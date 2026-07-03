Transports

Lyon : attention, pas de métro B durant ces deux soirées 

Lyon : attention, pas de métro B durant ces deux soirées 
Pas de métro B à Lyon durant ces deux soirées  - LyonMag

Les usagers ne pourront pas dire qu’ils n’étaient pas prévenus.

Des perturbations en début de semaine prochaine sur la ligne B du métro à Lyon. Des "essais d’augmentation de la capacité et du confort" vont être menés ce lundi 6 et ce mardi 7 juillet en soirée, à partir de 21h15.

La circulation du métro B sera par conséquent totalement interrompue ces deux soirées. Des bus relais seront mis en place entre Part-Dieu Vivier Merle et Hôpital Lyon Sud. A noter qu’ils ne desserviront pas les stations Place Guichard Bourse du Travail, Stade de Gerland et Gare d’Oullins.

Les premiers départs des bus relais sont annoncés à 21h48 de Gare Part-Dieu Vivier Merle et à 21h20 de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Les derniers départs auront lieu à 0h04 de Gare Part-Dieu Vivier Merle et à 0h23 de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud.

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