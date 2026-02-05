Municipales à Lyon : pourquoi les bouchons lyonnais veulent peser dans la campagne

Dans un communiqué diffusé cette semaine, l’Association de Défense des Authentiques Bouchons Lyonnais (ADBLY) annonce saisir officiellement l’ensemble des candidats à la mairie de Lyon autour d’un enjeu central : la préservation d’un patrimoine gastronomique qu’elle juge fragilisé par les mutations urbaines et le tourisme de masse.

Fondée en 1997, l’association rappelle son rôle historique dans la défense et la labellisation des bouchons dits "authentiques", via un label spécifique, mais aussi dans la constitution d’un dossier visant l’inscription des bouchons lyonnais au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Une démarche qui, selon elle, nécessite désormais un soutien politique affirmé de la future majorité municipale.

Dans ce contexte électoral, l’ADBLY a adressé sept questions précises aux prétendants à l’Hôtel de Ville en mars prochain.

Parmi les sujets soulevés : l’engagement de la Ville pour soutenir la candidature UNESCO, les aides financières ou fiscales susceptibles d’être mises en place pour faire face à la hausse des loyers et des charges dans les quartiers historiques, ou encore la compatibilité entre politiques de piétonnisation, végétalisation et accessibilité des établissements traditionnels, notamment en Presqu’île et dans le Vieux Lyon.

L’association interroge également les candidats sur la transmission du savoir-faire culinaire lyonnais, via des actions éducatives ou des formations professionnelles, ainsi que sur la place de la cuisine des bouchons dans les politiques alimentaires durables, à l’heure de la transition écologique. Une dernière question, plus symbolique, invite même les futurs élus à se positionner sur l’héritage des "Mères lyonnaises" et les plats emblématiques de la gastronomie locale.

Les réponses sont attendues avant la fin février.

Pour l’association, l’enjeu dépasse la simple restauration : il s’agit de défendre un patrimoine vivant, constitutif de l’identité lyonnaise, face à des transformations qu’elle estime parfois menées au détriment de l’histoire et de l’authenticité de la ville.