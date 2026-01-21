A Lyon, les automobilistes ont perdu en moyenne 5 jours dans les bouchons en 2025

C’est un classement qui ne fait pour une fois pas la fierté de la capitale des Gaules. L’édition 2025 du baromètre TomTom traffic index vient de livrer son verdict. Un verdict sans appel puisque pour la première fois Lyon prend la tête du classement des villes les plus embouteillées de France.
La capitale des Gaules décroche l’or avec un taux de congestion de 47,2% en 2025, loin devant Bordeaux (43,3%) et Montpellier (41,4%) qui complètent le podium. Les automobilistes lyonnais ont ainsi perdu en moyenne 121 heures à cause des bouchons sur un parcours de 10 kilomètres aux heures de pointe. Cela correspond à 5 jours et 1 heure, mais surtout une augmentation de 2 heures et 33 minutes par rapport à 2024.
Il fallait compter en moyenne une durée de 27 minutes et 31 secondes pour parcourir 10 kilomètres l’année dernière. Un chiffre qui augmente selon l’heure au cours de laquelle le trajet est réalisé. Aux heures de pointe, le taux de congestion atteint en effet les 80% le matin, et dépasse même les 90% le soir, soit un peu plus de 32 minutes pour faire 10 kilomètres aux alentours de 8h, et près de 36 minutes entre 17h et 18h.
A noter que la métropole de Lyon s’en sort mieux dans ce classement. Elle arrive à la 7e place d’un tableau dominé par les métropoles d’Avignon, de Marseille et de Rennes.
A mon avis ils sont aussi champions du monde de l'oeuvre d'art la plus laide et inutile qui coute une blindeSignaler Répondre
Mieux, le problème c’est qu’il va falloir réparer leurs conneries, circulations, énergie, sécurité, immigration, logement, sécurité toute cette gauche a fait un mal terrible au pays et aux gens.Signaler Répondre
Donc politique contre productive.. nous avons là un exemple concret .. Ce que ne relate pas l’édition 2025 baromètre c’est le nombre de particules dégagés par ces embouteillages., il est énorme !Signaler Répondre
Merci Mr doucetSignaler Répondre
Merci Mr bernard
Maintenant ça dégage et vous laissez la place à des personnes intelligentes et compétentes.
C’est une volonté des militants écolos qui servent d'élus de pourrir la vie des automobilistes, ils sortent aussi leurs foutaises (Bagnon) qu'en supprimant des voies de circulation le trafic se reporterait sur d’autres axes sans problème....les experts écolos dans l'aveuglement et le mépris (fonctionnement habituel des militants écolos).Signaler Répondre
C'est confirmé que les enragés écologistes ont des carences neuronales. Ils n'ont jamais compris que le mode de transport en voiture pour beaucoup de gens est indispensable vu la configuration de le Lyon et sa métropole. La banlieue c'est 1 millions d'habitants beaucoup pour passer de l'est à l'ouest, du nord au sud ou inversement doivent traverser par Lyon. Il y a également les handicapés ou personnes âgées, les transports d'enfants, les livreurs, les artisans, les services de sécurité, la police, les infirmières, les ambulances comme pour transporter M Doucet à l'hôpital qui n'ont pas d'autres choix que le véhicule. Pour les écolos de la mairie ou de la métropole qui doivent probablement habiter dans Lyon intra-muros, hors quelques réunions se déplacent en vélos en heures creuses et le reste de leur semaine d'activité à 30 heures font du télé-travail. C'est ce qu'on appel de la ségrégation, alors il faut pas s'étonner du score des embouteillages et de la pollution.Signaler Répondre
si tu es pas une jeune fille, ou alors emballée dans des sacs poubelle...Signaler Répondre
C'est 8% de plus qu'il ya 20ans c'est pas mal et c'est en constante augmentation..Signaler Répondre
Par contre la ou je vous comprend c'est que la façon de faire n'est pas tres correct.
Il faudra traduire en justice Bagnon et son collègue l’apprenti élève ingénieur Lugenstrass, les grands responsables de ce fiasco!Signaler Répondre
Hélas, «plus que 2 mois … », vous êtes bien optimiste, le mal est bien plus profond et la remontée sera longue et dure!Signaler Répondre
Ah tu travailles ? …Où…. pour rire!Signaler Répondre
On appelle cela une politique punitive ! la politique des écologies c’est la guerre contre les automobilistes et mener un une politique pour le vélo et pistes cyclables … vélos représentent 8 pour cents de la populationSignaler Répondre
tout ça pour ces 8 pour cent de vélos…
Hier à Lyon…Signaler Répondre
Plus de voitures et pratiquement personne dans les transports en commun dans Lyon!
5 retraités qui se courent après….👏👏👏
Et il est bien connu que les bouchons assainissent l'atmosphère !Signaler Répondre
Il faut prendre les transports en commun......quand le métro n'est pas en panne, quand les trams circulent,Signaler Répondre
Nos élus doivent vivre sur une autre planète......
But parfaitement réussi!!Signaler Répondre
Quelques pistes cyclables indispensables certes… mais pas une overdose comme cela a été fait à Lyon, sans études d’impact, mais surtout dans le but de supprimer le trafic automobile, la voiture étant bien sûr un marqueur de réacs de droite du camp du mal…
Bravo Doucet, t’es pas pour l’attractivité de ta ville, mais pour le coup on parle de Lyon!
Bravo
À voir l'évolution sur début 2026, maintenant que le pic de travaux est passé. Au final la métropole s'en sort bien en était 7e alors que c'est la deuxième métropole la + peupléSignaler Répondre
La bonne nouvelle c’est que Lyon va bientôt renaître de ses cendres et reprendre sa marche en avant une fois que le parisien sera dégagé.Signaler Répondre
Certe il ya beaucoup d'embouteillage, mais il ya également eu beaucoup de travaux, ca fausse un peu les choses.Signaler Répondre
Apres si le prochain maire fait autant de travaux on aura autant voir plus d'embouteillage et ca va râler..
Ils n’ont pas pris en compte les manifs…pour tout et n’importe quoi !Signaler Répondre
C’est une ville qui se ridiculise toute seule !
ON S'EN FOUT COMPLÈTEMENT DE VOS EMBOUTEILLAGES.Signaler Répondre
Signé : un Lyonnais (pas un balieusard)
Merci beaucoup, Mrs les responsables de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon.Signaler Répondre
Vous avez réussi ce que vous cherchez à faire depuis 2020.... rendre de plus en plus difficile de circuler en véhicule à 4 roues dans la métropole de Lyon.
Vivement ce mois de mars pour qu'il y ait un vrai changement de politique et que l'on arrête de n'avoir plus quasiment qu'une file de circulation "auto" dans toutes les artères lyonnaises....
La gauche emmerde les pauvres et les travailleurs. Et surtout les travailleurs pauvres...Signaler Répondre
Comme c'est étrange ^^ ! Allez, nous serons bientôt débarrassés de ces semeurs de bean's patentés , tout juste capables de répandre partout où ils vont le bazar qui règne dans leurs têtes !Signaler Répondre
Merci Grégory DOUCET et Bruno BERNARD pour ce titre de Champion de France!!! Vous êtes de vrais gagnants... Vivement mars pour arrêter cette véritable mascarade! SANS AUCUN REGRET!!!Signaler Répondre
Vite un tunnel !Signaler Répondre
On n'est pas loin d'être premier sur l'insécurité, les violences cyclistes, les travaux, les zones de non-droit... Encore un petit effort !Signaler Répondre
Le plus grave étant l'augmentation du taux de mortalité enregistré par les services d'urgences à cause de ces embouteillages générés par la faute des écologistes, ils ont du sang sur les mains.Signaler Répondre
Plus d'embouteillages = plus de pollution car tout le monde sait qu'un vehicule pollue plus du passage au point mort à la première vitesse.
Tous ces millions dépensés pour faire rouler quelques vélos responsables de tant d’accidents…Signaler Répondre
Merci les écolos et adieu bientôt j'espère.Signaler Répondre
D'autant plus que ce sont des embouteillages qui ne polluent pas bien entendu...Signaler Répondre
Bravo Doucet ! Quel bon bilan ;-)Signaler Répondre
Ce que dit le rapport c'est que c'est dû aux restrictions de voies pour les voitures, et que moins il y a de voitures plus les pastèques restreignent les voies. Dès qu'un seul problème de circulation arrive c'est tout Lyon derrière qui se trouve impacté.
Donc les gens évitent de se rendre sur Lyon si ce n'est pas impératif, les commerces en font les frais.
Plus que 2 mois.
Je m'en fous, à cause de leur farce de ZFE je me suis séparé de ma voiture et je suis bien plus heureux, un autre style de vie est possible sans l'automobile. D'ailleurs, lorsque je vais au travail je ne plus envie de la reprendre illico presto et rentrer chez-moi.Signaler Répondre
Si ce "record" pouvait faire comprendre à tous les vroomers que la voiture n'est pas un moyen de transport adapté à la ville et encore moins aux heures de pointe on aura déjà gagné quelque-chose.Signaler Répondre
merci aux élus actuels d'avoir amélioré la qualité de vie des travailleurs qui n'ont pas de transport en commun, ni d'alternative crédible à la voiture. Vous avez fait rayonner notre ville !Signaler Répondre
Le projet des "écologistes" a abouti !Signaler Répondre
Reste à voir comment JM Aulas va corriger tout cela vu les centaines de millions d'euros dépensés durant ces six dernières années pour nous pourrir la vie.
On est au moins premier dans quelque chose !!!Signaler Répondre
Encore une fois, on récolte ce que l'on sème.
Tous cela pour quelques pèlerins qui s enfilent des carottes.Signaler Répondre
Le travail des militants écolo porte ses fruits.....Signaler Répondre