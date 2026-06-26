Lyon : à cause de la canicule, la marche des fiertés politisée est reportée à la rentrée

Pas de Pride sous 40°C.

Le collectif Fiertés en Lutte a annoncé le report de la Marche des Fiertés de ce samedi 27 juin à Lyon. Face à la canicule qui frappe la capitale des Gaules, les organisateurs ont préféré "garantir santé et sécurité des bénévoles et des manifestants" pour ne pas "risquer des accidents voire un drame". De plus, la préfecture du Rhône avait émis un avis défavorable, soulignant que les urgences et services de secours sont déjà fortement mobilisés sur le territoire.

Le CFL dénonce par ricochet "l'inaction climatique" de l'Etat qui provoquerait donc ce report de la Marche des Fiertés : "Nous devons rendre nos villes, villages, régions, planète habitables pour tous, car sans cela, nos fiertés disparaitront, nos amours mourront, nos transitions se tariront".

"Il ne peut pas y avoir de fierté dans un enfer climatique", conclut-il.

La Marche des Fiertés engagée n'est pas annulée, elle devrait avoir lieu à la rentrée de septembre, une date précise restant encore à fixer.

Pour rappel, cette année Lyon comptera deux Pride. Ecoeurés par la politisation de l'événement depuis quelques années, avec ses chars en non-mixité et son soutien affirmé aux luttes comme la Palestine, le Centre LGBTI+ a décidé d'appeler à défiler le 11 juillet. Pour le moment, cette Marche des Fiertés de juillet est maintenue, et sera donc la seule de l'été à Lyon.