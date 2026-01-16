Transports

Le métro B partiellement à l'arrêt ce vendredi

Un incident technique est survenu ce vendredi matin sur la ligne B maudite du métro lyonnais.

Mise à jour 10h :

Jusqu'à 10h30, la ligne B du métro circulera uniquement de Charpennes Charles Hernu à Stade de Gerland puis de Gare Oullins à St-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Des bus relais sont mis en place entre les stations de Stade de Gerland à Gare Oullins.

A partir de 10h30 et jusqu'à 12h environ,  la ligne B circulera uniquement entre Charpennes Charles Hernu et Jean Macé. Le trafic sera perturbé jusqu'en fin de journée, annoncent les TCL.

Article initial:

Depuis 5h, il empêche de desservir les stations entre Stade de Gerland et le terminus à Saint-Genis-Laval.

Des bus relais ont été mis en place pour pallier l'interruption de la ligne. La reprise du trafic est estimée pour 10h.

"Les équipes TCL, en lien avec les équipes techniques, présentent leurs excuses pour les désagréments occasionnés et restent pleinement mobilisées pour rétablir un fonctionnement normal, durable et sécurisé dans les meilleurs délais", réagissent les TCL dans un communiqué.

Rien de bien nouveau ! le 16/01/2026 à 10:15

La question serait plutôt de savoir quand tout fonctionne correctement.

Honteux le 16/01/2026 à 10:10

Imaginez dans une entreprise normale des disfonctionnement à répétition sans que les hauts responsables soient virés...et bien cela n'existe qu'à la Métropole de Lyon.
Je pense à tout le personnel hospitalier de Lyon Sud, merci bb

Et il veut rempiler le 16/01/2026 à 10:08

Dans une entreprise normale, connaissant de tels problèmes depuis 6 ans, le Président aurait posé sa démission. A Lyon, il se représente pour 1 second mandat.

Mandat ecolo le 16/01/2026 à 09:56

Jamais les TC ont si mal fonctionné que sous le mandat écologiste. C'est un triste constat à mettre à leur bilan.

Rlb le 16/01/2026 à 09:38

La priorité c'est l'élection où réélection.
Mutisme des candidats sur ce fléau.

Chris6969699 le 16/01/2026 à 09:33
jeanjacques a écrit le 16/01/2026 à 08h11

oh... quelle surprise

Ils feraient de nous dire quand les lignes fonctionnent normalement, ce sera plus simple à gérer pour nous...

AntiKons.onnes le 16/01/2026 à 09:05

Et ça continue encore encore ...
D'accord d'accord ....
Plus que quelques semaines avant d'avoir des gens compérents aux manettes.

GLOUGLOU 1er le 16/01/2026 à 08:52

Nanard claque plus de 3 Milliards dans les mobilités mais est incapable de les faire fonctionner et d'entretenir les équipements roulants et non roulants.
Il préfère faire du tuning en mettant des autocollants sur les tramways et rénover des stations avec des pseudos réalisations artistiques.

Pas de sa faute! le 16/01/2026 à 08:45

Tous les regards se portent sur B.B.!
c’est pas lui, c’est son tonton !
Excusez le , il est pas de toute jeunesse !

lyon avec bruno Lemaire et aulas le 16/01/2026 à 08:45

La ligne maudite à Lyon est la A qui des correspondances horribles à Charpennes et Bellecour et qui est beaucoup plus saturée que la b

Alouf1959 le 16/01/2026 à 08:16

Du coup, on va ressortir le bon vieux Crit' air 3 et tant pis pour la planète !!!
ça devrait pas trop en rajouter après l'épisode d"hier, une petite centaine de tracteurs dans LYON.
Quel monde de dingues.

Chris6969699 le 16/01/2026 à 08:14

La gestion des écolos du pur bonheur....

Vivement les élections que l'on change de majorité à la métropole de Lyon....

Évidemment le 16/01/2026 à 08:12

Encore une belle réussite de l'incompétent M Bernard.....
Dehors vite.....

jeanjacques le 16/01/2026 à 08:11

oh... quelle surprise

Général Salan le 16/01/2026 à 07:50

Sans commentaire ! Rires.

Ex Précisions le 16/01/2026 à 07:49

C'est pratiquement tous les jours les pannes métros ou trams...
Il n'y aurait pas un problème de maintenance aux TCL Mr Bernard ? Mais c'est un peu tard, au revoir ;-)

