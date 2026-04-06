Pluie de mortiers, routes barrées : des violences urbaines dans le 8e arrondissement de Lyon, des renforts déployés lundi soir

Mise à jour à 16h30 : A la demande de la préfète du Rhône Fabienne Buccio, des renforts, notamment des CRS dont la CRS83, seront déployés ce lundi soir pour prévenir tout regain de violences dans le 8e arrondissement.
Article initial : On ignore encore pourquoi des groupes de jeunes ont commis des violences urbaines ce dimanche soir dans le quartier Moulin à Vent. Rue Challemel-Lacour, des poubelles ont été incendiées et des tirs de mortiers ont été réalisés comme l'attestent des vidéos publiés sur les réseaux sociaux.
La police est intervenue sur place pour tenter de disperser les émeutiers et faire revenir le calme, notamment à l'aide de gaz lacrymogène.
Durant l'intervention, la circulation du tramway T6 a été interrompue.
Aucune interpellation n'a été menée selon un premier bilan.
Les forces de l'ordre resteront vigilantes ce lundi soir, en cas de regain de tensions dans le quartier sensible du 8e arrondissement de Lyon.
Si tu souhaites la sécurité des lyonnais et des lyonnaises et tra-la-la, tu devrais prendre ta cape et ton épée et faire le travail comme un grand garçon 🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Ils ont voté pour ça il me semble ? Et bien vous allez en profiter pendant toute la mandature de cette union 😂😂😂les petits oisifs s'occupent de vos soirées 🤣😂Signaler Répondre
Bof, ça n'a rien d'étonnant. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment, c'est devenu habituel. On n'est pas dans une émeute des Voraces, loin de là.Signaler Répondre
Ah bon ce n'était pas eux ?Signaler Répondre
Pas que ça à faire !Signaler Répondre
Oh , juste une petite fête pour souhaiter la bienvenue a Doudou et son laxisme . Ils disent juste que désormais la ville est à eux !Signaler Répondre
Pourtant Elisa Ngoudjou avait promis qu'elle serait une élue particulière !Signaler Répondre
On l'attend, elle et ses copains LFI ! Au boulot !
Il ne suffit pas de gloser en campagne . C'est au pied du mur qu'on voit le maçon !
Le feu d’artifice c’est 14 juillet ! Arrêtez de regardez les séries mafieusesSignaler Répondre
Non c’est bien connu ! Seul les tirs d’artifices de droite polluent !Signaler Répondre
Où sont les anciens de la jeune garde qui prétendaient se soucier de la sécurité des lyonnais ?Signaler Répondre
C'est la fameuse désobéissance de la nouvelle France encouragé par Doucet and co.Signaler Répondre
On na pas la mème consepsion de l'ortografe ;-)Signaler Répondre
Le commissariat a juste été déplacé. Et c’est qu’une fake News que je relève. J’ai pas le tps de tous vs éduquer, croyez qui vous voulez c’est pas moi qui passe pr un cSignaler Répondre
« il gère un centre de delinquence permanent » et c’est moi qui ai un problème avec l’orthographe … Un petit tour chez l’opticien ferait du bien.Signaler Répondre
vive la gauche les écolos et LFI ils ont foutu le bordel ne rien faire vous avez bien voté démerde vous maintenant 😄😁Signaler Répondre
Je pense que c'est vous qui devez avoir des problèmes avec l'orthographe car je n'ai trouvé qu'une seule faute, l'absence d'un accent sur un "a", à la 2ème ligne et, certainement plus une histoire de vitesse à taper le texte qu'une erreur d'orthographe car, plus loi, il a été jusqu'à mettre l'accent sur la majuscule alors que peu le font.Signaler Répondre
Je trouve son texte plutôt bien réalisé, à part que le commissariat n'a pas été fermé mais déplacé.
Ben, je ne suis pas pompier.Signaler Répondre
là ce serait plutôt l'état de siège avec blindés et juridiction militaire. mais une piste cyclable devrait apaiser tous ces oisifs !Signaler Répondre
Et ces pauvres tarés de délinquants qu'on laisse divaguer et saccager en toute impunité sans que cela ne dérange personne au gouvernement, c'est quoi ce laisser aller général ?Signaler Répondre
Il préfère les vidéos de 12 sec. Elles sont plus adaptées à ses capacités.Signaler Répondre
Il te reste les toktok de ta conseillère municipale de LFI pour t'informer.Signaler Répondre
Je ne comprends pas ce commentaire sur l'orthographe ... Ça me semble très clair et bien écrit.Signaler Répondre
Un effort sur l’orthographe c’est illisible…Signaler Répondre
Belle fake NewsSignaler Répondre
mettez les au travail, nettoyer les rivières, nettoyer nos forêts, etc… le soir ils seront fatigués.Signaler Répondre
La nouvelle France est mieux que l ancienne selon les gauchosSignaler Répondre
Les pompiers e font agresser mais votent majoritairement à gauche.................................Signaler Répondre
Les Johns Rambo sont de sortie dans le 8 ème le soir...mdrr.Signaler Répondre
Ce dimanche fete le jour de la résurrection du premier prophète.Signaler Répondre
Il est agréable de voir que tout le monde fete cet événement
Lyon et la mairie du 8ème un véritable laboratoire d'expérimentation sociale. On a décidé de supprimer le commissariat attenant a la mairie ? Quelle idée brillante ! C'était sans doute pour ne pas brusquer les statistiques de la délinquance, ou alors les policiers étaient simplement en burn-out de paperasse.Signaler Répondre
Le Guide de Survie du 8ème :
Le Commissariat : Fermé. Probablement trop bruyant pour les riverains qui préfèrent le doux son des vitres brisées.
Les Caméras de Vidéosurveillance : le maire n'en veut pas ! C’est bien connu, la fibre optique empêche le lichen de pousser sur les murs. Vive la biodiversité urbaine : plus de béton, mais beaucoup plus de "mauvaises herbes" (et on ne parle pas que de botanique).
Le Logement Social : On frôle les 86 % dans le quartier ce n'est pas assez .On ne bâtit plus une ville, on construit un record du monde. À ce stade, le maire ne gère plus un arrondissement, il gère un centre de delinquence permanent .. mais sans les animateurs merci pour les zones de non droit.
Quand a l'action municipale ,depuis 6 ans, le maire semble pratiquer la méditation transcendantale. C’est très efficace pour ne pas entendre les plaintes sur l’insécurité.
Petite suggestion "citoyenne" : Puisque le Maire attend sans doute que le problème se règle par la pollinisation naturelle, devons-nous appeler l’armée ou organiser des rondes en slip avec des lampes torche chaque nuit ? Parce qu'entre les "600 policiers" promis par l'opposition et le néant actuel, il y a un fossé que même un athlète olympique ne pourrait pas franchir.
Mais bon, ne soyons pas médisants , au moins avec l'absence de police, le bilan carbone des courses-poursuites est en chute libre. Merci l'écologie !
Vous avez droit aux douceurs de Mr. Doucet. Arrêtez donc de toujours vous plaindre, car je pense que vous n'avez encore rien vue..Signaler Répondre
Encore un qui se prends pour le centre du monde ......Signaler Répondre
Il faudrait mettre le paquet et envoyer des compagnies de CRS ! au lieu d'envoyer les flics du quartier !Signaler Répondre
Je n'appelle pas ça des jeunes mais des racaillesSignaler Répondre
Qui n'ont rien à faire de positif dans notre pays sinon tout casser , arrivera un moment où les citoyens qui en auront ras le bol de payer pour ces petites frappes interviendrons. C'est sûrement ce que ces derniers attendent pour se poser en victimes comme d'habitude.
continuer à construire davantage de logements sociaux.Signaler Répondre
A la vue des faits,on comprend vite l'utilité de posséder un grand hôpital de renommée comme le Vinatier à Lyon.Signaler Répondre
La nouvelle france en marcheSignaler Répondre
La police tue, et vous voyez la vérité en face ? Ne seriez vous pas aveugle ? Quand je lis de tels commentaires aussi absurdes....Signaler Répondre
C'est la police qui vient, le soir, et tire sur les façades des immeubles avec des impacts qui traversent nos appartements.
Faudrait un peu vous faire soigner, vous cautionnez ces mutineries. Si c'est ça la France que vous voulez, je parie que vous vivez dans un coin tranquille loin de tout ça.
Il est plus qu'urgent de désarmer la police !Signaler Répondre
Complètement à côté de la plaque !Signaler Répondre
Non monsieur, je suis électeur du 8ème, je n'ai jamais voté pour ça et je me plains.Signaler Répondre
Restez donc couché au lieu de raconter n'importe quoi.
Définition de la ville apaisée par L'écolo extrémiste !Signaler Répondre
La sécurité sera notre priorité ! Mais comme va t'il faire pour taper sur ceux qui ont voté pour lui !
En effet. On nous a déclaré la guerre. Une drôle de guerre, soit, mais, qui se terminera par une vraie.Signaler Répondre
Un jour où l' autre l' armée devra intervenir.
"C'est mon projet" disait Macron.Signaler Répondre
Le maintien de l'ordre est du ressort du ministre de l'intérieur fidèle toutou à sa mémère.
C'est leur façon à eux de fêter Pâques.Signaler Répondre
Peut être même si je pense que ce ne sont pas les mêmes unités de police qui traite les 2 sujets.Signaler Répondre
Il semblerait que les Lyonnais soient satisfaits de la politique sécuritaire des Khmers-Vert et de leur chef , la preuve ils ont élu une nouvelle fois ce dernier! Nous auront certainement de beaux feux d'artifices jusqu'à la fin de l'année et ne doutons pas que ceux du nouvel an seront spectaculaires .Signaler Répondre
C'était un stage de gauchisme !!!Signaler Répondre
France réveille toi !!Signaler Répondre
détourner l attention pour une livraison de drogue !!Signaler Répondre