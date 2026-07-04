Lyon : une marche organisée ce samedi pour réclamer une meilleure prise en compte de la parole des enfants victimes

Plusieurs rassemblements sont prévus ce samedi dans toute la France pour dénoncer les violences sexuelles et soutenir les victimes.

À Lyon, une manifestation reliera la préfecture du Rhône au palais de justice des 24 Colonnes à l’appel de plusieurs associations et collectifs engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

Les organisateurs expliquent vouloir mettre en lumière les défaillances du traitement des signalements de violences sexuelles, notamment lorsqu’ils concernent des mineurs. La marche rendra notamment hommage à Lyhanna, une jeune victime dont le décès a suscité une vive émotion et relancé les débats sur la prise en compte de la parole des enfants par les institutions.

À travers cette mobilisation, les associations réclament l’adoption d’une loi-cadre dédiée aux violences sexuelles. Elles souhaitent que ce texte aborde l’ensemble des problématiques liées à ces violences : prévention, accompagnement des victimes, protection des enfants, formation des professionnels et réponse judiciaire.

Le gouvernement a confirmé qu’une proposition de loi portée par la députée socialiste Céline Thiébault-Martinez serait examinée par les parlementaires à la rentrée. Les collectifs mobilisés entendent toutefois maintenir la pression afin que le futur texte conserve ses ambitions initiales et ne soit pas substantiellement modifié au cours des débats.

À Lyon, les participants sont invités à se rassembler à partir de 16 heures quai Augagneur, devant la préfecture du Rhône. Le cortège rejoindra ensuite le Palais de Justice dans le 5e arrondissement.