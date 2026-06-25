Près de Lyon : un réacteur de la centrale nucléaire du Bugey à l'arrêt à cause de la canicule

EDF a annoncé ce jeudi avoir mis à l'arrêt deux nouveau réacteurs dans l'hexagone, après celui de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Parmi ces réacteurs, celui de la centrale du Bugey, située à une trentaine de kilomètres de Lyon, est concerné.

"Le réacteur numéro 3 de la centrale du Bugey, sur les bords du Rhône, est à l'arrêt depuis 9 heures tout comme l'unité numéro 1 de Nogent-sur-Seine depuis 9h15 pour causes externes liées à l'environnement, pour respecter les limites d'échauffement du Rhône et de la Seine" indique EDF.