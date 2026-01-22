"Lyon, ville la plus embouteillée de France en 2025 : la mairie écologiste évoque un "pic exceptionnel de chantiers"

Les automobilistes lyonnais ont ainsi perdu en moyenne 121 heures à cause des bouchons sur un parcours de 10 kilomètres aux heures de pointe.

La Ville de Lyon a tenu à réagir à ce classement peu glorieux, écartant d'abord le classement de la seule ville-centre, préférant regarder la 7e place nationale de la Métropole de Lyon, jugeant cette échelle "bien plus pertinente".

"De surcroit, l’année 2025 correspond à un pic exceptionnel de chantiers, lié à la réalisation simultanée de grandes infrastructures structurantes menées par la Métropole de Lyon : nouvelles lignes de tramway et de trambus, déploiement des Voies Lyonnaises, modernisation de la voirie. A ce titre et ce dès les prochaines semaines, l’ouverture du tramway T6 (14 février), du TramBus 12 (28 février) et la mise en service de nombreux tronçons des Voies Lyonnaises amélioreront durablement les conditions de déplacement", poursuit la mairie écologiste, revenant aussi sur le renouvellement des réseaux souterrains vieillissants comme le chauffage urbain ou le réseau d'assainissement, qui a provoqué des travaux un peu partout en ville.

Selon l'exécutif de Grégory Doucet, "les travaux sont une phase nécessaire pour une ville et un territoire qui innovent, qui investissent et qui ne choisissent pas l’immobilisme. Ils constituent le passage obligé pour améliorer durablement le quotidien des habitants, moderniser les infrastructures, renforcer la prospérité du territoire pour les années à venir".

Et de conclure en affirmant que "l’histoire lyonnaise montre que ces transformations sont toujours difficiles à court terme mais bénéfiques et largement plébiscitées une fois les infrastructures livrées".