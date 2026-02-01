La circulation a été interrompue entre Confluence et Jet d’Eau – Pierre Mendès France à partir de 11h20, à la suite d’un accident de la circulation survenu dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon.

Selon le Progrès, une collision s’est produite au croisement de l’avenue Berthelot et du boulevard des Tchécoslovaques, impliquant un scooter et une rame de tramway. Le tram a dû être évacué et plusieurs véhicules de secours ont été dépêchés sur place. Le conducteur du deux-roues a été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Ses blessures seraient légères.

En conséquence, le trafic a été fortement perturbé. Durant l’intervention des secours, la ligne T2 circulait uniquement entre Saint-Priest Bel Air et Villon. La reprise complète du trafic, initialement annoncée pour 13 heures par TCL, est finalement intervenue un peu plus tôt.

Presque au même moment, un second accident s’est produit aux abords de cette même ligne, à hauteur du pont Gallieni, aux alentours de 11h30. D’après les premiers éléments, une voiture aurait tenté d'effectuer un demi-tour avant de percuter les plots en béton séparant la voie réservée au tramway du reste de la chaussée.