La gratuité des TCL ? Une promesse importante pour 67% des Grands Lyonnais

"Une fausse bonne idée." Bruno Bernard, qui cumulait pendant ce mandat les casquettes de président de la Métropole de Lyon et du Sytral, a toujours été intransigeant sur la possibilité de rendre gratuit les transports en commun lyonnais.

Comme Bernard Rivalta avant lui, il sait qu'une fois appliquée, impossible de lancer de nouvelles lignes, et difficile d'assurer une maintenance de l'existant. "La gratuité peut même avoir des effets pervers, comme une baisse du recours à la marche pour les trajets courts", alertait l'écologiste il y a un an.

C'est la France insoumise qui, rapidement, portait ce projet dans la campagne. Certaines figures locales du parti mélenchoniste promettaient même en off que leur ralliement au reste de la gauche serait conditionné à l'intégration de cette gratuité des TCL dans le programme commun.

Puis, Jean-Michel Aulas a surpris tout le monde en en faisant sa première proposition forte, souhaitant réserver la gratuité qu'aux seuls Lyonnais gagnant moins de 2500 euros par mois. Une mesure qu'il chiffre à 30 millions d'euros, puisque la Ville de Lyon rembourserait en réalité les frais engagés par les usagers concernés. Une "inégalité territoriale" dénoncée par Bruno Bernard, qui rappelle que la moitié des recettes de billetterie des TCL est justement portée par les usagers lyonnais, soit 150 millions d'euros.

L'écologiste a depuis mangé son pain noir en annonçant la gratuité des TCL pour les enfants d'abonnés.

Les Grands lyonnais plébiscitent en tout cas cette gratuité, du moins en étant 67% selon notre sondage OpinionWay à trouver que cette mesure est importante pour la Métropole de Lyon. Et même 37% à la considérer comme "très importante", quand 12% s'en détournent (pas importante du tout).

Étonnamment, les 18-24 ans, qui payent des abonnements réduits mais plein pot puisque généralement pas employés et donc sans prise en charge à 50%, ne sont pas les plus enthousiastes, laissant ce rôle aux 25-39 ans.

Les électeurs insoumis (93%) ont bien intégré le discours de leurs candidats, tout comme 74% et 60% chez ceux de Bruno Bernard et de Véronique Sarselli. Suffisant pour les faire évoluer ces prochaines semaines sur cette question centrale de la gratuité ?

Selon vous la mise en place de la gratuité des transports en commun (bus, trams, métros) est une mesure importante ou pas importante pour la métropole de Lyon ?

67% Importante

32% Pas importante

Dans le détail

37% Très importante

30% Assez importante

20% Peu importante

12% Pas importante du tout

1% Ne se prononce pas

Cette enquête d’Opinion Way pour LyonMag et Radio Espace a été réalisée auprès d’un échantillon de 1 031 personnes inscrites sur les listes électorales de la métropole de Lyon, issu d’un échantillon de 1 164 personnes, représentatif de la métropole de Lyon, âgées de 18 ans et plus. L’échantillon a été interrogé en ligne du 8 au 12 décembre 2025.