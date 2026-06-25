Environnement

Près de Lyon : un réacteur de la centrale nucléaire du Bugey à l'arrêt à cause de la canicule

Près de Lyon : un réacteur de la centrale nucléaire du Bugey à l'arrêt à cause de la canicule
Lyon Mag

La canicule pourrait-elle avoir un impact sur la production d'énergie en France.

EDF a annoncé ce jeudi avoir mis à l'arrêt deux nouveau réacteurs dans l'hexagone, après celui de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Parmi ces réacteurs, celui de la centrale du Bugey, située à une trentaine de kilomètres de Lyon, est concerné. 

"Le réacteur numéro 3 de la centrale du Bugey, sur les bords du Rhône, est à l'arrêt depuis 9 heures tout comme l'unité numéro 1 de Nogent-sur-Seine depuis 9h15 pour causes externes liées à l'environnement, pour respecter les limites d'échauffement du Rhône et de la Seine" indique EDF.

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centrale du bugey

réacteur à l'arrêt

canicule

10 commentaires
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GLOUGLOU 1er le 25/06/2026 à 18:05
j ai meme lu a écrit le 25/06/2026 à 17h31

que le nucleaire debitant regulierement ,et meme en cas de faible consommation electrique des usagers ,EDF pouvait alors se servir du courant des centrales pour re-remplir parfois les barrages hydro electriques trop vidés de leur capacite en eau,afin de faire en sorte de les solliciter ulterieurement en cas de demande!!pas con..

On n'arrive pas remplir les méga bassine à cause des gueulards qui n'ont pas compris que l'on ne récupéreraient que les eaux excédentaires en périodes de fortes pluies. Alors pensez bien que renvoyer de l'eau avec des pompes alimentées par de l'électricité d'origine nucléaire c'est au dessus de leur compréhension.

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KWH ! le 25/06/2026 à 18:00
raleur a écrit le 25/06/2026 à 17h39

pour l’électricité pas soucis on a le nucléaire,zut il réchauffe les fleuves,alors on a les centrales au gaz, sur ça pollue et c’est chelou, alors les éoliennes si il y’a du vent, reste les photovoltaïques, !!!

Donc heureusement que l'on a l'energie nucléaire dont on revent les KWH à nos voisins belges et allemands !

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raleur le 25/06/2026 à 17:39

pour l’électricité pas soucis on a le nucléaire,zut il réchauffe les fleuves,alors on a les centrales au gaz, sur ça pollue et c’est chelou, alors les éoliennes si il y’a du vent, reste les photovoltaïques, !!!

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j ai meme lu le 25/06/2026 à 17:31
Henry Golant a écrit le 25/06/2026 à 16h25

C'est quand même moins intermittent que le solaire ou l'éolien.

que le nucleaire debitant regulierement ,et meme en cas de faible consommation electrique des usagers ,EDF pouvait alors se servir du courant des centrales pour re-remplir parfois les barrages hydro electriques trop vidés de leur capacite en eau,afin de faire en sorte de les solliciter ulterieurement en cas de demande!!pas con..

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Pour info le 25/06/2026 à 17:12

Ayant ras le bol des polemiques, j’ai trouvé plus judicieux de partager sur « Effets secondaires - Ces médicaments qui aggravent les méfaits de la chaleur » ça concerne tout le monde et honnêtement j’ai découvert « En cas d’insolation ou de coup de chaleur, ne prenez ni paracétamol (Doliprane et autres) ni ibuprofène (Nuroden, Advil). Cela aggraverait la situation »

https://www.quechoisir.org/actualite-effets-secondaires-ces-medicaments-qui-aggravent-les-mefaits-de-la-chaleur-n176966/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh20260625&at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=nlh20260625

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Henry Golant le 25/06/2026 à 16:25
Les idéologues de la Clim a écrit le 25/06/2026 à 15h45

Et vous allez les alimenter comment, vos climatisations ???
Vous croyez en un Nucléaire magique, alors que c'est une énergie intermittente (comme au début de l'invasion russe de l'Ukraine, comme maintenant, comme quand les méduses bouchent le refroidissement des centrales de bord de mer...).

Et sinon...
https://www.lefigaro.fr/societes/canicule-les-tours-de-la-defense-ne-pourront-plus-etre-climatisees-normalement-d-ici-jeudi-20260623

Vive l'adaptation !! (sauf quand elle deviendra impossible)

C'est quand même moins intermittent que le solaire ou l'éolien.

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Roadrunner01 le 25/06/2026 à 16:21
Les idéologues de la Clim a écrit le 25/06/2026 à 15h45

Et vous allez les alimenter comment, vos climatisations ???
Vous croyez en un Nucléaire magique, alors que c'est une énergie intermittente (comme au début de l'invasion russe de l'Ukraine, comme maintenant, comme quand les méduses bouchent le refroidissement des centrales de bord de mer...).

Et sinon...
https://www.lefigaro.fr/societes/canicule-les-tours-de-la-defense-ne-pourront-plus-etre-climatisees-normalement-d-ici-jeudi-20260623

Vive l'adaptation !! (sauf quand elle deviendra impossible)

Le photovoltaique monte en puissance.
C'est bien l'interet d'un mix energetique.
Et puis, nous n'en sommes pas encore a avoir le pic de conso en été, c'est plutot un peu moins de 60 MW contre 90 en hiver.

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Peint en blanc le 25/06/2026 à 15:52
Les detracteurs a écrit le 25/06/2026 à 15h41

En attendant , veuillez continuer d acheter des autos electriqes , des climatiseurs car l energie Nucleaire est la plus écologique ...sauf quand la nature est a bout de souffle .
L electricité sera bientot plus chere et sutout en été à cause des penuries d'eau.
En attendant , on fonce!

Et la climatisation massive de tes amis ? Tu l’alimente avec ta dinamo ?!

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Les idéologues de la Clim le 25/06/2026 à 15:45

Et vous allez les alimenter comment, vos climatisations ???
Vous croyez en un Nucléaire magique, alors que c'est une énergie intermittente (comme au début de l'invasion russe de l'Ukraine, comme maintenant, comme quand les méduses bouchent le refroidissement des centrales de bord de mer...).

Et sinon...
https://www.lefigaro.fr/societes/canicule-les-tours-de-la-defense-ne-pourront-plus-etre-climatisees-normalement-d-ici-jeudi-20260623

Vive l'adaptation !! (sauf quand elle deviendra impossible)

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Les detracteurs le 25/06/2026 à 15:41

En attendant , veuillez continuer d acheter des autos electriqes , des climatiseurs car l energie Nucleaire est la plus écologique ...sauf quand la nature est a bout de souffle .
L electricité sera bientot plus chere et sutout en été à cause des penuries d'eau.
En attendant , on fonce!

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