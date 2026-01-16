Mise à jour 10h :

Jusqu'à 10h30, la ligne B du métro circulera uniquement de Charpennes Charles Hernu à Stade de Gerland puis de Gare Oullins à St-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Des bus relais sont mis en place entre les stations de Stade de Gerland à Gare Oullins.

A partir de 10h30 et jusqu'à 12h environ, la ligne B circulera uniquement entre Charpennes Charles Hernu et Jean Macé. Le trafic sera perturbé jusqu'en fin de journée, annoncent les TCL.

Article initial:

Depuis 5h, il empêche de desservir les stations entre Stade de Gerland et le terminus à Saint-Genis-Laval.

Des bus relais ont été mis en place pour pallier l'interruption de la ligne. La reprise du trafic est estimée pour 10h.

"Les équipes TCL, en lien avec les équipes techniques, présentent leurs excuses pour les désagréments occasionnés et restent pleinement mobilisées pour rétablir un fonctionnement normal, durable et sécurisé dans les meilleurs délais", réagissent les TCL dans un communiqué.