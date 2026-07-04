Depuis Lyon, 65 destinations africaines désormais accessibles avec Ethiopian Airlines

L’offre aérienne internationale continue de se renforcer à Lyon.

La compagnie Ethiopian Airlines, présentée comme la première compagnie aérienne d’Afrique, a inauguré ce jeudi 2 juillet une nouvelle liaison reliant Aéroport Lyon-Saint-Exupéry à Addis-Abeba, via Genève.

Avec cette ouverture, Lyon devient la troisième destination française desservie par la compagnie après Paris et Marseille.

La liaison est opérée trois fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis, à bord d’Airbus A350.

Au départ de Lyon, les passagers décollent à 19h20 pour rejoindre Genève, avant de poursuivre leur voyage vers Addis-Abeba où l’arrivée est prévue à 4h55 le lendemain. Dans le sens inverse, les avions quittent la capitale éthiopienne à 0h10, arrivent à Genève à 6h30 puis à Lyon à 8h15.

Une porte d’entrée vers l’Afrique

Pour Mesfin Tasew, directeur général d'Ethiopian Airlines, cette nouvelle ligne doit permettre de renforcer les échanges entre la France, l’Afrique et le reste du monde.

La compagnie souligne que son hub d’Addis-Abeba offre des correspondances vers plus de 65 destinations africaines.

Du côté de l’aéroport lyonnais, cette arrivée est présentée comme une avancée majeure pour la connectivité internationale de la région. Le président des Aéroports de Lyon Cédric Fechter estime que cette nouvelle desserte permettra aux voyageurs d’Auvergne-Rhône-Alpes d’accéder à 26 destinations inédites au départ de Lyon grâce au réseau d’Ethiopian Airlines. Il y voit également un levier pour renforcer les échanges économiques et touristiques entre la région et le continent africain.

Membre de Star Alliance, Ethiopian Airlines dessert plus de 160 destinations passagers et fret dans le monde. La compagnie a récemment poursuivi son développement international avec l’ouverture de nouvelles lignes en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

Cette nouvelle desserte constitue l’une des principales nouveautés de la saison estivale à Lyon-Saint-Exupéry et renforce encore la place de l’aéroport lyonnais dans les liaisons internationales.