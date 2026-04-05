Toujours député, le maire LFI de Vénissieux Idir Boumertit renonce (temporairement) à ses indemnités

Les élections municipales seront-elles annulées à Vaulx-en-Velin et à Vénissieux ? Comme dans de nombreuses communes de l'agglomération lyonnaise, des recours ont été déposés et doivent être étudiés.
Face à cette incertitude, les députés LFI Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit, élus respectivement maires de Vaulx-en-Velin et Vénissieux, ont décidé de conserver leur mandat parlementaire, tant que la loi sur le cumul leur permet de le faire.
A Vénissieux toutefois, Idir Boumertit a publiquement annoncé renoncer à ses indemnités de maire, qu'il ne cumulera pas avec celles de député de la 14e circonscription du Rhône.
Une précision faite ce samedi 4 avril lors du conseil municipal de Vénissieux qui a permis d'établir le montant des indemnités des élus. Elles seront de 4770 euros net pour le maire vénissian, de 1924 euros net pour les adjoints et de 265 euros net pour les conseillers municipaux délégués.
"Voilà le maire que je serai : prônant l’humilité et le travail, gardant un sens aigu de la réalité sociale et quotidienne en restant chaque jour au plus près de vos préoccupations", a commenté Idir Boumertit.
Le tout est de savoir si du coup il va bâcler le boulot dans ses 2 fonctions...Signaler Répondre
Ha, ha, ha, et pourquoi ne renonce t'il pas à ses indemnités député plutôt que celles de maire ?Signaler Répondre
LOL ..... l'hypocrite.
bravo à vous Mr le Maire , contrairement aux nouveaux maires RN qui ont augmenté leurs indemnité, vous montrez que vous ouvrez pour l'intérêt de votre Ville.Signaler Répondre
Il est prudent. Dans 1 an 1/2, nouvelles legislatives. Il sera viré de l’assemblée.Signaler Répondre
(temporairement) c'est pour faire genre et après op, c'est encore magouille et compagnie. Avec LFI on va bien se marrer.Signaler Répondre
Les textes sont clairs: que le député maire renonce ou pas les indemnités de maire nest pas la réponse légale au non cumul de mandats , il faudra choisir.Signaler Répondre
Cf LCP: "Sur la centaine de députés candidats tête de liste aux municipales, 38 ont été élus (c'est ici pour le détail) à l'issue des deux tours de scrutin. Tous les groupes parlementaires, à l'exception de ceux des Écologistes et de la Gauche démocrate et républicaine (GDR), sont concernés par d'éventuels départs de l'Assemblée nationale. Justement, quels impacts ces élections peuvent-elles avoir sur le Palais-Bourbon ? LCP fait le point sur ce que l'on sait et sur plusieurs questions restant en suspens.
Combien partiront réellement du Palais-Bourbon ?
La plupart d'entre eux. Car la loi de 2014 sur le non-cumul des mandats ne permet pas d'être, en même temps, maire et député. Les élus doivent donc faire un choix. Selon notre décompte, réalisé auprès des députés, ou en reprenant leurs déclarations notamment dans la presse locale, au moins 27 des 38 députés ont décidé de privilégier leur commune plutôt que leur siège à l'Assemblée nationale. "
Il semble que les 2 députés maire LFIstes ne connaissent pas bien la loi de 1984 de non cumul des mandats !!!!