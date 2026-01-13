Mise à jour à 16h40 : Pas de reprise ce mardi. Les lignes de tramway T3 et Rhônexpress, exploitées par RATP DEV LYON, sont partiellement interrompues jusqu'à la fin de service en raison d’un incident d'aiguillage nécessitant la mise en place d'un service partiel :

• La ligne T3 circule uniquement de Meyzieu ZI à Vaulx-en-Velin La Soie. Les stations de Gare Part-Dieu Villette et Meyzieu Les Panettes ne sont plus desservies.

• La ligne Rhônexpress circule uniquement de Aéroport St Exupéry à Vaulx-en-Velin La Soie. La station de Gare Part-Dieu Villette n'est plus desservie.

Article initial : Le tramway T3 est partiellement interrompu depuis 8h07, ce mardi 13 janvier 2026, en raison d’un incident technique.

Selon les informations diffusées par TCL, "une panne d’aiguillage empêche la ligne de circuler normalement". En conséquence, la ligne circule uniquement entre Meyzieu les Panettes et Vaulx-en-Velin La Soie.

Les stations situées entre Gare Part-Dieu Villette et Bel Air – Les Brosses ne sont plus desservies pendant la durée de l’incident.

Afin d’assurer la continuité du service, des bus relais ont été mis en place entre Vaulx-en-Velin La Soie et Gare Part-Dieu Villette, précise le réseau de transports en commun lyonnais.