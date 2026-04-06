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Pluie de mortiers, routes barrées : des violences urbaines dans le 8e arrondissement de Lyon, des renforts déployés lundi soir

Pluie de mortiers, routes barrées : des violences urbaines dans le 8e arrondissement de Lyon, des renforts déployés lundi soir
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Ce dimanche 5 avril, la soirée a été mouvementée dans le 8e arrondissement de Lyon. Rue Challemel-Lacour, des violences urbaines ont éclaté, obligeant les forces de l'ordre à intervenir.

Mise à jour à 16h30 : A la demande de la préfète du Rhône Fabienne Buccio, des renforts, notamment des CRS dont la CRS83, seront déployés ce lundi soir pour prévenir tout regain de violences dans le 8e arrondissement.

Article initial : On ignore encore pourquoi des groupes de jeunes ont commis des violences urbaines ce dimanche soir dans le quartier Moulin à Vent. Rue Challemel-Lacour, des poubelles ont été incendiées et des tirs de mortiers ont été réalisés comme l'attestent des vidéos publiés sur les réseaux sociaux.

La police est intervenue sur place pour tenter de disperser les émeutiers et faire revenir le calme, notamment à l'aide de gaz lacrymogène.

Durant l'intervention, la circulation du tramway T6 a été interrompue.

Aucune interpellation n'a été menée selon un premier bilan.

Les forces de l'ordre resteront vigilantes ce lundi soir, en cas de regain de tensions dans le quartier sensible du 8e arrondissement de Lyon.

Tags :

8e arrondissement

Moulin à vent

0-50 sur 77 commentaires
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Calahann le 06/04/2026 à 20:09
Watt a écrit le 06/04/2026 à 17h51

Où sont les anciens de la jeune garde qui prétendaient se soucier de la sécurité des lyonnais ?

Si tu souhaites la sécurité des lyonnais et des lyonnaises et tra-la-la, tu devrais prendre ta cape et ton épée et faire le travail comme un grand garçon 🤣🤣🤣🤣

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Pepouche le 06/04/2026 à 20:06
Moon88 a écrit le 06/04/2026 à 08h09

Pays de clochards meme pas capable de remettre de l'ordre et mettre au pas quelques QI de 70 en survêt Lacoste, ça devient le tiers monde.

Ils ont voté pour ça il me semble ? Et bien vous allez en profiter pendant toute la mandature de cette union 😂😂😂les petits oisifs s'occupent de vos soirées 🤣😂

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123456 le 06/04/2026 à 19:56

Bof, ça n'a rien d'étonnant. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment, c'est devenu habituel. On n'est pas dans une émeute des Voraces, loin de là.

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Ex Précisions le 06/04/2026 à 19:49
Watt a écrit le 06/04/2026 à 17h51

Où sont les anciens de la jeune garde qui prétendaient se soucier de la sécurité des lyonnais ?

Ah bon ce n'était pas eux ?

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Calahann le 06/04/2026 à 18:59
Watt a écrit le 06/04/2026 à 17h51

Où sont les anciens de la jeune garde qui prétendaient se soucier de la sécurité des lyonnais ?

Pas que ça à faire !

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Pimmy le 06/04/2026 à 18:56

Oh , juste une petite fête pour souhaiter la bienvenue a Doudou et son laxisme . Ils disent juste que désormais la ville est à eux !

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Hildegonde le 06/04/2026 à 18:46

Pourtant Elisa Ngoudjou avait promis qu'elle serait une élue particulière !
On l'attend, elle et ses copains LFI ! Au boulot !
Il ne suffit pas de gloser en campagne . C'est au pied du mur qu'on voit le maçon !

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AVIS AUX HABITANTS DU 8 eme le 06/04/2026 à 18:27

Le feu d’artifice c’est 14 juillet ! Arrêtez de regardez les séries mafieuses

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parce que le 06/04/2026 à 18:26
Dok ki ? a écrit le 06/04/2026 à 09h32

Aucune pollution constatée par les écologistes avec les tirs de mortiers d'artifice ?

Non c’est bien connu ! Seul les tirs d’artifices de droite polluent !

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Watt le 06/04/2026 à 17:51

Où sont les anciens de la jeune garde qui prétendaient se soucier de la sécurité des lyonnais ?

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Désobéissance le 06/04/2026 à 17:44

C'est la fameuse désobéissance de la nouvelle France encouragé par Doucet and co.

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Ex Précisions le 06/04/2026 à 17:43
Loool a écrit le 06/04/2026 à 16h04

Un effort sur l’orthographe c’est illisible…

On na pas la mème consepsion de l'ortografe ;-)

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Looool le 06/04/2026 à 17:39
AntiLFI a écrit le 06/04/2026 à 16h50

Il te reste les toktok de ta conseillère municipale de LFI pour t'informer.

Le commissariat a juste été déplacé. Et c’est qu’une fake News que je relève. J’ai pas le tps de tous vs éduquer, croyez qui vous voulez c’est pas moi qui passe pr un c

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Okkk le 06/04/2026 à 17:37
Jacques20 a écrit le 06/04/2026 à 17h26

Je pense que c'est vous qui devez avoir des problèmes avec l'orthographe car je n'ai trouvé qu'une seule faute, l'absence d'un accent sur un "a", à la 2ème ligne et, certainement plus une histoire de vitesse à taper le texte qu'une erreur d'orthographe car, plus loi, il a été jusqu'à mettre l'accent sur la majuscule alors que peu le font.
Je trouve son texte plutôt bien réalisé, à part que le commissariat n'a pas été fermé mais déplacé.

« il gère un centre de delinquence permanent » et c’est moi qui ai un problème avec l’orthographe … Un petit tour chez l’opticien ferait du bien.

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arkom le 06/04/2026 à 17:31

vive la gauche les écolos et LFI ils ont foutu le bordel ne rien faire vous avez bien voté démerde vous maintenant 😄😁

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Jacques20 le 06/04/2026 à 17:26
Loool a écrit le 06/04/2026 à 16h04

Un effort sur l’orthographe c’est illisible…

Je pense que c'est vous qui devez avoir des problèmes avec l'orthographe car je n'ai trouvé qu'une seule faute, l'absence d'un accent sur un "a", à la 2ème ligne et, certainement plus une histoire de vitesse à taper le texte qu'une erreur d'orthographe car, plus loi, il a été jusqu'à mettre l'accent sur la majuscule alors que peu le font.
Je trouve son texte plutôt bien réalisé, à part que le commissariat n'a pas été fermé mais déplacé.

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Jacques20 le 06/04/2026 à 17:19
Jeannot ... a écrit le 06/04/2026 à 14h17

Les pompiers e font agresser mais votent majoritairement à gauche.................................

Ben, je ne suis pas pompier.

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bassta le 06/04/2026 à 17:08
pas de volonté a écrit le 06/04/2026 à 13h09

Il faudrait mettre le paquet et envoyer des compagnies de CRS ! au lieu d'envoyer les flics du quartier !

là ce serait plutôt l'état de siège avec blindés et juridiction militaire. mais une piste cyclable devrait apaiser tous ces oisifs !

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French connection le 06/04/2026 à 17:01

Et ces pauvres tarés de délinquants qu'on laisse divaguer et saccager en toute impunité sans que cela ne dérange personne au gouvernement, c'est quoi ce laisser aller général ?

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Une petite video le 06/04/2026 à 16:52
Blond a écrit le 06/04/2026 à 16h45

Je ne comprends pas ce commentaire sur l'orthographe ... Ça me semble très clair et bien écrit.

Il préfère les vidéos de 12 sec. Elles sont plus adaptées à ses capacités.

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AntiLFI le 06/04/2026 à 16:50
Okkkk a écrit le 06/04/2026 à 16h02

Belle fake News

Il te reste les toktok de ta conseillère municipale de LFI pour t'informer.

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Blond le 06/04/2026 à 16:45
Loool a écrit le 06/04/2026 à 16h04

Un effort sur l’orthographe c’est illisible…

Je ne comprends pas ce commentaire sur l'orthographe ... Ça me semble très clair et bien écrit.

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Loool le 06/04/2026 à 16:04
Lapalisse a écrit le 06/04/2026 à 14h11

Lyon et la mairie du 8ème un véritable laboratoire d'expérimentation sociale. On a décidé de supprimer le commissariat attenant a la mairie ? Quelle idée brillante ! C'était sans doute pour ne pas brusquer les statistiques de la délinquance, ou alors les policiers étaient simplement en burn-out de paperasse.

​Le Guide de Survie du 8ème :
​Le Commissariat : Fermé. Probablement trop bruyant pour les riverains qui préfèrent le doux son des vitres brisées.
​Les Caméras de Vidéosurveillance : le maire n'en veut pas ! C’est bien connu, la fibre optique empêche le lichen de pousser sur les murs. Vive la biodiversité urbaine : plus de béton, mais beaucoup plus de "mauvaises herbes" (et on ne parle pas que de botanique).
​Le Logement Social : On frôle les 86 % dans le quartier ce n'est pas assez .On ne bâtit plus une ville, on construit un record du monde. À ce stade, le maire ne gère plus un arrondissement, il gère un centre de delinquence permanent .. mais sans les animateurs merci pour les zones de non droit.
​Quand a l'action municipale ,depuis 6 ans, le maire semble pratiquer la méditation transcendantale. C’est très efficace pour ne pas entendre les plaintes sur l’insécurité.
​Petite suggestion "citoyenne" : Puisque le Maire attend sans doute que le problème se règle par la pollinisation naturelle, devons-nous appeler l’armée ou organiser des rondes en slip avec des lampes torche chaque nuit ? Parce qu'entre les "600 policiers" promis par l'opposition et le néant actuel, il y a un fossé que même un athlète olympique ne pourrait pas franchir.
​Mais bon, ne soyons pas médisants , au moins avec l'absence de police, le bilan carbone des courses-poursuites est en chute libre. Merci l'écologie !

Un effort sur l’orthographe c’est illisible…

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Okkkk le 06/04/2026 à 16:02
Lapalisse a écrit le 06/04/2026 à 14h11

Lyon et la mairie du 8ème un véritable laboratoire d'expérimentation sociale. On a décidé de supprimer le commissariat attenant a la mairie ? Quelle idée brillante ! C'était sans doute pour ne pas brusquer les statistiques de la délinquance, ou alors les policiers étaient simplement en burn-out de paperasse.

​Le Guide de Survie du 8ème :
​Le Commissariat : Fermé. Probablement trop bruyant pour les riverains qui préfèrent le doux son des vitres brisées.
​Les Caméras de Vidéosurveillance : le maire n'en veut pas ! C’est bien connu, la fibre optique empêche le lichen de pousser sur les murs. Vive la biodiversité urbaine : plus de béton, mais beaucoup plus de "mauvaises herbes" (et on ne parle pas que de botanique).
​Le Logement Social : On frôle les 86 % dans le quartier ce n'est pas assez .On ne bâtit plus une ville, on construit un record du monde. À ce stade, le maire ne gère plus un arrondissement, il gère un centre de delinquence permanent .. mais sans les animateurs merci pour les zones de non droit.
​Quand a l'action municipale ,depuis 6 ans, le maire semble pratiquer la méditation transcendantale. C’est très efficace pour ne pas entendre les plaintes sur l’insécurité.
​Petite suggestion "citoyenne" : Puisque le Maire attend sans doute que le problème se règle par la pollinisation naturelle, devons-nous appeler l’armée ou organiser des rondes en slip avec des lampes torche chaque nuit ? Parce qu'entre les "600 policiers" promis par l'opposition et le néant actuel, il y a un fossé que même un athlète olympique ne pourrait pas franchir.
​Mais bon, ne soyons pas médisants , au moins avec l'absence de police, le bilan carbone des courses-poursuites est en chute libre. Merci l'écologie !

Belle fake News

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BAST69 le 06/04/2026 à 15:39

mettez les au travail, nettoyer les rivières, nettoyer nos forêts, etc… le soir ils seront fatigués.

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Loool le 06/04/2026 à 14:50

La nouvelle France est mieux que l ancienne selon les gauchos

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Jeannot ... le 06/04/2026 à 14:17
Jacques20 a écrit le 06/04/2026 à 12h00

La police tue, et vous voyez la vérité en face ? Ne seriez vous pas aveugle ? Quand je lis de tels commentaires aussi absurdes....
C'est la police qui vient, le soir, et tire sur les façades des immeubles avec des impacts qui traversent nos appartements.
Faudrait un peu vous faire soigner, vous cautionnez ces mutineries. Si c'est ça la France que vous voulez, je parie que vous vivez dans un coin tranquille loin de tout ça.

Les pompiers e font agresser mais votent majoritairement à gauche.................................

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Stakhanoviste le 06/04/2026 à 14:16

Les Johns Rambo sont de sortie dans le 8 ème le soir...mdrr.

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La joie est de partout le 06/04/2026 à 14:15

Ce dimanche fete le jour de la résurrection du premier prophète.
Il est agréable de voir que tout le monde fete cet événement

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Lapalisse le 06/04/2026 à 14:11

Lyon et la mairie du 8ème un véritable laboratoire d'expérimentation sociale. On a décidé de supprimer le commissariat attenant a la mairie ? Quelle idée brillante ! C'était sans doute pour ne pas brusquer les statistiques de la délinquance, ou alors les policiers étaient simplement en burn-out de paperasse.

​Le Guide de Survie du 8ème :
​Le Commissariat : Fermé. Probablement trop bruyant pour les riverains qui préfèrent le doux son des vitres brisées.
​Les Caméras de Vidéosurveillance : le maire n'en veut pas ! C’est bien connu, la fibre optique empêche le lichen de pousser sur les murs. Vive la biodiversité urbaine : plus de béton, mais beaucoup plus de "mauvaises herbes" (et on ne parle pas que de botanique).
​Le Logement Social : On frôle les 86 % dans le quartier ce n'est pas assez .On ne bâtit plus une ville, on construit un record du monde. À ce stade, le maire ne gère plus un arrondissement, il gère un centre de delinquence permanent .. mais sans les animateurs merci pour les zones de non droit.
​Quand a l'action municipale ,depuis 6 ans, le maire semble pratiquer la méditation transcendantale. C’est très efficace pour ne pas entendre les plaintes sur l’insécurité.
​Petite suggestion "citoyenne" : Puisque le Maire attend sans doute que le problème se règle par la pollinisation naturelle, devons-nous appeler l’armée ou organiser des rondes en slip avec des lampes torche chaque nuit ? Parce qu'entre les "600 policiers" promis par l'opposition et le néant actuel, il y a un fossé que même un athlète olympique ne pourrait pas franchir.
​Mais bon, ne soyons pas médisants , au moins avec l'absence de police, le bilan carbone des courses-poursuites est en chute libre. Merci l'écologie !

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dane58 le 06/04/2026 à 13:53

Vous avez droit aux douceurs de Mr. Doucet. Arrêtez donc de toujours vous plaindre, car je pense que vous n'avez encore rien vue..

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lolotoooôooo le 06/04/2026 à 13:22
Jacques20 a écrit le 06/04/2026 à 11h50

Non monsieur, je suis électeur du 8ème, je n'ai jamais voté pour ça et je me plains.
Restez donc couché au lieu de raconter n'importe quoi.

Encore un qui se prends pour le centre du monde ......

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pas de volonté le 06/04/2026 à 13:09

Il faudrait mettre le paquet et envoyer des compagnies de CRS ! au lieu d'envoyer les flics du quartier !

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Gabrielle Marie le 06/04/2026 à 12:47

Je n'appelle pas ça des jeunes mais des racailles
Qui n'ont rien à faire de positif dans notre pays sinon tout casser , arrivera un moment où les citoyens qui en auront ras le bol de payer pour ces petites frappes interviendrons. C'est sûrement ce que ces derniers attendent pour se poser en victimes comme d'habitude.

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exynos le 06/04/2026 à 12:21

continuer à construire davantage de logements sociaux.

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Medico social le 06/04/2026 à 12:08

A la vue des faits,on comprend vite l'utilité de posséder un grand hôpital de renommée comme le Vinatier à Lyon.

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J6 le 06/04/2026 à 12:06

La nouvelle france en marche

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Jacques20 le 06/04/2026 à 12:00
Cyrielle 69 a écrit le 06/04/2026 à 09h38

La nouvelle France doit s'exprimer. Pourquoi la police ne laisse-t-elle pas faire? De toute façon,la police tue. Les pompiers se font agresser quand ils interviennent. Personne ne regarde la réalité en face. Je n'ai plus d'espoir.

La police tue, et vous voyez la vérité en face ? Ne seriez vous pas aveugle ? Quand je lis de tels commentaires aussi absurdes....
C'est la police qui vient, le soir, et tire sur les façades des immeubles avec des impacts qui traversent nos appartements.
Faudrait un peu vous faire soigner, vous cautionnez ces mutineries. Si c'est ça la France que vous voulez, je parie que vous vivez dans un coin tranquille loin de tout ça.

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Humilis le 06/04/2026 à 12:00

Il est plus qu'urgent de désarmer la police !

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Complètement le 06/04/2026 à 11:54
Directement a écrit le 06/04/2026 à 11h24

"C'est mon projet" disait Macron.
Le maintien de l'ordre est du ressort du ministre de l'intérieur fidèle toutou à sa mémère.

Complètement à côté de la plaque !

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Jacques20 le 06/04/2026 à 11:50
Solidarité 69 a écrit le 06/04/2026 à 09h04

Les électeurs du 8e arrondissement ont voté pour la nouvelle France, ils ont la nouvelle France, ils ne manqueraient plus qu'ils se plaignent.

Non monsieur, je suis électeur du 8ème, je n'ai jamais voté pour ça et je me plains.
Restez donc couché au lieu de raconter n'importe quoi.

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Rob69 le 06/04/2026 à 11:42

Définition de la ville apaisée par L'écolo extrémiste !
La sécurité sera notre priorité ! Mais comme va t'il faire pour taper sur ceux qui ont voté pour lui !

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oui-oui le 06/04/2026 à 11:35
Corsica3333 a écrit le 06/04/2026 à 09h50

Vite l’armée au pouvoir pour nettoyer ce pays

En effet. On nous a déclaré la guerre. Une drôle de guerre, soit, mais, qui se terminera par une vraie.
Un jour où l' autre l' armée devra intervenir.

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Directement le 06/04/2026 à 11:24

"C'est mon projet" disait Macron.
Le maintien de l'ordre est du ressort du ministre de l'intérieur fidèle toutou à sa mémère.

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Moi le 06/04/2026 à 11:20

C'est leur façon à eux de fêter Pâques.

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Plausible le 06/04/2026 à 11:08
mdr a écrit le 06/04/2026 à 10h12

détourner l attention pour une livraison de drogue !!

Peut être même si je pense que ce ne sont pas les mêmes unités de police qui traite les 2 sujets.

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papyrebel le 06/04/2026 à 11:01

Il semblerait que les Lyonnais soient satisfaits de la politique sécuritaire des Khmers-Vert et de leur chef , la preuve ils ont élu une nouvelle fois ce dernier! Nous auront certainement de beaux feux d'artifices jusqu'à la fin de l'année et ne doutons pas que ceux du nouvel an seront spectaculaires .

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Ritchie le 06/04/2026 à 10:44

C'était un stage de gauchisme !!!

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Winchester 73 le 06/04/2026 à 10:16

France réveille toi !!

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mdr le 06/04/2026 à 10:12

détourner l attention pour une livraison de drogue !!

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