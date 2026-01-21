A Lyon, les automobilistes ont perdu en moyenne 5 jours dans les bouchons en 2025

C’est un classement qui ne fait pour une fois pas la fierté de la capitale des Gaules. L’édition 2025 du baromètre TomTom traffic index vient de livrer son verdict. Un verdict sans appel puisque pour la première fois Lyon prend la tête du classement des villes les plus embouteillées de France.

La capitale des Gaules décroche l’or avec un taux de congestion de 47,2% en 2025, loin devant Bordeaux (43,3%) et Montpellier (41,4%) qui complètent le podium. Les automobilistes lyonnais ont ainsi perdu en moyenne 121 heures à cause des bouchons sur un parcours de 10 kilomètres aux heures de pointe. Cela correspond à 5 jours et 1 heure, mais surtout une augmentation de 2 heures et 33 minutes par rapport à 2024.

Il fallait compter en moyenne une durée de 27 minutes et 31 secondes pour parcourir 10 kilomètres l’année dernière. Un chiffre qui augmente selon l’heure au cours de laquelle le trajet est réalisé. Aux heures de pointe, le taux de congestion atteint en effet les 80% le matin, et dépasse même les 90% le soir, soit un peu plus de 32 minutes pour faire 10 kilomètres aux alentours de 8h, et près de 36 minutes entre 17h et 18h.

A noter que la métropole de Lyon s’en sort mieux dans ce classement. Elle arrive à la 7e place d’un tableau dominé par les métropoles d’Avignon, de Marseille et de Rennes.

