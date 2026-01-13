Faits Divers

Un homme mortellement percuté par un TGV près de Lyon, le trafic interrompu

Un accident de personne perturbe lourdement le trafic ferroviaire au nord de Lyon ce mardi 13 janvier au matin.

Peu avant 9 h, un homme a été percuté par un TGV à proximité de la gare de Sathonay-Camp. Rapidement alertés, les secours et les forces de l’ordre se sont rendus sur place.

Le temps de leur intervention, la circulation des trains a été interrompue dans les deux sens sur l’axe Lyon–Bourg-en-Bresse, une ligne empruntée aussi bien par les TGV que par les TER.

Dans un message d’information transmis aux voyageurs, la SNCF précise : "un accident de personne vient de se produire sur l'axe Lyon—Bourg-en-Bresse. Les secours et la police ont été prévenus. Le trafic est actuellement interrompu entre Lyon—Bourg-en-Bresse."

La victime, qui souffrirait de troubles psychiatriques, se serait jetée volontairement sous le train. L'homme n'a pas survécu. Initialement prévu à 11h30 par la SNCF,  la reprise du trafic a été repoussée à 13h.

Ducon et Cie le 13/01/2026 à 12:08

C'est toujours triste la mort d'une personne,et pour certains c'est le temps qui compte

