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Pluie de mortiers, routes barrées : des violences urbaines dans le 8e arrondissement de Lyon, la police intervient

Pluie de mortiers, routes barrées : des violences urbaines dans le 8e arrondissement de Lyon, la police intervient

Ce dimanche 5 avril, la soirée a été mouvementée dans le 8e arrondissement de Lyon. Rue Challemel-Lacour, des violences urbaines ont éclaté, obligeant les forces de l'ordre à intervenir.

On ignore encore pourquoi des groupes de jeunes ont commis des violences urbaines ce dimanche soir dans le quartier Moulin à Vent. Rue Challemel-Lacour, des poubelles ont été incendiées et des tirs de mortiers ont été réalisés comme l'attestent des vidéos publiés sur les réseaux sociaux.

La police est intervenue sur place pour tenter de disperser les émeutiers et faire revenir le calme, notamment à l'aide de gaz lacrymogène.

Durant l'intervention, la circulation du tramway T6 a été interrompue.

Aucune interpellation n'a été menée selon un premier bilan.

@lalegendedu13013 #lyon #lyon69 #moulinavent #feuxdartifices💥💥 #france ♬ son original - LaLegendedu13

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8e arrondissement

Moulin à vent

38 commentaires
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Complètement le 06/04/2026 à 11:54
Directement a écrit le 06/04/2026 à 11h24

"C'est mon projet" disait Macron.
Le maintien de l'ordre est du ressort du ministre de l'intérieur fidèle toutou à sa mémère.

Complètement à côté de la plaque !

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Jacques20 le 06/04/2026 à 11:50
Solidarité 69 a écrit le 06/04/2026 à 09h04

Les électeurs du 8e arrondissement ont voté pour la nouvelle France, ils ont la nouvelle France, ils ne manqueraient plus qu'ils se plaignent.

Non monsieur, je suis électeur du 8ème, je n'ai jamais voté pour ça et je me plains.
Restez donc couché au lieu de raconter n'importe quoi.

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Rob69 le 06/04/2026 à 11:42

Définition de la ville apaisée par L'écolo extrémiste !
La sécurité sera notre priorité ! Mais comme va t'il faire pour taper sur ceux qui ont voté pour lui !

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oui-oui le 06/04/2026 à 11:35
Corsica3333 a écrit le 06/04/2026 à 09h50

Vite l’armée au pouvoir pour nettoyer ce pays

En effet. On nous a déclaré la guerre. Une drôle de guerre, soit, mais, qui se terminera par une vraie.
Un jour où l' autre l' armée devra intervenir.

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Directement le 06/04/2026 à 11:24

"C'est mon projet" disait Macron.
Le maintien de l'ordre est du ressort du ministre de l'intérieur fidèle toutou à sa mémère.

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Moi le 06/04/2026 à 11:20

C'est leur façon à eux de fêter Pâques.

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Plausible le 06/04/2026 à 11:08
mdr a écrit le 06/04/2026 à 10h12

détourner l attention pour une livraison de drogue !!

Peut être même si je pense que ce ne sont pas les mêmes unités de police qui traite les 2 sujets.

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papyrebel le 06/04/2026 à 11:01

Il semblerait que les Lyonnais soient satisfaits de la politique sécuritaire des Khmers-Vert et de leur chef , la preuve ils ont élu une nouvelle fois ce dernier! Nous auront certainement de beaux feux d'artifices jusqu'à la fin de l'année et ne doutons pas que ceux du nouvel an seront spectaculaires .

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Ritchie le 06/04/2026 à 10:44

C'était un stage de gauchisme !!!

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Winchester 73 le 06/04/2026 à 10:16

France réveille toi !!

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mdr le 06/04/2026 à 10:12

détourner l attention pour une livraison de drogue !!

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neutre04 le 06/04/2026 à 10:11

comme disent certains < je>. Il ferait mieux de s'occuper de ce qui arrive à côté..

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saco697 le 06/04/2026 à 10:04

la sécurité des lyonnais par Doucet qui déclare toujours avoir fait le maximum mais visiblement il peut peu l incapable Et c est pas avec ses pseudos alliés de son opposition que ça va aller mieux… les « partenaires privilégiés » de la mairie La Nouvelle Garde est dans la rue visiblement… ça casse et ça coûte aux lyonnais avec l extrême gauche LFI/ LES VERTS …

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phil 6 le 06/04/2026 à 10:03

merci à notre maire Doucet , à ses alliés LFI et ses amis privilégiés de la jeune garde la situation est catastrophique, quand vont t ils réagir : quand la mairie principale sera en feu

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Corsica3333 le 06/04/2026 à 09:50

Vite l’armée au pouvoir pour nettoyer ce pays

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velobobo le 06/04/2026 à 09:49

Avec un ministre de l’interieur LFI, les racailles ont de beaux jours devant elles..

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Ribeld69 le 06/04/2026 à 09:45

Sinon, le taser fonctionne très bien sur des individus déchaînés.

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Cyrielle 69 le 06/04/2026 à 09:38

La nouvelle France doit s'exprimer. Pourquoi la police ne laisse-t-elle pas faire? De toute façon,la police tue. Les pompiers se font agresser quand ils interviennent. Personne ne regarde la réalité en face. Je n'ai plus d'espoir.

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FistJoker le 06/04/2026 à 09:36
Mveritinas a écrit le 06/04/2026 à 09h05

Vous parlez de qui ? De la police nous sommes d’accords ?

Lisez l'article sur les violences des racailles au lieu d'être d'accord seulement avec vous même. 🤪

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Dok ki ? le 06/04/2026 à 09:32

Aucune pollution constatée par les écologistes avec les tirs de mortiers d'artifice ?

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là bravo le 06/04/2026 à 09:23

c'est très bien continuez de lutter contre le "danger de l’extrême droite" c'est le champ libre pour tout les autres

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Traveler le 06/04/2026 à 09:19

merci les LFI!!)

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Ifoyaka le 06/04/2026 à 09:17

C'est un bon commerce ces ventes de mortier qui sont utilisés par la racaille. Empêcher ces ventes lourdes amendes à ceux qui en possède une interdiction je pense que ça existe mais peu d'efficacité

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Lug le 06/04/2026 à 09:07

On peut nier la réalité ou la passer sous silence, comme la plupart des médias, mais la situation empire. Bon courage et bonne chance à la prochaine génération;

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BOF le 06/04/2026 à 09:05
Watt a écrit le 06/04/2026 à 08h49

Les gens ont voté pour ça.

Et oui,avec le concours de l'alliance EELV/LFI !Merci greg de ta co....ie !

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Mveritinas le 06/04/2026 à 09:05
Dupon a écrit le 06/04/2026 à 08h32

Pourquoi ces violences.

Mais pour s'amuser aux gendarmes et aux voleurs.
Comme de toute façon ils ne risquent rien, ils continuent d'en profiter

Vous parlez de qui ? De la police nous sommes d’accords ?

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Solidarité 69 le 06/04/2026 à 09:04

Les électeurs du 8e arrondissement ont voté pour la nouvelle France, ils ont la nouvelle France, ils ne manqueraient plus qu'ils se plaignent.

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maarrianne le 06/04/2026 à 09:00

C'est la nouvelle France LFI , celle qui va tous nous remplacer.... et faire sombrer ce pays dans les abysses du tiers monde....

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Watt le 06/04/2026 à 08:49

Les gens ont voté pour ça.

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menteur le 06/04/2026 à 08:47

Ils voulaient fêter le retour des cloches.

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Dupon le 06/04/2026 à 08:32

Pourquoi ces violences.

Mais pour s'amuser aux gendarmes et aux voleurs.
Comme de toute façon ils ne risquent rien, ils continuent d'en profiter

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D.K le 06/04/2026 à 08:31

Envoie les élus lfi au lieu de CRS. On verra si ils ont le courage d’aller à la rencontre de ses propre électorat !!! 😂😂

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Plébiscite pour l extrême gauche le 06/04/2026 à 08:26

Les lyonnais ont été clairs dans leur vote : ils n en ont pas eu assez ils en redemandent

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nonmaiscepaspourdire le 06/04/2026 à 08:22

Comment que ce bordel n'est pas voulue ? Aucune interpellation, aucune arrestation car c'est inutile sans vraie justice.

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Saviem69 le 06/04/2026 à 08:22

ville apaisee selon les ecolos bravo!!!!!

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Ex Précisions le 06/04/2026 à 08:21

"On ignore encore pourquoi", c'est pourtant simple, ce sont les premiers beaux jours ces chances pour la France manifestent leur "joie"...

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Henry Golant le 06/04/2026 à 08:15

Probablement un coup des "zinzaulaus" , n'est ce pas madame la conseillère LFI du 8e ?

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Moon88 le 06/04/2026 à 08:09

Pays de clochards meme pas capable de remettre de l'ordre et mettre au pas quelques QI de 70 en survêt Lacoste, ça devient le tiers monde.

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