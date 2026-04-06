Faits Divers

Drame dans le Mont-Blanc : un Lyonnais perd la vie dans le couloir Whymper

Drame dans le Mont-Blanc : un Lyonnais perd la vie dans le couloir Whymper
DR PGHM

Un skieur lyonnais de 32 ans a trouvé la mort ce dimanche dans le massif du Mont-Blanc, après une chute dans un couloir particulièrement dangereux.

Le drame s’est joué en quelques secondes. Ce dimanche 5 avril, un skieur de 32 ans originaire de Lyon a perdu la vie dans le massif du Mont-Blanc, lors d’une descente réputée pour sa difficulté.

L’accident s’est produit vers 9h30 dans le couloir Whymper, un itinéraire particulièrement raide situé dans le secteur de l’Aiguille Verte. Pour une raison encore indéterminée, le skieur a dévissé avant de chuter lourdement.

Alertés, les secours du PGHM de Chamonix sont rapidement intervenus. Mais malgré leur mobilisation, ils n’ont pas pu réanimer la victime, décédée sur place.

Un ami qui l’accompagnait au moment des faits a été pris en charge par les gendarmes, avant d’être évacué dans la vallée à bord de l’hélicoptère Dragon 74.

Le couloir Whymper est connu pour être l’un des itinéraires les plus engagés du massif, réservé aux skieurs expérimentés.

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