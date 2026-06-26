Société

Lyon : à cause de la canicule, la marche des fiertés politisée est reportée à la rentrée

Lyon : à cause de la canicule, la marche des fiertés politisée est reportée à la rentrée

Cette année, Lyon comptera deux marches des fiertés. La première, très engagée politiquement, n'aura finalement pas lieu ce samedi 27 juin à cause de la canicule.

Pas de Pride sous 40°C.

Le collectif Fiertés en Lutte a annoncé le report de la Marche des Fiertés de ce samedi 27 juin à Lyon. Face à la canicule qui frappe la capitale des Gaules, les organisateurs ont préféré "garantir santé et sécurité des bénévoles et des manifestants" pour ne pas "risquer des accidents voire un drame". De plus, la préfecture du Rhône avait émis un avis défavorable, soulignant que les urgences et services de secours sont déjà fortement mobilisés sur le territoire.

Le CFL dénonce par ricochet "l'inaction climatique" de l'Etat qui provoquerait donc ce report de la Marche des Fiertés : "Nous devons rendre nos villes, villages, régions, planète habitables pour tous, car sans cela, nos fiertés disparaitront, nos amours mourront, nos transitions se tariront".

"Il ne peut pas y avoir de fierté dans un enfer climatique", conclut-il.

La Marche des Fiertés engagée n'est pas annulée, elle devrait avoir lieu à la rentrée de septembre, une date précise restant encore à fixer.

Pour rappel, cette année Lyon comptera deux Pride. Ecoeurés par la politisation de l'événement depuis quelques années, avec ses chars en non-mixité et son soutien affirmé aux luttes comme la Palestine, le Centre LGBTI+ a décidé d'appeler à défiler le 11 juillet. Pour le moment, cette Marche des Fiertés de juillet est maintenue, et sera donc la seule de l'été à Lyon.

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marche des fiertés

gay pride

canicule

47 commentaires
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LFI 69 le 26/06/2026 à 15:36

A quand une marche pour les OQTF?

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Mes yeux piquent et brûlent le 26/06/2026 à 15:13
la france a macron a écrit le 26/06/2026 à 09h34

Le chef d'une association religieuse CRIF qui dit que son objectif est d'empêcher un candidat à l'élection présidentielle de l'emporter. Et devinez quoi ? Pas de Pascal Praud pour dénoncer une atteinte incroyable à la laïcité ni l’extrême droite ne se révolte ah j’ai oublié l’extrême droite est occupée par le sujet de Clim

"la france a macron"
Quatre mots, QUATRE fautes !!! P..., t"as étudié OÙ ?
La : majuscule en début de phrase.
France : majuscule pour le nom d'un pays.
de : et PAS 'a". En outre, ce serait "à" avec un accent, ce qui induit qu'on pourrait même dire que tu as fait DEUX fautes sur UN SEUL mot d'UNE SEULE lettre. Record du monde !!!...
Macron : majuscule pour les noms de personne.

Vu le carnage, je m’abstiendrai de commenter le contenu de ton commentaire, par charité chrétienne (en hommage à l'employeur de Pascal Praud)

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joli le 26/06/2026 à 14:39
contrepet a écrit le 26/06/2026 à 11h40

les canicules s'emballent !

mais osé..attention au proces en soecellerie

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Benzine ! le 26/06/2026 à 14:37
Privadois a écrit le 26/06/2026 à 12h31

Des pays que l on "pille" et qui nous renichissent par leur culture en venant en Europe ! Je kiffe whesh !

"Des pays que l on "pille" les pays du golfe et émiratis ! Tu va les faire pleurer de rire en faisant ton plein le cul !

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Ex Précisions le 26/06/2026 à 14:18

Ils allaient se jeter à l'eau pour se rafraichir, avec en plus l'alcool et les drogues c'est un hôpital qu'il aurait fallu construire pour l'occasion...

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Duo le 26/06/2026 à 13:18

2 défiles pour 2 causes la 1ere historique chaleureuse, joyeuse qui prône l’intégration la compréhension la liberté que de nobles causes
Puis la p’tite dernière lfist antisemite anti blanc anti français anti hétéro qui prône la division et la haine et considérablement raciste et très loi. De l’idée originale

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Au pire le 26/06/2026 à 13:17
Mykonos a écrit le 26/06/2026 à 09h26

J’arrive ce matin de Mykonos et j’apprends que cette belle fête est annulée. J’en pleure à chaudes larmes !

Si t'as un visa tu peux aller à la coupe du monde assister au match Iran/Egypte pour le match des "fierté" (selon la FIFA)

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Gabin69 le 26/06/2026 à 13:14
Endoctriné a écrit le 26/06/2026 à 11h22

Des LGBT qui défilent avec le drapeau palestinien ? Ont-ils vu le sort que les palestiniens leur réservent à Gaza ?

Ils ont qu'à aller voir sur place et nous foutre la paix

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Bon le 26/06/2026 à 13:08

Tant mieux il y aura moins de cons dans les rues comme ça

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Privadois le 26/06/2026 à 12:31
Pas fier ! a écrit le 26/06/2026 à 12h08

Pays réprimant l'homosexualité. Liste non exhautive !
Peine de mort (dans la loi ou appliquée dans certaines circonstances) : des pays comme Iran, Arabie saoudite, Yémen, Ouganda (pour certains cas aggravés selon une loi adoptée en 2023), Émirats arabes unis (selon certaines interprétations juridiques), Afghanistan (sous le régime des talibans), ainsi que certaines régions de Nigeria et de Somalie où la charia est appliquée.
Peines de prison : plus de 60 pays continuent de pénaliser les relations homosexuelles, notamment Malaisie, Tanzanie, Zambie, Jamaïque, Ghana (où la criminalisation existe toujours, bien que des projets de loi plus sévères aient fait débat), Kenya, Qatar, Koweït, Pakistan et Sri Lanka.

Des pays que l on "pille" et qui nous renichissent par leur culture en venant en Europe ! Je kiffe whesh !

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Pas fier ! le 26/06/2026 à 12:08
Endoctriné a écrit le 26/06/2026 à 11h22

Des LGBT qui défilent avec le drapeau palestinien ? Ont-ils vu le sort que les palestiniens leur réservent à Gaza ?

Pays réprimant l'homosexualité. Liste non exhautive !
Peine de mort (dans la loi ou appliquée dans certaines circonstances) : des pays comme Iran, Arabie saoudite, Yémen, Ouganda (pour certains cas aggravés selon une loi adoptée en 2023), Émirats arabes unis (selon certaines interprétations juridiques), Afghanistan (sous le régime des talibans), ainsi que certaines régions de Nigeria et de Somalie où la charia est appliquée.
Peines de prison : plus de 60 pays continuent de pénaliser les relations homosexuelles, notamment Malaisie, Tanzanie, Zambie, Jamaïque, Ghana (où la criminalisation existe toujours, bien que des projets de loi plus sévères aient fait débat), Kenya, Qatar, Koweït, Pakistan et Sri Lanka.

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Pas fier ! le 26/06/2026 à 12:02
Endoctriné a écrit le 26/06/2026 à 11h22

Des LGBT qui défilent avec le drapeau palestinien ? Ont-ils vu le sort que les palestiniens leur réservent à Gaza ?

Et pas qu'à Gaza ! liste non exhuative !

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contrepet le 26/06/2026 à 11:40
Pas fier ! a écrit le 26/06/2026 à 11h23

La canicule plus forte que la fierté !

les canicules s'emballent !

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Bravo! le 26/06/2026 à 11:35
tout à fait a écrit le 26/06/2026 à 10h14

tout à fait d accord. Le vieux dicton qui dit qu il faut savoir exploiter la connerie humaine n a jamais été autant d actualité. Le marché dd la connerie edt un marché inépuisable

J'y rajoute mon plein accord sans aucune restriction.

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Pas fier ! le 26/06/2026 à 11:23
Hildegonde a écrit le 26/06/2026 à 08h54

Merci la canicule !

La canicule plus forte que la fierté !

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pipo ! le 26/06/2026 à 11:22
Ha ha ha a écrit le 26/06/2026 à 08h32

« Il ne peut pas y avoir de fierté dans un enfer climatique » par contre il peut y avoir «une fierté dans l’enfer islamiste de la Palestine » qui pends torture viole les homos ?

La canicule plus forte que cette fierté !

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Endoctriné le 26/06/2026 à 11:22

Des LGBT qui défilent avec le drapeau palestinien ? Ont-ils vu le sort que les palestiniens leur réservent à Gaza ?

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boloss ! le 26/06/2026 à 11:21
Ha ha ha a écrit le 26/06/2026 à 08h32

« Il ne peut pas y avoir de fierté dans un enfer climatique » par contre il peut y avoir «une fierté dans l’enfer islamiste de la Palestine » qui pends torture viole les homos ?

For sure vont défiler en Iran, Afghanistan, Soudan, Pakistan etc !

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Chitane ! le 26/06/2026 à 11:19
que c est beau a écrit le 26/06/2026 à 10h16

que c est beau d avoir les œillères de l esprit étriqué.

C'est pour cela qu'aucun pays "frères" à commencer par l'Egypte, ne souhaitent accueillir des réfugiès palestiniens !

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Évidemment le 26/06/2026 à 10:59

C'est la faute de l'Etat
Pourtant doudou nous a expliqué qu'il avait sauvé le monde avec son bilan de mandat...... Ce serait donc du pipeau 🤔🤔🤔

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Mwahaha le 26/06/2026 à 10:55
tout le monde a écrit le 26/06/2026 à 09h22

le monde entier aime la Palestine personne ne peut détesté le peuple palestinien tout le monde trouve une part de sa vie dans la Palestine depuis 1948 un peuple qui ne lache rien à Gaza on n’oublie pas et on ne pardon pas

Parlez pour vous. Il y a plus de gens qui n'en ont rien à faire.

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gazoné le 26/06/2026 à 10:17
lululaberlue a écrit le 26/06/2026 à 09h15

Je ne vois pas de quoi ils pourraient être fiers . Qu'ils soient comme ils sont mais fiers, il faudrait retrouver le sens des mots. Ah oui, ils sont aussi fiers de voter LFI.

Ils sont fiers de s'exhiber dans des tenues indécentes et devant les familles🤔 pôvre France👌

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que c est beau le 26/06/2026 à 10:16
tout le monde a écrit le 26/06/2026 à 09h22

le monde entier aime la Palestine personne ne peut détesté le peuple palestinien tout le monde trouve une part de sa vie dans la Palestine depuis 1948 un peuple qui ne lache rien à Gaza on n’oublie pas et on ne pardon pas

que c est beau d avoir les œillères de l esprit étriqué.

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tout à fait le 26/06/2026 à 10:14
Ironie a écrit le 26/06/2026 à 09h49

Bien comprendre que dans la fumisterie de la pseudo "Intersectionnalité des Luttes" il n'y a pas réellement d'Intersectionnalité.
Il y a juste une hiérarchisation et une main mise assumée de l'extrême gauche dont LFI.

La cause essentielle est devenue le Racialisme (nouveau racisme du XXIème siècle), L'indigénisme, le Décolonialisme... avec une pseudo cause "business palestine" qui assure pas mal de fric pour certains et des élections pour les autres.
Le reste des causes est juste secondaire et artificiel (un peu pour le décors).

Les vrais LGBT et les vrais féministes ont compris la supercherie qu'on essaye de nous faire avaler depuis quelques années.

tout à fait d accord. Le vieux dicton qui dit qu il faut savoir exploiter la connerie humaine n a jamais été autant d actualité. Le marché dd la connerie edt un marché inépuisable

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Pourtant le 26/06/2026 à 10:13

cette chaleur aurait pu les préparer à celle de la pal*stine qu’ils chérissent tant pour le jour où ils y emménageront

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Titus69 le 26/06/2026 à 10:06
allah bonne heure a écrit le 26/06/2026 à 09h53

Sans doute.

Ils pensent inventer le prochain "islamogay"
Les patrons de LFI entre le soutient des LGBT et celui des radicaux islamistes choisiront lequel d'après vous pour avoir les voix des banlieues.

Une certaine erlisia était très contente du gouvernement sénégalais et on les attend pas trop dessus depuis les dernières lois.

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FEELV le 26/06/2026 à 09:59
allah bonne heure a écrit le 26/06/2026 à 09h53

Sans doute.

Je suis désolé mais pas tous les homosexuels sont d’extrême gauche

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allah bonne heure le 26/06/2026 à 09:53
lululaberlue a écrit le 26/06/2026 à 09h15

Je ne vois pas de quoi ils pourraient être fiers . Qu'ils soient comme ils sont mais fiers, il faudrait retrouver le sens des mots. Ah oui, ils sont aussi fiers de voter LFI.

Sans doute.

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Lyonnais07 le 26/06/2026 à 09:49
Caravagio a écrit le 26/06/2026 à 09h23

Ouf,ont a échapper aux drapeaux palestinien et au racisme .

Malheureusement c’est juste un report. Et merci à Lyon Mag qui pour une fois a précisé de quelle marche il s’agissait et a employé un mot « fort » : politisé.

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Ironie le 26/06/2026 à 09:49

Bien comprendre que dans la fumisterie de la pseudo "Intersectionnalité des Luttes" il n'y a pas réellement d'Intersectionnalité.
Il y a juste une hiérarchisation et une main mise assumée de l'extrême gauche dont LFI.

La cause essentielle est devenue le Racialisme (nouveau racisme du XXIème siècle), L'indigénisme, le Décolonialisme... avec une pseudo cause "business palestine" qui assure pas mal de fric pour certains et des élections pour les autres.
Le reste des causes est juste secondaire et artificiel (un peu pour le décors).

Les vrais LGBT et les vrais féministes ont compris la supercherie qu'on essaye de nous faire avaler depuis quelques années.

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Comique le 26/06/2026 à 09:44
une idee a écrit le 26/06/2026 à 09h27

pourquoi l’extrême droite de lepen et zemmour organisent un marche de fierté avec Israël plusieurs villes sont sous contrôle du RN et cnews transmis en direct la par de et les reporter de frontières et jdd et valeurs actuelles fasse des reportages

Demande au Hamas, au Hezbollah et à l'Iran d'organiser une pride avec leur filiale française LFI.

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la france a macron le 26/06/2026 à 09:34

Le chef d'une association religieuse CRIF qui dit que son objectif est d'empêcher un candidat à l'élection présidentielle de l'emporter. Et devinez quoi ? Pas de Pascal Praud pour dénoncer une atteinte incroyable à la laïcité ni l’extrême droite ne se révolte ah j’ai oublié l’extrême droite est occupée par le sujet de Clim

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une idee le 26/06/2026 à 09:27

pourquoi l’extrême droite de lepen et zemmour organisent un marche de fierté avec Israël plusieurs villes sont sous contrôle du RN et cnews transmis en direct la par de et les reporter de frontières et jdd et valeurs actuelles fasse des reportages

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Mykonos le 26/06/2026 à 09:26

J’arrive ce matin de Mykonos et j’apprends que cette belle fête est annulée. J’en pleure à chaudes larmes !

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Caravagio le 26/06/2026 à 09:23

Ouf,ont a échapper aux drapeaux palestinien et au racisme .

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tout le monde le 26/06/2026 à 09:22

le monde entier aime la Palestine personne ne peut détesté le peuple palestinien tout le monde trouve une part de sa vie dans la Palestine depuis 1948 un peuple qui ne lache rien à Gaza on n’oublie pas et on ne pardon pas

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lolotoooôooo le 26/06/2026 à 09:18

Chacune de leur déclaration est toujours une bonne tranche de rigolade !

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lululaberlue le 26/06/2026 à 09:15

Je ne vois pas de quoi ils pourraient être fiers . Qu'ils soient comme ils sont mais fiers, il faudrait retrouver le sens des mots. Ah oui, ils sont aussi fiers de voter LFI.

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france22 le 26/06/2026 à 09:13
Enclavor a écrit le 26/06/2026 à 08h20

CHE!
Bon sang bien fait pour eux !!
Le CFL détruit la communauté lgbt depuis des années !
Une bande d’adultes rois intolérants à la frustration qui passent leur temps à avoir des propos racistes, homophobes et agistes.

ils ne représentent qu’eux mêmes, un groupe politisé qui se sert d’une minorité….Pas joli.

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La marche de la honte le 26/06/2026 à 09:07

Le Vinatier lui aussi est politisé...en attendant un pédophile de 77 ans qui aimait regarder des vidéos de bébés traumatisés et violés va passer un long séjour au placard mdrr.

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mdr le 26/06/2026 à 08:55

fier mais pas téméraire !!

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Hildegonde le 26/06/2026 à 08:54

Merci la canicule !

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LFI craint la chaleur ? le 26/06/2026 à 08:44

Pourquoi ne vont ils pas défiler a Gaza ? histoire de prouver leur engagement.....

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Dupon le 26/06/2026 à 08:38

On s'en fiche un peu de leur défilé.
Plus qu'à espérer de gros orages en septembre pour une nouvelle annulation

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Ha ha ha le 26/06/2026 à 08:32

« Il ne peut pas y avoir de fierté dans un enfer climatique » par contre il peut y avoir «une fierté dans l’enfer islamiste de la Palestine » qui pends torture viole les homos ?

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Jacques20 le 26/06/2026 à 08:30

A quoi servent ces défilés ? Surtout s'ils sont politisés. Il faudrait arrêter ça ou créer aussi un défilé d'hétéros, voire même 2, un politisé et un non. Où va t'on ?

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Enclavor le 26/06/2026 à 08:20

CHE!
Bon sang bien fait pour eux !!
Le CFL détruit la communauté lgbt depuis des années !
Une bande d’adultes rois intolérants à la frustration qui passent leur temps à avoir des propos racistes, homophobes et agistes.

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C’est bien dommage le 26/06/2026 à 08:16

J’avais préparé un costume adapté! Tant pis, je vais rejoindre le cap d’Agde !

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