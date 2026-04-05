Toujours député, le maire LFI de Vénissieux Idir Boumertit renonce (temporairement) à ses indemnités

Les élections municipales seront-elles annulées à Vaulx-en-Velin et à Vénissieux ? Comme dans de nombreuses communes de l'agglomération lyonnaise, des recours ont été déposés et doivent être étudiés.

Face à cette incertitude, les députés LFI Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit, élus respectivement maires de Vaulx-en-Velin et Vénissieux, ont décidé de conserver leur mandat parlementaire, tant que la loi sur le cumul leur permet de le faire.

A Vénissieux toutefois, Idir Boumertit a publiquement annoncé renoncer à ses indemnités de maire, qu'il ne cumulera pas avec celles de député de la 14e circonscription du Rhône.

Une précision faite ce samedi 4 avril lors du conseil municipal de Vénissieux qui a permis d'établir le montant des indemnités des élus. Elles seront de 4770 euros net pour le maire vénissian, de 1924 euros net pour les adjoints et de 265 euros net pour les conseillers municipaux délégués.

"Voilà le maire que je serai : prônant l’humilité et le travail, gardant un sens aigu de la réalité sociale et quotidienne en restant chaque jour au plus près de vos préoccupations", a commenté Idir Boumertit.