Transports

Jour férié surprise pour la ligne B à Lyon : le métro ne démarre pas à cause d'une panne informatique

Jour férié surprise pour la ligne B à Lyon : le métro ne démarre pas à cause d'une panne informatique
LyonMag

Ce lundi 6 avril, le métro B a joué un mauvais tour aux usagers. Une panne informatique a empêché la ligne de débuter son service le matin.

Le métro B a visiblement cru qu'on était le 1er mai. Ce lundi férié, il aurait dû circuler comme un jour normal. Et pourtant, aucune rame n'a pu sortir et prendre des passagers, la faute à un défaut du système informatique.

Face à cette panne, le trafic du métro B était d'abord intégralement interrompu avant de progressivement pouvoir se faire entre Charpennes-Charles Hernu et Stade de Gerland-Le LOU. Des bus relais ont été mis en place pour desservir les stations d'Oullins et de Saint-Genis-Laval.

La reprise intégrale du trafic s'est finalement faite vers 8h30.

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metro B

13 commentaires
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PaulLyon54 le 06/04/2026 à 11:51

Mais que fait madame Sarselli, c'est un scandale, la métropole est incapable de gérer le quotidien des Grands Lyonnais. Ou est monsieur Gascon. Est-il présent sur le terrain pour encourager les équipe technique, pour rassurer les usagers dans les stations.

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bassta le 06/04/2026 à 11:43
Bub a écrit le 06/04/2026 à 11h11

Encore un problème de métro !

là c'est plutôt un problème d'informatique.il n'y a pas de commande manuelle ?
toute notre technologie (transports, énergie, défense, banques, santé,etc...) dépendante de l'informatique est vulnérable a toutes les pannes de composants et a toutes les attaques malveillantes.

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raleur le 06/04/2026 à 11:42

ça commençait à nous manquer les pannes

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pour votre information le 06/04/2026 à 11:29
saco697 a écrit le 06/04/2026 à 10h06

et pendant ce temps là la RATP fais remonter les bénéfices du métro de Lyon à PARIS … super choix des écologistes et de Doucet le parisien qui se fout des lyonnais

Au cas où vous le sachiez pas, ce qui semble être le cas, les bénéfices remontaient aussi à Keolis sur Paris.

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sos le 06/04/2026 à 11:25

Allo la présidente de la Métropole, vous faites quoi? Vos sit disante solutions, où sont elles ?

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Bub le 06/04/2026 à 11:11

Encore un problème de métro !

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papyrebel le 06/04/2026 à 11:03

Un seul mot : BRAVO ! Nous sommes comblés .

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facile!! le 06/04/2026 à 10:55

Fallait faire ctrl alt suppr puis fin de tache

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Parponnes le 06/04/2026 à 10:46
Ex Précisions a écrit le 06/04/2026 à 09h03

Sarselli a du boulot sur la planche pour reprendre les dérives depuis 6 ans...

Du pain...

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Anti verts le 06/04/2026 à 10:35

On va payer longtemps l'inertie de Bernard ....

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saco697 le 06/04/2026 à 10:06

et pendant ce temps là la RATP fais remonter les bénéfices du métro de Lyon à PARIS … super choix des écologistes et de Doucet le parisien qui se fout des lyonnais

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Ex Précisions le 06/04/2026 à 09:03

Sarselli a du boulot sur la planche pour reprendre les dérives depuis 6 ans...

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kool le 06/04/2026 à 09:03

Il y avait une manif d'oeufs en chocolat sur les rails!

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