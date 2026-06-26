Lyon : à cause de la canicule, la marche des fiertés politisée est reportée à la rentrée

Pas de Pride sous 40°C.
Le collectif Fiertés en Lutte a annoncé le report de la Marche des Fiertés de ce samedi 27 juin à Lyon. Face à la canicule qui frappe la capitale des Gaules, les organisateurs ont préféré "garantir santé et sécurité des bénévoles et des manifestants" pour ne pas "risquer des accidents voire un drame". De plus, la préfecture du Rhône avait émis un avis défavorable, soulignant que les urgences et services de secours sont déjà fortement mobilisés sur le territoire.
Le CFL dénonce par ricochet "l'inaction climatique" de l'Etat qui provoquerait donc ce report de la Marche des Fiertés : "Nous devons rendre nos villes, villages, régions, planète habitables pour tous, car sans cela, nos fiertés disparaitront, nos amours mourront, nos transitions se tariront".
"Il ne peut pas y avoir de fierté dans un enfer climatique", conclut-il.
La Marche des Fiertés engagée n'est pas annulée, elle devrait avoir lieu à la rentrée de septembre, une date précise restant encore à fixer.
Pour rappel, cette année Lyon comptera deux Pride. Ecoeurés par la politisation de l'événement depuis quelques années, avec ses chars en non-mixité et son soutien affirmé aux luttes comme la Palestine, le Centre LGBTI+ a décidé d'appeler à défiler le 11 juillet. Pour le moment, cette Marche des Fiertés de juillet est maintenue, et sera donc la seule de l'été à Lyon.
A quand une marche pour les OQTF?Signaler Répondre
"la france a macron"Signaler Répondre
Quatre mots, QUATRE fautes !!! P..., t"as étudié OÙ ?
La : majuscule en début de phrase.
France : majuscule pour le nom d'un pays.
de : et PAS 'a". En outre, ce serait "à" avec un accent, ce qui induit qu'on pourrait même dire que tu as fait DEUX fautes sur UN SEUL mot d'UNE SEULE lettre. Record du monde !!!...
Macron : majuscule pour les noms de personne.
Vu le carnage, je m’abstiendrai de commenter le contenu de ton commentaire, par charité chrétienne (en hommage à l'employeur de Pascal Praud)
mais osé..attention au proces en soecellerieSignaler Répondre
"Des pays que l on "pille" les pays du golfe et émiratis ! Tu va les faire pleurer de rire en faisant ton plein le cul !Signaler Répondre
Ils allaient se jeter à l'eau pour se rafraichir, avec en plus l'alcool et les drogues c'est un hôpital qu'il aurait fallu construire pour l'occasion...Signaler Répondre
2 défiles pour 2 causes la 1ere historique chaleureuse, joyeuse qui prône l’intégration la compréhension la liberté que de nobles causesSignaler Répondre
Puis la p’tite dernière lfist antisemite anti blanc anti français anti hétéro qui prône la division et la haine et considérablement raciste et très loi. De l’idée originale
Si t'as un visa tu peux aller à la coupe du monde assister au match Iran/Egypte pour le match des "fierté" (selon la FIFA)Signaler Répondre
Ils ont qu'à aller voir sur place et nous foutre la paixSignaler Répondre
Tant mieux il y aura moins de cons dans les rues comme çaSignaler Répondre
Des pays que l on "pille" et qui nous renichissent par leur culture en venant en Europe ! Je kiffe whesh !Signaler Répondre
Pays réprimant l'homosexualité. Liste non exhautive !Signaler Répondre
Peine de mort (dans la loi ou appliquée dans certaines circonstances) : des pays comme Iran, Arabie saoudite, Yémen, Ouganda (pour certains cas aggravés selon une loi adoptée en 2023), Émirats arabes unis (selon certaines interprétations juridiques), Afghanistan (sous le régime des talibans), ainsi que certaines régions de Nigeria et de Somalie où la charia est appliquée.
Peines de prison : plus de 60 pays continuent de pénaliser les relations homosexuelles, notamment Malaisie, Tanzanie, Zambie, Jamaïque, Ghana (où la criminalisation existe toujours, bien que des projets de loi plus sévères aient fait débat), Kenya, Qatar, Koweït, Pakistan et Sri Lanka.
Et pas qu'à Gaza ! liste non exhuative !Signaler Répondre
les canicules s'emballent !Signaler Répondre
J'y rajoute mon plein accord sans aucune restriction.Signaler Répondre
La canicule plus forte que la fierté !Signaler Répondre
La canicule plus forte que cette fierté !Signaler Répondre
Des LGBT qui défilent avec le drapeau palestinien ? Ont-ils vu le sort que les palestiniens leur réservent à Gaza ?Signaler Répondre
For sure vont défiler en Iran, Afghanistan, Soudan, Pakistan etc !Signaler Répondre
C'est pour cela qu'aucun pays "frères" à commencer par l'Egypte, ne souhaitent accueillir des réfugiès palestiniens !Signaler Répondre
C'est la faute de l'EtatSignaler Répondre
Pourtant doudou nous a expliqué qu'il avait sauvé le monde avec son bilan de mandat...... Ce serait donc du pipeau 🤔🤔🤔
Parlez pour vous. Il y a plus de gens qui n'en ont rien à faire.Signaler Répondre
Ils sont fiers de s'exhiber dans des tenues indécentes et devant les familles🤔 pôvre France👌Signaler Répondre
que c est beau d avoir les œillères de l esprit étriqué.Signaler Répondre
tout à fait d accord. Le vieux dicton qui dit qu il faut savoir exploiter la connerie humaine n a jamais été autant d actualité. Le marché dd la connerie edt un marché inépuisableSignaler Répondre
cette chaleur aurait pu les préparer à celle de la pal*stine qu’ils chérissent tant pour le jour où ils y emménagerontSignaler Répondre
Ils pensent inventer le prochain "islamogay"Signaler Répondre
Les patrons de LFI entre le soutient des LGBT et celui des radicaux islamistes choisiront lequel d'après vous pour avoir les voix des banlieues.
Une certaine erlisia était très contente du gouvernement sénégalais et on les attend pas trop dessus depuis les dernières lois.
Je suis désolé mais pas tous les homosexuels sont d’extrême gaucheSignaler Répondre
Sans doute.Signaler Répondre
Malheureusement c’est juste un report. Et merci à Lyon Mag qui pour une fois a précisé de quelle marche il s’agissait et a employé un mot « fort » : politisé.Signaler Répondre
Bien comprendre que dans la fumisterie de la pseudo "Intersectionnalité des Luttes" il n'y a pas réellement d'Intersectionnalité.Signaler Répondre
Il y a juste une hiérarchisation et une main mise assumée de l'extrême gauche dont LFI.
La cause essentielle est devenue le Racialisme (nouveau racisme du XXIème siècle), L'indigénisme, le Décolonialisme... avec une pseudo cause "business palestine" qui assure pas mal de fric pour certains et des élections pour les autres.
Le reste des causes est juste secondaire et artificiel (un peu pour le décors).
Les vrais LGBT et les vrais féministes ont compris la supercherie qu'on essaye de nous faire avaler depuis quelques années.
Demande au Hamas, au Hezbollah et à l'Iran d'organiser une pride avec leur filiale française LFI.Signaler Répondre
Le chef d'une association religieuse CRIF qui dit que son objectif est d'empêcher un candidat à l'élection présidentielle de l'emporter. Et devinez quoi ? Pas de Pascal Praud pour dénoncer une atteinte incroyable à la laïcité ni l’extrême droite ne se révolte ah j’ai oublié l’extrême droite est occupée par le sujet de ClimSignaler Répondre
pourquoi l’extrême droite de lepen et zemmour organisent un marche de fierté avec Israël plusieurs villes sont sous contrôle du RN et cnews transmis en direct la par de et les reporter de frontières et jdd et valeurs actuelles fasse des reportagesSignaler Répondre
J’arrive ce matin de Mykonos et j’apprends que cette belle fête est annulée. J’en pleure à chaudes larmes !Signaler Répondre
Ouf,ont a échapper aux drapeaux palestinien et au racisme .Signaler Répondre
le monde entier aime la Palestine personne ne peut détesté le peuple palestinien tout le monde trouve une part de sa vie dans la Palestine depuis 1948 un peuple qui ne lache rien à Gaza on n’oublie pas et on ne pardon pasSignaler Répondre
Chacune de leur déclaration est toujours une bonne tranche de rigolade !Signaler Répondre
Je ne vois pas de quoi ils pourraient être fiers . Qu'ils soient comme ils sont mais fiers, il faudrait retrouver le sens des mots. Ah oui, ils sont aussi fiers de voter LFI.Signaler Répondre
ils ne représentent qu’eux mêmes, un groupe politisé qui se sert d’une minorité….Pas joli.Signaler Répondre
Le Vinatier lui aussi est politisé...en attendant un pédophile de 77 ans qui aimait regarder des vidéos de bébés traumatisés et violés va passer un long séjour au placard mdrr.Signaler Répondre
fier mais pas téméraire !!Signaler Répondre
Merci la canicule !Signaler Répondre
Pourquoi ne vont ils pas défiler a Gaza ? histoire de prouver leur engagement.....Signaler Répondre
On s'en fiche un peu de leur défilé.Signaler Répondre
Plus qu'à espérer de gros orages en septembre pour une nouvelle annulation
« Il ne peut pas y avoir de fierté dans un enfer climatique » par contre il peut y avoir «une fierté dans l’enfer islamiste de la Palestine » qui pends torture viole les homos ?Signaler Répondre
A quoi servent ces défilés ? Surtout s'ils sont politisés. Il faudrait arrêter ça ou créer aussi un défilé d'hétéros, voire même 2, un politisé et un non. Où va t'on ?Signaler Répondre
CHE!Signaler Répondre
Bon sang bien fait pour eux !!
Le CFL détruit la communauté lgbt depuis des années !
Une bande d’adultes rois intolérants à la frustration qui passent leur temps à avoir des propos racistes, homophobes et agistes.
J’avais préparé un costume adapté! Tant pis, je vais rejoindre le cap d’Agde !Signaler Répondre