ne suis pas sur qu'il fasse frais dans un gymnase

Ils pourront au moins faire du sport dans le gymnase à défaut de rien glander

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arthur le 22/06/2026 à 16:21
CQQFD69 ! a écrit le 22/06/2026 à 15h24

Cette initiative a le mérite d'exister et c'est tant mieux.
En revanche si on additionne toutes les sommes dépensées pour les associations qui devraient subvenir elles memes pour leur fonctionnement, il y aurait suffisamment d'argent pour loger les sans abris dans des habitations à loyers modérés.

des initiatives qui ont le mérite d'exister et qui ne servent a rien il y en a peut être déjà assez

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CQQFD69 ! le 22/06/2026 à 15:24
arthur a écrit le 22/06/2026 à 14h51

encore une belle action demago pour se donner bonne conscience
je ne suis pas sur qu'il fasse frais dans un gymnase

Cette initiative a le mérite d'exister et c'est tant mieux.
En revanche si on additionne toutes les sommes dépensées pour les associations qui devraient subvenir elles memes pour leur fonctionnement, il y aurait suffisamment d'argent pour loger les sans abris dans des habitations à loyers modérés.

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arthur le 22/06/2026 à 14:51

encore une belle action demago pour se donner bonne conscience
je ne suis pas sur qu'il fasse frais dans un gymnase

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