Pluie de mortiers, routes barrées : des violences urbaines dans le 8e arrondissement de Lyon, des renforts déployés lundi soir

Mise à jour à 16h30 : A la demande de la préfète du Rhône Fabienne Buccio, des renforts, notamment des CRS dont la CRS83, seront déployés ce lundi soir pour prévenir tout regain de violences dans le 8e arrondissement.

Article initial : On ignore encore pourquoi des groupes de jeunes ont commis des violences urbaines ce dimanche soir dans le quartier Moulin à Vent. Rue Challemel-Lacour, des poubelles ont été incendiées et des tirs de mortiers ont été réalisés comme l'attestent des vidéos publiés sur les réseaux sociaux.

La police est intervenue sur place pour tenter de disperser les émeutiers et faire revenir le calme, notamment à l'aide de gaz lacrymogène.

Durant l'intervention, la circulation du tramway T6 a été interrompue.

Aucune interpellation n'a été menée selon un premier bilan.

Les forces de l'ordre resteront vigilantes ce lundi soir, en cas de regain de tensions dans le quartier sensible du 8e arrondissement de Lyon.