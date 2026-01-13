Transports

Panne sur le réseau TCL : le tramway T3 partiellement interrompu ce mardi à Lyon

Nouvelle matinée compliquée pour les usagers du réseau TCL.

Mise à jour à 16h40 : Pas de reprise ce mardi. Les lignes de tramway T3 et Rhônexpress, exploitées par RATP DEV LYON, sont partiellement interrompues jusqu'à la fin de service en raison d’un incident d'aiguillage nécessitant la mise en place d'un service partiel :
    •    La ligne T3 circule uniquement de Meyzieu ZI à Vaulx-en-Velin La Soie. Les stations de Gare Part-Dieu Villette et Meyzieu Les Panettes ne sont plus desservies.
    •    La ligne Rhônexpress circule uniquement de Aéroport St Exupéry à Vaulx-en-Velin La Soie. La station de Gare Part-Dieu Villette n'est plus desservie.

Article initial : Le tramway T3 est partiellement interrompu depuis 8h07, ce mardi 13 janvier 2026, en raison d’un incident technique.

Selon les informations diffusées par TCL, "une panne d’aiguillage empêche la ligne de circuler normalement". En conséquence, la ligne circule uniquement entre Meyzieu les Panettes et Vaulx-en-Velin La Soie.

Les stations situées entre Gare Part-Dieu Villette et Bel Air – Les Brosses ne sont plus desservies pendant la durée de l’incident.

Afin d’assurer la continuité du service, des bus relais ont été mis en place entre Vaulx-en-Velin La Soie et Gare Part-Dieu Villette, précise le réseau de transports en commun lyonnais.

9 commentaires
Laisser un commentaire
Castor le 13/01/2026 à 18:53

le sytral devien aussi fiable que les transports public en Corée du Nord ( eux au moins n’ont pas de problème de sécurité)

papyrebel le 13/01/2026 à 17:47

Allons bon ! Un problème de panne avec un transport en commun ? C'est très rare pour les transports lyonnais...

Encore en panne le 13/01/2026 à 17:46

ce matin, bloqué+ de 20 minutes dans le tram avant de devoir finir le trajet à pieds le long des voies

ça recommence ce soir, pas de tramways ! comme mardi dernier aussi !

faut pas s'étonner si on retourne peu à peu à la voiture

Connor McLeod le 13/01/2026 à 17:40

17h40 et incident toujours en cours,
jusqu'à probablement demain

Cyrielle69 le 13/01/2026 à 10:57

Bravo la Métropole. Inutile de parler des pannes: c'est le quotidien!
Informez-nous plutôt quand un métro ou un tram fonctionne!
Les tarifs vont-ils baisser? Nos abonnements vont-ils être remboursés, au moins en partie? Qu'en pense Monsieur Bernard?

gab le 13/01/2026 à 10:52

Beaucoup d'incompétent SYTRAL ? KEOLIS? RATP? tant pis pour l’usager.

ne pas oublier le 13/01/2026 à 10:48
kool a écrit le 13/01/2026 à 10h08

Tous les jours des pannes !!!On y est habitué,et du moment que vous payez,bernard est content

Les escalateurs toujours en panne, pas bien possible de les remplacer par des vélos,,,,, vert, faut vraiment débile dans cette ville

basta le 13/01/2026 à 10:10

les transports des shadoks : on sait que ça va tomber en panne mais c'est la surprise quotidienne. pour moi la voiture ça marche tous les jours !

kool le 13/01/2026 à 10:08

Tous les jours des pannes !!!On y est habitué,et du moment que vous payez,bernard est content

Ex Précisions le 13/01/2026 à 09:58

L'effet Bernard jusqu'au bout !

