Jour férié surprise pour la ligne B à Lyon : le métro ne démarre pas à cause d'une panne informatique

Le métro B a visiblement cru qu'on était le 1er mai. Ce lundi férié, il aurait dû circuler comme un jour normal. Et pourtant, aucune rame n'a pu sortir et prendre des passagers, la faute à un défaut du système informatique.

Face à cette panne, le trafic du métro B était d'abord intégralement interrompu avant de progressivement pouvoir se faire entre Charpennes-Charles Hernu et Stade de Gerland-Le LOU. Des bus relais ont été mis en place pour desservir les stations d'Oullins et de Saint-Genis-Laval.

La reprise intégrale du trafic s'est finalement faite vers 8h30.