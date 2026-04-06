Pluie de mortiers, routes barrées : des violences urbaines dans le 8e arrondissement de Lyon, la police intervient

On ignore encore pourquoi des groupes de jeunes ont commis des violences urbaines ce dimanche soir dans le quartier Moulin à Vent. Rue Challemel-Lacour, des poubelles ont été incendiées et des tirs de mortiers ont été réalisés comme l'attestent des vidéos publiés sur les réseaux sociaux.
La police est intervenue sur place pour tenter de disperser les émeutiers et faire revenir le calme, notamment à l'aide de gaz lacrymogène.
Durant l'intervention, la circulation du tramway T6 a été interrompue.
Aucune interpellation n'a été menée selon un premier bilan.
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Complètement à côté de la plaque !Signaler Répondre
Non monsieur, je suis électeur du 8ème, je n'ai jamais voté pour ça et je me plains.Signaler Répondre
Restez donc couché au lieu de raconter n'importe quoi.
Définition de la ville apaisée par L'écolo extrémiste !Signaler Répondre
La sécurité sera notre priorité ! Mais comme va t'il faire pour taper sur ceux qui ont voté pour lui !
En effet. On nous a déclaré la guerre. Une drôle de guerre, soit, mais, qui se terminera par une vraie.Signaler Répondre
Un jour où l' autre l' armée devra intervenir.
"C'est mon projet" disait Macron.Signaler Répondre
Le maintien de l'ordre est du ressort du ministre de l'intérieur fidèle toutou à sa mémère.
C'est leur façon à eux de fêter Pâques.Signaler Répondre
Peut être même si je pense que ce ne sont pas les mêmes unités de police qui traite les 2 sujets.Signaler Répondre
Il semblerait que les Lyonnais soient satisfaits de la politique sécuritaire des Khmers-Vert et de leur chef , la preuve ils ont élu une nouvelle fois ce dernier! Nous auront certainement de beaux feux d'artifices jusqu'à la fin de l'année et ne doutons pas que ceux du nouvel an seront spectaculaires .Signaler Répondre
C'était un stage de gauchisme !!!Signaler Répondre
France réveille toi !!Signaler Répondre
détourner l attention pour une livraison de drogue !!Signaler Répondre
comme disent certains < je>. Il ferait mieux de s'occuper de ce qui arrive à côté..Signaler Répondre
la sécurité des lyonnais par Doucet qui déclare toujours avoir fait le maximum mais visiblement il peut peu l incapable Et c est pas avec ses pseudos alliés de son opposition que ça va aller mieux… les « partenaires privilégiés » de la mairie La Nouvelle Garde est dans la rue visiblement… ça casse et ça coûte aux lyonnais avec l extrême gauche LFI/ LES VERTS …Signaler Répondre
merci à notre maire Doucet , à ses alliés LFI et ses amis privilégiés de la jeune garde la situation est catastrophique, quand vont t ils réagir : quand la mairie principale sera en feuSignaler Répondre
Vite l’armée au pouvoir pour nettoyer ce paysSignaler Répondre
Avec un ministre de l’interieur LFI, les racailles ont de beaux jours devant elles..Signaler Répondre
Sinon, le taser fonctionne très bien sur des individus déchaînés.Signaler Répondre
La nouvelle France doit s'exprimer. Pourquoi la police ne laisse-t-elle pas faire? De toute façon,la police tue. Les pompiers se font agresser quand ils interviennent. Personne ne regarde la réalité en face. Je n'ai plus d'espoir.Signaler Répondre
Lisez l'article sur les violences des racailles au lieu d'être d'accord seulement avec vous même. 🤪Signaler Répondre
Aucune pollution constatée par les écologistes avec les tirs de mortiers d'artifice ?Signaler Répondre
c'est très bien continuez de lutter contre le "danger de l’extrême droite" c'est le champ libre pour tout les autresSignaler Répondre
merci les LFI!!)Signaler Répondre
C'est un bon commerce ces ventes de mortier qui sont utilisés par la racaille. Empêcher ces ventes lourdes amendes à ceux qui en possède une interdiction je pense que ça existe mais peu d'efficacitéSignaler Répondre
On peut nier la réalité ou la passer sous silence, comme la plupart des médias, mais la situation empire. Bon courage et bonne chance à la prochaine génération;Signaler Répondre
Et oui,avec le concours de l'alliance EELV/LFI !Merci greg de ta co....ie !Signaler Répondre
Vous parlez de qui ? De la police nous sommes d’accords ?Signaler Répondre
Les électeurs du 8e arrondissement ont voté pour la nouvelle France, ils ont la nouvelle France, ils ne manqueraient plus qu'ils se plaignent.Signaler Répondre
C'est la nouvelle France LFI , celle qui va tous nous remplacer.... et faire sombrer ce pays dans les abysses du tiers monde....Signaler Répondre
Les gens ont voté pour ça.Signaler Répondre
Ils voulaient fêter le retour des cloches.Signaler Répondre
Pourquoi ces violences.Signaler Répondre
Mais pour s'amuser aux gendarmes et aux voleurs.
Comme de toute façon ils ne risquent rien, ils continuent d'en profiter
Envoie les élus lfi au lieu de CRS. On verra si ils ont le courage d’aller à la rencontre de ses propre électorat !!! 😂😂Signaler Répondre
Les lyonnais ont été clairs dans leur vote : ils n en ont pas eu assez ils en redemandentSignaler Répondre
Comment que ce bordel n'est pas voulue ? Aucune interpellation, aucune arrestation car c'est inutile sans vraie justice.Signaler Répondre
ville apaisee selon les ecolos bravo!!!!!Signaler Répondre
"On ignore encore pourquoi", c'est pourtant simple, ce sont les premiers beaux jours ces chances pour la France manifestent leur "joie"...Signaler Répondre
Probablement un coup des "zinzaulaus" , n'est ce pas madame la conseillère LFI du 8e ?Signaler Répondre
Pays de clochards meme pas capable de remettre de l'ordre et mettre au pas quelques QI de 70 en survêt Lacoste, ça devient le tiers monde.Signaler Répondre