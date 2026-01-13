Peu avant 9 h, un homme a été percuté par un TGV à proximité de la gare de Sathonay-Camp. Rapidement alertés, les secours et les forces de l’ordre se sont rendus sur place.

Le temps de leur intervention, la circulation des trains a été interrompue dans les deux sens sur l’axe Lyon–Bourg-en-Bresse, une ligne empruntée aussi bien par les TGV que par les TER.

Dans un message d’information transmis aux voyageurs, la SNCF précise : "un accident de personne vient de se produire sur l'axe Lyon—Bourg-en-Bresse. Les secours et la police ont été prévenus. Le trafic est actuellement interrompu entre Lyon—Bourg-en-Bresse."

La victime, qui souffrirait de troubles psychiatriques, se serait jetée volontairement sous le train. L'homme n'a pas survécu. Initialement prévu à 11h30 par la SNCF, la reprise du trafic a été repoussée à 13h.