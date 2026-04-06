Comment mettre fin aux bouchons à Lyon : la contre-proposition venue du bitume

Ils connaissent la ville comme peu d’autres. Ses axes saturés, ses détours absurdes, ses feux interminables. À Lyon, les chauffeurs indépendants ne parlent pas en théorie mais en kilomètres. Plus de 52 millions chaque année à l’échelle de la métropole, selon leur propre estimation. Une expérience quotidienne qu’ils entendent désormais transformer en levier politique, en pleine cohabitation Ville-Métropole.
Réunis au sein de l’Association des chauffeurs indépendants lyonnais (ACIL), ces professionnels du transport de personnes ont publié une contribution dense, nourrie d’observations de terrain pour améliorer la circulation sans grands travaux ni investissements lourds.
Premier exemple dans les pentes de la Croix-Rousse. La fermeture de la rue des Capucins est pointée comme un non-sens. Située à un carrefour stratégique entre les quais, les pentes et le tunnel de la rue Terme, elle oblige aujourd’hui à des détours et surcharge des axes déjà saturés. La solution proposée est simple : une réouverture, même partielle, pour mieux répartir les flux.
Même logique à Bellecour, où plusieurs modifications sont jugées pénalisantes. L’interdiction de tourner à gauche, au nord comme au sud de la place, contraint les automobilistes à rallonger leurs trajets et reporte le trafic sur les quais. Les chauffeurs proposent de rétablir un tour complet de la place et d’adapter les feux de circulation aux flux réels, notamment en heures creuses. Cela permettra selon eux de réduire les files d’attente qui peuvent remonter jusqu’au pont de la Guillotière.
Pour la synchronisation des feux
Dans le 3e arrondissement, le secteur Gambetta-Gabriel Péri est également ciblé. Multiplication des passages piétons, organisation confuse : le carrefour coupe en permanence la circulation.
Une réorganisation complète est suggérée, avec un recalibrage des feux et une meilleure hiérarchisation des flux. Plus à l’est, le pont Lafayette concentre plusieurs anomalies. Impossible, dans certains cas, d’aller tout droit ou de tourner, obligeant à des détours vers des axes déjà saturés comme le pont Wilson. L’ACIL propose de rouvrir ces accès pour rétablir des trajets directs et désengorger les quais.
Même constat dans plusieurs arrondissements : des feux jugés inutiles ou mal réglés ralentissent artificiellement la circulation. Sur le quai Romain Rolland, avenue Berthelot ou encore place Valmy, leur suppression ou leur recalibrage permettrait une fluidification immédiate.
Une mesure transversale ressort : la synchronisation des feux à l’échelle de toute la métropole. Aujourd’hui, leur fonctionnement "non coordonné" crée un trafic haché et des arrêts répétés. Enfin, les chauffeurs élargissent leur réflexion à l’échelle métropolitaine. Ils proposent notamment de relever certaines limitations de vitesse sur la M6 ou de rendre le périphérique nord (TEO) plus attractif pour éviter le report du trafic en centre-ville.
Reste à savoir si elle sera entendue. Dans une métropole engagée dans une transformation profonde de ses mobilités, entre restrictions de circulation et développement des alternatives, la vision portée par l’ACIL ouvre une ligne de fracture.
Entre planification et pragmatisme, Lyon doit encore choisir son rythme.
Tous ces commentaires du y a qu'à faut qu'on , pipo et tralala. Quand vous comprendrez que les transports en commun est la seule alternative à vos déplacements et aussi à votre santé.Signaler Répondre
Merci pour votre commentaire qui remet les pendules à l'heure.Signaler Répondre
Avec toute une série de mesures telles que celles énoncées dans l'article.Signaler Répondre
Ce parti vit de l'hystérie écologiste, quoi de plus normal qu'ils favorisent tout ce qui peut créer des problèmes apparents de circulation...
supprimez les pistes cyclables c'est vide 90% du tempsSignaler Répondre
quand on voit les bouchons créés par la mise en ouvre du nouveau plan de circulation dans Lyon, on peut dire bravo aux gentils organisateurs. Plus de bouchons avec moins de véhicules …Signaler Répondre
il suffirait de remettre en place un plan de circulation logique qui ne fait pas faire le tour du quartier pour satis les caprices de Doucet par exemple la petite rue Jules Brunatd a été mise en sens unique pour une voie vélo de 20 m ou 4-6 vélo passent chaque jour, mais un parking privé de 127 véhicule sort dans cette rue et ces 127 voitures sont maintenant obligatoirement dirigées sur la grande rue de la guillotiere déjà saturée alors qu avant il était possible de rejoindre Gambetta et Servient directement par la rue Brunart … ce caprice de Doucet n a qu un résultat surcharger la Gràde rue de la guillotiere, donc créer des bouchons qui gênèrent de la pollution pour les poumons des lyonnais et créer tension et insatisfaction.. aucun gains !!! remettez nous la rue Brunard en double sens …. et certainement plein d autres rues comme ça .. rien d écologique dans ces caprices de Doucet …Signaler Répondre
Ce n'est pas ce que montrent les études sociologiques sur Lyon.Signaler Répondre
Ce sont les ménages aisés qui ont quitté Lyon pour la périphérie, attirés par le foncier moins cher et la maison individuelle. Lyon intra-muros concentre une population plus précaire que sa métropole : 1 personne sur 5 y vit sous le seuil de pauvreté, contre 1 sur 6 dans la métropole. Parler de "guerre aux classes moyennes" en centre-ville, c'est inverser la réalité sociale.
Sur les déplacements, les chiffres sont sans appel :
70% des personnes travaillant à Lyon habitent dans Lyon, 82% en incluant les communes limitrophes (Villeurbanne, Bron, Caluire, Vénissieux…)
Seulement 14% des Lyonnais utilisent la voiture pour leurs déplacements quotidiens
Ce chiffre monte à 21% pour l'ensemble des habitants du Grand Lyon
Autrement dit, la voiture est devenue minoritaire dans les pratiques de mobilité lyonnaises. Ce n'est pas une idéologie, c'est une réalité mesurée.
Il suffit d'observer cinq minutes la circulation pour le constater empiriquement : les marques et modèles de véhicules qui circulent dans Lyon ne correspondent pas au profil de la classe moyenne urbaine.
Lyon a longtemps été conçu pour la voiture (les grandes percées des années 60-70 en témoignent). Mais les habitants de Lyon ont progressivement changé leurs habitudes, adopté le vélo, le TCL, la marche, et ont logiquement souhaité que la ville s'adapte à leurs modes de vie. C'est précisément pour ça qu'ils ont porté les écologistes à la mairie à deux reprises, pas par accident.
Le malentendu vient d'ailleurs : les personnes vivant en zone périurbaine ou rurale, qui n'ont pas accès aux TCL et dépendent de leur voiture, projettent leur réalité sur une ville qui a déjà fait sa transition. Leur frustration est légitime, mais la solution n'est pas de reconvertir Lyon en parking pour faciliter leur venue, c'est d'investir dans des parkings-relais efficaces, des lignes Tcl express et une meilleure intermodalité à l'entrée de l'agglomération.
Réduire la place de la voiture à Lyon, ce n'est pas punir les automobilistes. C'est adapter l'espace public aux usages réels de ceux qui y vivent.
La voirie est une compétence de la métropole comme 95% des compétences exercées sur le territoire de la ville de Lyon.Signaler Répondre
Doucet va trouver ces 7 années de mandat bien longues a s'occuper de la restauration scolaire, des ephad des mariages et des inaugurations de pissotieres.
Son mandat il va pouvoir le passer a faire du vélo en tongues car il ne sert a... rien et ses électeurs ne l'ont pas encore compris, empêtrés dans leurs rêves d'avoir "gagné".
+1000Signaler Répondre
Pour ce qui est des feux, si au lieu d’avoir le nez planté dans son téléphone on démarrait vraiment lorsque qu’il devient vert ou lorsque la voiture devant démarre, on gagnerait quelques dizaines de secondes. Ensuite, ne pas bloquer le carrefour en passant à l’orange permet de fluidifier la circulation bien plus que tout autre mesure. Mais pour ça, il faut réfléchir cinq minutes et être solidaire des autres usagers, deux qualités trop souvent absentes chez l’automobiliste moyenSignaler Répondre
Ça dépend quel quartier.Signaler Répondre
Ainay, célestins, grolee, voir la presqu’île nord Perrache en général, je peux vous dire que les familles qui y achètent des 100-150m2 à 600k-1.5M euros on est pas sûr de la paupérisation hein !
J’ai acheté à Ainay en 2017, le quartier est peuplé de vieille familles bien à l’aise et de jeunes familles dont les deux parents sont CSP++
Il n’y a qu’à voir les gens quand on dépose les enfants à Saint Marc l’école privée catholique d’Ainay.
Les bouchons ne sont pas là par hasard, l'objectif étant de pousser vers les transports en commun ou le vélo celles et ceux qui ont les capacités physiques qui le permettent. Les autres, handicapés et personnes âgées, restez chez vous ou allez dépenser, ailleurs.Signaler Répondre
Par contre vous avez tord sur un point, ce sont les classes CSP+ et CSP qui quittent le plus Lyon pour l'extérieur et principalement Ouest Lyonnais. Lyon se paupérise.Signaler Répondre
Depuis quelques mois semble-t-il, les feux sont commandés par les bus à l'approche. C'est pour cela que l'attente est souvent longue quant un bus vient à passer. C'est donc un facteur supplémentaire dans la création de bouchons.Signaler Répondre
Sur certains axes de banlieue, les feux passent au rouge quand une auto arrive, peut-être avec 1 km/h de trop. Là encore, des bouchons se forment. Tout cela engendre de la pollution, du bruit (acceleration, freinage), de l'agacement, de la nervosité alors qu'il conviendrait de calmer la population.
C'est la métropole qui décide, Aulas a quand même gagné.Signaler Répondre
Brillant !Signaler Répondre
Un bel esprit que vous avez !
Mais le dogmatisme de la masse des bobo écologistes les rend inaptes à aucun raisonnement !
Imaginons que ce soit des gens compétents, qui travaillent vraiment, qui gèrent les problèmes en France, j'arrive pas à me faire à l'idéeSignaler Répondre
Quand les écolos comprendront que ralentir la circulation augmente les bouchons et la pollution!!!Signaler Répondre
Ce n est pas la métropole qui a engagé une révolution des transports, mais les ecolos qui ont engagé la métropole dans le chaos !Signaler Répondre
Ce sont leurs décisions et leur folie qui ont voulu transformer Lyon en citadelle inaccessible, et en ville la plus embouteillée de France!
pour bloquer les automobilistes ils font faire des détours ce qui provoque des bouchons et pollue encore plus ! il faut pas rêver on a besoin de nos voitures ! la preuve avec le prix à la pompe y’a toujours autant de circulationSignaler Répondre
Je pense que ce serait une très bonne idée.Signaler Répondre
En effet, beaucoup de feux non synchronisées qui entraînent des bouchons inutiles et qui agacent.
merci pour les propositions mais on veut pas d’une minorité taxi ou vtc priorité aux transports douce et espace vert le vote des municipales été clair pas d Aulas avec son mega tunnelSignaler Répondre
Ils voulaient chasser les gueux banlieusards de leurs centre villes boboïsés.Signaler Répondre
Par contre ils sont bien contents quand ils ont un plombier qui vient en urgence réparer leurs fuites d'eau dans leurs grands canuts luxueux. Mais ce plombier s'il ne peut pas venir avec sa camionnette et ses outils cela devient compliqué.
Une vision très noire de ses futurs centre ville de métropoles ou on aura les quartiers chics hyper protégés et les futurs gethos urbains communautarisés.
En France depuis des années c'est la chasse aux classes moyennes qui doivent disparaitre. Il ne faut garder dans ce pays que les castes supérieures et la masse de nouveaux serfs pour servir ses castes (Uber, Delivroo etc etc).
La question est de savoir si un pays normal peut survivre sans classe moyenne? probablement pas car c'est essentiel pour le maintien d'un Etat (c'est la source première de l'entrée des impôts).
Mais le but ultime de ses castes n'est il pas au final la disparition de la notion de pays au profit d'un autre type d'organisation. Quand on écoute certains politiques (dont nos amis du centre mou) on le devine un peu. Un système globalisé dominé par des castes supérieures endogames et une masse d'indigents incultes soumis au commerce.
Beau futur que tout cela qu'on nous maquille sous des termes flatteurs par exemple "Le Progressisme" qui n'est rien d'autre au final qu'un retour du système féodal quand les suzerains géraient leurs fiefs et leurs serfs... mais le modernisme ici est que ce système féodal sera globalisé et mondialisé.
Je précise je ne suis ni anarchiste ni nihiliste. Juste lucide sur le déroulé de l'histoire.
Le système actuel est trop déséquilibré pour être viable sur le long terme, donc à la croisée des chemins il faut pouvoir imaginer quelle direction sera prise. Vu le système politique et médiatique actuel, on devine assez rapidement quel sera le chemin choisi ce qui aboutira forcément à l'asservissement des peuples au profits d'oligarchies autoproclamées (le prochain siècle sera surement un siècle de servitude des peuples).
On le voit clairement dans l'effondrement des concepts démocratiques car on n'est déjà plus réellement en démocratie en France (on le fait croire mais concrètement la Démocratie est déjà morte).