Mise à jour 10h :
Jusqu'à 10h30, la ligne B du métro circulera uniquement de Charpennes Charles Hernu à Stade de Gerland puis de Gare Oullins à St-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Des bus relais sont mis en place entre les stations de Stade de Gerland à Gare Oullins.
A partir de 10h30 et jusqu'à 12h environ, la ligne B circulera uniquement entre Charpennes Charles Hernu et Jean Macé. Le trafic sera perturbé jusqu'en fin de journée, annoncent les TCL.
Article initial:
Depuis 5h, il empêche de desservir les stations entre Stade de Gerland et le terminus à Saint-Genis-Laval.
Des bus relais ont été mis en place pour pallier l'interruption de la ligne. La reprise du trafic est estimée pour 10h.
"Les équipes TCL, en lien avec les équipes techniques, présentent leurs excuses pour les désagréments occasionnés et restent pleinement mobilisées pour rétablir un fonctionnement normal, durable et sécurisé dans les meilleurs délais", réagissent les TCL dans un communiqué.
La question serait plutôt de savoir quand tout fonctionne correctement.Signaler Répondre
Imaginez dans une entreprise normale des disfonctionnement à répétition sans que les hauts responsables soient virés...et bien cela n'existe qu'à la Métropole de Lyon.Signaler Répondre
Je pense à tout le personnel hospitalier de Lyon Sud, merci bb
Dans une entreprise normale, connaissant de tels problèmes depuis 6 ans, le Président aurait posé sa démission. A Lyon, il se représente pour 1 second mandat.Signaler Répondre
Jamais les TC ont si mal fonctionné que sous le mandat écologiste. C'est un triste constat à mettre à leur bilan.Signaler Répondre
La priorité c'est l'élection où réélection.Signaler Répondre
Mutisme des candidats sur ce fléau.
Ils feraient de nous dire quand les lignes fonctionnent normalement, ce sera plus simple à gérer pour nous...Signaler Répondre
Et ça continue encore encore ...Signaler Répondre
D'accord d'accord ....
Plus que quelques semaines avant d'avoir des gens compérents aux manettes.
Nanard claque plus de 3 Milliards dans les mobilités mais est incapable de les faire fonctionner et d'entretenir les équipements roulants et non roulants.Signaler Répondre
Il préfère faire du tuning en mettant des autocollants sur les tramways et rénover des stations avec des pseudos réalisations artistiques.
Tous les regards se portent sur B.B.!Signaler Répondre
c’est pas lui, c’est son tonton !
Excusez le , il est pas de toute jeunesse !
La ligne maudite à Lyon est la A qui des correspondances horribles à Charpennes et Bellecour et qui est beaucoup plus saturée que la bSignaler Répondre
Du coup, on va ressortir le bon vieux Crit' air 3 et tant pis pour la planète !!!Signaler Répondre
ça devrait pas trop en rajouter après l'épisode d"hier, une petite centaine de tracteurs dans LYON.
Quel monde de dingues.
La gestion des écolos du pur bonheur....Signaler Répondre
Vivement les élections que l'on change de majorité à la métropole de Lyon....
Encore une belle réussite de l'incompétent M Bernard.....Signaler Répondre
Dehors vite.....
oh... quelle surpriseSignaler Répondre
Sans commentaire ! Rires.Signaler Répondre
C'est pratiquement tous les jours les pannes métros ou trams...Signaler Répondre
Il n'y aurait pas un problème de maintenance aux TCL Mr Bernard ? Mais c'est un peu tard, au revoir ;-)