Lyon, ville la plus embouteillée de France en 2025 : la mairie écologiste évoque un "pic exceptionnel de chantiers"

Ce mercredi 21 janvier, l'édition 2025 du baromètre TomTom traffic index attribuait à Lyon la place de ville la plus embouteillée de France.

Les automobilistes lyonnais ont ainsi perdu en moyenne 121 heures à cause des bouchons sur un parcours de 10 kilomètres aux heures de pointe.

La Ville de Lyon a tenu à réagir à ce classement peu glorieux, écartant d'abord le classement de la seule ville-centre, préférant regarder la 7e place nationale de la Métropole de Lyon, jugeant cette échelle "bien plus pertinente".

"De surcroit, l’année 2025 correspond à un pic exceptionnel de chantiers, lié à la réalisation simultanée de grandes infrastructures structurantes menées par la Métropole de Lyon : nouvelles lignes de tramway et de trambus, déploiement des Voies Lyonnaises, modernisation de la voirie. A ce titre et ce dès les prochaines semaines, l’ouverture du tramway T6 (14 février), du TramBus 12 (28 février) et la mise en service de nombreux tronçons des Voies Lyonnaises amélioreront durablement les conditions de déplacement", poursuit la mairie écologiste, revenant aussi sur le renouvellement des réseaux souterrains vieillissants comme le chauffage urbain ou le réseau d'assainissement, qui a provoqué des travaux un peu partout en ville.

Selon l'exécutif de Grégory Doucet, "les travaux sont une phase nécessaire pour une ville et un territoire qui innovent, qui investissent et qui ne choisissent pas l’immobilisme. Ils constituent le passage obligé pour améliorer durablement le quotidien des habitants, moderniser les infrastructures, renforcer la prospérité du territoire pour les années à venir".

Et de conclure en affirmant que "l’histoire lyonnaise montre que ces transformations sont toujours difficiles à court terme mais bénéfiques et largement plébiscitées une fois les infrastructures livrées".

JMS le 22/01/2026 à 14:13
johnny a écrit le 22/01/2026 à 13h11

Pic exceptionnelle lol sa fait 5 ans qui fait tous et n'importe quoi et pas fini au vue de son plan jusqu'en 2030 y veut encore faire des travaux

Rien compris...

Les patrons du BTP ont tout fait pour retarder les travaux et ainsi provoquer le bordel le 22/01/2026 à 13:36

Je veux bien qu'on s'en prenne aux écolos mais tous ces retards ne sont pas le fruit du hasard.
Les BTPistes ont une sacré part de responsabilité avec leurs incohérences de commencer un chantier à un endroit et le laisser en plan pour en démarrer un autre etc .....
Infoutus de bien faire le boulot du premier coup.
Il est là le vrai problème.

Les Ecologistes qui réussissent à faire plus polluer les gens pris dans des bouchons monstres le 22/01/2026 à 13:33

Il faut se rendre à l'évidence : ces Ecologistes ne réussissent pas à faire ce pour quoi ils avaient été élus, ici diminuer la congestion automobile et la pollution.

Trop dogmatiques, trop idéologiques, trop extrémistes.

Cela va être un comble si c'était JM Aulas avec son tunnel de 8 km qui réussirait à fluidifier enfin un peu la circulation et à faire baisser pour de vrai la pollution...

audit le 22/01/2026 à 13:32
togaro a écrit le 22/01/2026 à 13h14

Comme d'habitude, la réponse des écologistes est "à côté de la plaque".
Si la ville est embouteillée, ce n'est pas à cause des travaux en cours, mais des travaux finis qui sont devenus pérennes.
Il est bien entendu que les travaux en cours viennent se rajouter aux travaux finis pour nous asphyxier complètement notre ville de LYON.
C'est d'autant plus regrettable que la Ville de LYON était, je dis bien était, une Ville ou on circulait bien ....AVANT LES ECOLOS

sur les factures de ces travaux

GLOUGLOU 1er le 22/01/2026 à 13:31

🍾🍾🍾Ils ont du en faire sauter un bon paquet de bouchons pour sortir une ânerie pareille. !

Lyon 2 / 5 le 22/01/2026 à 13:31

Mensonge Messieurs de la Mairie et de la Métropole
Pas de travaux et la sortie du parking Bellecour est toujours une catastrophe
PAs de travaux et vous avez vréé un epétuel bouchon sur le quai Fuclchiron
Pas de travaux et le quai St Antoine est toujorus bloqué

Assumez donc vos erreurs................

Gui le 22/01/2026 à 13:27

Ils sont vraiment aveugle chez EELV.

togaro le 22/01/2026 à 13:14

Comme d'habitude, la réponse des écologistes est "à côté de la plaque".
Si la ville est embouteillée, ce n'est pas à cause des travaux en cours, mais des travaux finis qui sont devenus pérennes.
Il est bien entendu que les travaux en cours viennent se rajouter aux travaux finis pour nous asphyxier complètement notre ville de LYON.
C'est d'autant plus regrettable que la Ville de LYON était, je dis bien était, une Ville ou on circulait bien ....AVANT LES ECOLOS

Spacelex le 22/01/2026 à 13:12

L’heure de parking c’est plutôt 0,85€x4= 3,40€.
Passons !!! À l’excité écolo Doucetophile, une commune à l’obligation de présenter et de réaliser un budget à l’équilibre. S’offre 2 possibilités : augmenter la fiscalité locale ( normalement plutôt pour financer le fonctionnement) ou avoir recours à l’emprunt ( normalement pour financer les investissements). Ou alors tu augmentes la fiscalité et comme ton idéologie t’impose à dépenser toujours plus et bien tu as quand même recours à l’emprunt pour tout équilibrer. Donc 2 chiffres à fournir : progression de la fiscalité locale sur le mandat et évolution de la dette de la ville de lyon. J’attends ….

johnny le 22/01/2026 à 13:11

Pic exceptionnelle lol sa fait 5 ans qui fait tous et n'importe quoi et pas fini au vue de son plan jusqu'en 2030 y veut encore faire des travaux

Lepapet le 22/01/2026 à 13:04

Enfin ! Soyons sérieux.

Ritchie le 22/01/2026 à 13:01

Il y a surtout un pic exceptionnel - depuis bientôt 6 ans tout de même - d'incapables à la tête de la mairie et de la métropole !!

Khmers verts... le 22/01/2026 à 12:50

Sabotage de ma ville. La débâcle de ces escrolo ce sera jusqu'au bout. Après plus JAMAIS. Merci aux décérébrés du bulbe qui ont participé avec leurs votes à cette destruction.

Lyon ville martyre le 22/01/2026 à 12:27

Lyon c'est devenu la misère lorsque qu'on regarde les trottoirs, les rues et avenues sales et pas du tout entretenues. Un bel exemple parmi tant d'autres, la rue Joseph Serlin complètement défoncé depuis des mois, et pourtant situé en plein centre de Lyon le long de l'hôtel de ville et près du musée Saint Pierre. On se croirait en guerre, les rues à Kiev pourtant bombardé doivent être en meilleur état. Et les idiots du village se gargarisent de satisfaction.

MDR le 22/01/2026 à 12:24

"pic exceptionnel de chantiers" 😂😂😂 on se croirait a Beyrouth depuis des années, lyon c’est l’enfer vert.

Panda le 22/01/2026 à 12:17
Vous citez dans votre commentaire par exemple la dégradation des structures hospitalières mais je ne vois pas quel rapport il y a avec les bouchons !!!
Moins de voies de circulation = plus de bouchons = plus de pollution.
Les escrologistes vivent dans leurs bulles, se voilent la face, et n'assument pas . Ils sont dans un autre monde ! Le leur ....

granduo le 22/01/2026 à 12:16
alors toi le pro de la lech ,arrête de blatérer !
le déficit de la métropole est belle et bien la, depuis l'apparition des écolos ..!
avec un excèdent de 47 millions d'Euros a leur arrivée ,il était a un déficit a 500 millions d'Euros en milieu d'année 2024.
les services de la métropole son a la ramasse total et tu ose l'ouvrir !
écolo fait moi rire ,quand tu crée des bouchons et volontaire ( les gens parle dans les bureaux ),pour les gens prennent les transport en commun et qui tombe en panne régulièrement depuis leur arrivée .je préfère la voiture ,que rouler avec des fous de la trottinette et du vélo ,sans aucune connaissance du code routier . ne parle pas du club de football cela personnel a lui et il a donner une image international aux gens . une dernière chose ,tes deux charlatans ne l'ouvre pas quand total Feyzin éjecte des panaches de fumées en été, pas un bruit et au contraire qu'ils baisse leurs frocs.
EN 5 ANS JE NAI PAS VUE UNE CHOSE ECOLO VALABLE ET POUR PREUVE DU TITRE .
"Lyon, ville la plus embouteillée de France en 2025 : la mairie écologiste évoque un "pic exceptionnel de chantiers"
RECORD DE BOUCHONS .

Dulleray le 22/01/2026 à 12:15

Ce qui est pathétique avec cette bande de militants bornés c'est qu'il y a toujours un fautif, une façon de s'exonérer de ses responsabilités.....jamais un pour vous dire les yeux dans les yeux "oui on a merdé, on n'a pas été bon....".
L'autosatisfaction encore et encore.....
Heureusement plus pour longtemps. Ces gens m'ont dégoûté de l'écologie.

Pororo le 22/01/2026 à 12:09

J’aimerais bien savoir, si Aulas est élu, si lyonmag titrera « la mairie de droite répond que … »

Quelque chose me dit que non mais je ne sais pas quoi exactement ?

lolololo6969 le 22/01/2026 à 12:03

innovation ta sœur comme dirait l’autre! sa seule « innovation » créer des centaines de pistes cyclables pour 2 ou 3 bobos et embêter le plus de monde possible. Tu parles d’une innovation. Allez bon retour à Paris. Adieu

Hoooooo le 22/01/2026 à 12:00
Tu sembles très énervé ! Faut consulter ton psy de temps en temps.. Ton post m'a trop fait rire

boB le 22/01/2026 à 11:58
Mais oui mais oui Gregory tu vas dégager !

FAUT ARRETER DE DESINFORMER LES GENS MAINTENANT le 22/01/2026 à 11:43

A tous les soutiens de Jean Michel Aulas et Gérard Collomb,

Vous avez laissé la ville de Lyon et la métropole dans un état dégueulasse. Il a fallu refaire un bon nombre de réseaux électrique ou d'eaux qui avaient été laissés à l'abandon. Et encore, on ne parle même pas de l'état des bâtiments publics. Vous n'avez rien branlé pendant des décennies, rien que sur les infrastructures hospitalières et aujourd'hui la seule chose que vous proposez, c'est un méga tunnel ou un méga métro juste pour satisfaire l'égo surdimensionné d'une personne incapable de gérer son club avec une dette de plus de 300 millions d'euros en 2022. Faut arrêter les délires.

JEAN MICHEL AULAS, LYON N'EST PAS A VOTRE SERVICE!!!

La macronie a mis ce pays dans la merde et aujourd'hui, elle donne des leçons financières à tout le monde. Grégory Doucet est un bon gestionnaire. Il y a documents comptables officiels pour le prouver. Vous allez les contester? Vous allez encore mentir?

AVEZ VOUS DES ENFANTS? PARCE QU'AUJOURD'HUI, J'AI PLUS CONFIANCE EN DOUCET ET BERNARD POUR FAIRE LA LUMIÈRE SUR LES POLLUANTS ÉTERNELS? AULAS A ETE SPONSORISE PAR ARKEMA ET PERSONNE N'EN PARLE?

Un point sensible soulevé le 22/01/2026 à 11:41
On peut pretexter une abondance de travaux pour (essayer de ) justifier ces bouchons .
Cela montre surtout l absence de coordination de ces travaux par le donneur d'ordres(Laville de Lyon) : du 0 pointé !
La ville a été offerte aux sociétés de TP qui commençaient un chantier ...le délaissaient avec 3 quilles ...et partaient faire un trou un peu plus loin.
Des dizaines et dizaines d'exemples ...et coté mairie centrale : 0 réaction visible .
A l heure du bilan ...cela pèse dans la balance .
Ami n oublies jamais .

La suite le 22/01/2026 à 11:35

C'était n'importe qui
Il fait n'importe quoi
et réponds n'importe qui
il redeviendra n'importe qui
bye bye

Alerte le 22/01/2026 à 11:33
Sécurité sécurité !
Veuillez immédiatement censurer ce message et rechercher son auteur pour le traduire en justice .
...Il en va de l apaisement de notre citée .

Ex Précisions le 22/01/2026 à 11:21

Dans le Progrès le gars de TomTom ne dit pas la même chose que les pastèques ;-)
Les travaux servent principalement à réduire ou supprimer des voies pour les voitures, donc les travaux annoncent les bouchons pour l'éternité...
Quelle bande de menteurs !

Faux!!!! le 22/01/2026 à 10:57

Lui-même qui disait que les travaux étaient terminés sur de nombreux axes, et pourtant toujours autan de bouchons. Pire, il y a même des boutons sur des axes qui étaient fluides avant!!!!

Bravo les champions le 22/01/2026 à 10:56

Ça fait 6 ans qu'ils nous disent que c'est conjoncturel mais en fait c'est planifié
Dehors les écolos.....

Gloubi le 22/01/2026 à 10:55

Pour une fois qu’ils sont en tête.....ça ne leur convient pas ?

faux le 22/01/2026 à 10:53
embouteillages = polluition...

voiture = pollution

Wallah',. le 22/01/2026 à 10:49

Grace aux escrolos, on est enfin champion de quelque chose à Lyon.

traduire le 22/01/2026 à 10:47

embouteillages = polluition...

Catalan le 22/01/2026 à 10:37

Pas besoin de commentaires , tous ceux qui l ont fait avant moi résument parfaitement la situation et l incompétence du poseur de pompe a eau qui n a jamais exercé un métier de sa vie .

et si le 22/01/2026 à 10:35
Les gens laisseraient leur voiture aux parcs relais pour prendre les transports en commun si les parcs relais n'étaient pas pleins dès 7h du matin...

les transports étaient fiables

Amusé le 22/01/2026 à 10:33

Ce n'est pas "exceptionnel", c'est planifié et systématique.

Les verts ? une escroquerie pure le 22/01/2026 à 10:33

Sous le mandat de :
Collomb amende Pv voiture 35€
1h stationnement 1,2€
Doucet amende Pv 90€
1h de stationnement: 2,4€
avec le même véhicule
Bande d’escrocs, escroquer les gens qui travaille toute l’année
Jamais eu de commerçants ayant été en dépôts ou liquidation judiciaire…
les vélos ont coûtés très chers

mazipoumo le 22/01/2026 à 10:33

Etait-ce si urgent qu'il a fallu engager tous les travaux en même temps ?

D.K le 22/01/2026 à 10:26

À bas les écolos !!! Au jugement ce vermine vert pour tout dégâts et sabotage commis ! Ils sont encore plus cons que les communistes. A dégager en mars

Dictature verte le 22/01/2026 à 10:25

Le fait de rester entre soit vous a fait perdre la raison!
Vous avez pris les Lyonnais pour des jambons !
Partez loin svp

Captain le 22/01/2026 à 10:22

Doucet a promis des postes de police municipale mobiles et une brigade anti-incivilités. Mais c’est le même Doucet qui avait supprimé cette brigade mise en place par Gérard Colomb!
un abandon du discours très sécuritaire au profit de ce qu’il appelle une “police de l’humain”,
les délinquants sont de plus en plus humains j’avais oublié ..

Hé oui... le 22/01/2026 à 10:22
En même temps, on ne peut pas supprimer des voies de circulation pour voiture et espérer que par magie, les gens vont arrêter de la prendre hein....

Les gens laisseraient leur voiture aux parcs relais pour prendre les transports en commun si les parcs relais n'étaient pas pleins dès 7h du matin...

Pastèques le 22/01/2026 à 10:19

Bravo le khmaire, t'es le meilleur........ des mauvais !

Pascal 12 le 22/01/2026 à 10:08
Idem

GAD le 22/01/2026 à 10:06

Le déni permanent et assumé ...

Le déni permanent le 22/01/2026 à 09:59

" le passage obligé pour améliorer durablement le quotidien des habitants". Faut oser quand même dire ça !
Oui leur faire perdre du temps qu'ils soient en voiture, en bus coincés dans les voies uniques de circulation et les arrêts entre les files auto et dans le dos les pistes cyclables.... l'avenue Buyer est un massacre et l'usage en cours est que les piétons se sentent plus en sécurité et à l'aise sur les voies vélo que les mini trottoirs prévus où se croiser n'a pas été vraiment prévu... Bref la ville a vélo pour tous ?
J'aimerai bien avoir la position de Coeur Lyonnais sur le réajustement de ces imperfections, mais encore rien lu à ce sujet.

Pascal 12 le 22/01/2026 à 09:57

Je circule dans Lyon toute la journée pour mon travail.
L’équipe municipale a changé les sens de circulation, fermé des rues et multiplié les sens uniques.
C’est l’enfer.
Hier je me suis retrouvé dans le 9 eme entre gorge de loup Valmy et Vaise, je n’en pouvais plus.
C’est un mensonge mR Doucet d’évoquer les constructions de lignes de tramway et de bus.

Ben voyons le 22/01/2026 à 09:54

En même temps, on ne peut pas supprimer des voies de circulation pour voiture et espérer que par magie, les gens vont arrêter de la prendre hein....

En tous cas, ils auront eu un titre de champion de dinner…. le 22/01/2026 à 09:50

Certainement la programmation des chantiers. Oui. Mais qui est responsable de la programmation des chantiers… et surtout qu’ils avaient fort bien compris qu’ils ne seraient pas réélus à la fin de ce mandat quoiqu’ils disent…. il fallait en faire un maximum…et sans étude d’impact !!!
Alors nous expliquer que demain sera meilleur, cela n’engage qu’eux … et ils ne seront plus là. Bravo!

Alouf1959 le 22/01/2026 à 09:47

La Ville de Lyon a tenu à réagir à ce classement peu glorieux, écartant d'abord le classement de la seule ville-centre, préférant regarder la 7e place nationale de la Métropole de Lyon, jugeant cette échelle "bien plus pertinente".

Effectivement, on peut encore élargir, si on ajoute la Lozère, le Cantal, etc ... ça va le faire.
Qu'il se rassure, le plébiscite va bientôt arriver, dans deux mois exactement !!!

