Comment mettre fin aux bouchons à Lyon : la contre-proposition venue du bitume

Ils connaissent la ville comme peu d’autres. Ses axes saturés, ses détours absurdes, ses feux interminables. À Lyon, les chauffeurs indépendants ne parlent pas en théorie mais en kilomètres. Plus de 52 millions chaque année à l’échelle de la métropole, selon leur propre estimation. Une expérience quotidienne qu’ils entendent désormais transformer en levier politique, en pleine cohabitation Ville-Métropole.

Réunis au sein de l’Association des chauffeurs indépendants lyonnais (ACIL), ces professionnels du transport de personnes ont publié une contribution dense, nourrie d’observations de terrain pour améliorer la circulation sans grands travaux ni investissements lourds.

Premier exemple dans les pentes de la Croix-Rousse. La fermeture de la rue des Capucins est pointée comme un non-sens. Située à un carrefour stratégique entre les quais, les pentes et le tunnel de la rue Terme, elle oblige aujourd’hui à des détours et surcharge des axes déjà saturés. La solution proposée est simple : une réouverture, même partielle, pour mieux répartir les flux.

Même logique à Bellecour, où plusieurs modifications sont jugées pénalisantes. L’interdiction de tourner à gauche, au nord comme au sud de la place, contraint les automobilistes à rallonger leurs trajets et reporte le trafic sur les quais. Les chauffeurs proposent de rétablir un tour complet de la place et d’adapter les feux de circulation aux flux réels, notamment en heures creuses. Cela permettra selon eux de réduire les files d’attente qui peuvent remonter jusqu’au pont de la Guillotière.

Pour la synchronisation des feux

Dans le 3e arrondissement, le secteur Gambetta-Gabriel Péri est également ciblé. Multiplication des passages piétons, organisation confuse : le carrefour coupe en permanence la circulation.

Une réorganisation complète est suggérée, avec un recalibrage des feux et une meilleure hiérarchisation des flux. Plus à l’est, le pont Lafayette concentre plusieurs anomalies. Impossible, dans certains cas, d’aller tout droit ou de tourner, obligeant à des détours vers des axes déjà saturés comme le pont Wilson. L’ACIL propose de rouvrir ces accès pour rétablir des trajets directs et désengorger les quais.

Même constat dans plusieurs arrondissements : des feux jugés inutiles ou mal réglés ralentissent artificiellement la circulation. Sur le quai Romain Rolland, avenue Berthelot ou encore place Valmy, leur suppression ou leur recalibrage permettrait une fluidification immédiate.

Une mesure transversale ressort : la synchronisation des feux à l’échelle de toute la métropole. Aujourd’hui, leur fonctionnement "non coordonné" crée un trafic haché et des arrêts répétés. Enfin, les chauffeurs élargissent leur réflexion à l’échelle métropolitaine. Ils proposent notamment de relever certaines limitations de vitesse sur la M6 ou de rendre le périphérique nord (TEO) plus attractif pour éviter le report du trafic en centre-ville.

Reste à savoir si elle sera entendue. Dans une métropole engagée dans une transformation profonde de ses mobilités, entre restrictions de circulation et développement des alternatives, la vision portée par l’ACIL ouvre une ligne de fracture.

Entre planification et pragmatisme, Lyon doit encore choisir son rythme.