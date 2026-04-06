Pluie de mortiers, routes barrées : des violences urbaines dans le 8e arrondissement de Lyon, la police intervient

On ignore encore pourquoi des groupes de jeunes ont commis des violences urbaines ce dimanche soir dans le quartier Moulin à Vent. Rue Challemel-Lacour, des poubelles ont été incendiées et des tirs de mortiers ont été réalisés comme l'attestent des vidéos publiés sur les réseaux sociaux.

La police est intervenue sur place pour tenter de disperser les émeutiers et faire revenir le calme, notamment à l'aide de gaz lacrymogène.

Durant l'intervention, la circulation du tramway T6 a été interrompue.

Aucune interpellation n'a été menée selon un premier bilan.