Jour férié surprise pour la ligne B à Lyon : le métro ne démarre pas à cause d'une panne informatique

Le métro B a visiblement cru qu'on était le 1er mai. Ce lundi férié, il aurait dû circuler comme un jour normal. Et pourtant, aucune rame n'a pu sortir et prendre des passagers, la faute à un défaut du système informatique.
Face à cette panne, le trafic du métro B était d'abord intégralement interrompu avant de progressivement pouvoir se faire entre Charpennes-Charles Hernu et Stade de Gerland-Le LOU. Des bus relais ont été mis en place pour desservir les stations d'Oullins et de Saint-Genis-Laval.
La reprise intégrale du trafic s'est finalement faite vers 8h30.
Mais que fait madame Sarselli, c'est un scandale, la métropole est incapable de gérer le quotidien des Grands Lyonnais. Ou est monsieur Gascon. Est-il présent sur le terrain pour encourager les équipe technique, pour rassurer les usagers dans les stations.Signaler Répondre
là c'est plutôt un problème d'informatique.il n'y a pas de commande manuelle ?Signaler Répondre
toute notre technologie (transports, énergie, défense, banques, santé,etc...) dépendante de l'informatique est vulnérable a toutes les pannes de composants et a toutes les attaques malveillantes.
ça commençait à nous manquer les pannesSignaler Répondre
Au cas où vous le sachiez pas, ce qui semble être le cas, les bénéfices remontaient aussi à Keolis sur Paris.Signaler Répondre
Allo la présidente de la Métropole, vous faites quoi? Vos sit disante solutions, où sont elles ?Signaler Répondre
Encore un problème de métro !Signaler Répondre
Un seul mot : BRAVO ! Nous sommes comblés .Signaler Répondre
Fallait faire ctrl alt suppr puis fin de tacheSignaler Répondre
Du pain...Signaler Répondre
On va payer longtemps l'inertie de Bernard ....Signaler Répondre
et pendant ce temps là la RATP fais remonter les bénéfices du métro de Lyon à PARIS … super choix des écologistes et de Doucet le parisien qui se fout des lyonnaisSignaler Répondre
Sarselli a du boulot sur la planche pour reprendre les dérives depuis 6 ans...Signaler Répondre
Il y avait une manif d'oeufs en chocolat sur les rails!Signaler Répondre