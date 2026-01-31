Grave accident près de Lyon : un piéton de 17 ans percuté et héliporté

Les faits se sont déroulés vendredi 30 janvier, vers 18h35, sur la montée de Sous-Vignes, un chemin rural peu éclairé de Chaponnay. Une automobiliste circulant sur cet axe n’a pas aperçu deux jeunes qui marchaient sur le bas-côté de la chaussée. L’un d’eux a été percuté par l’arrière.

Âgé de 17 ans, l’adolescent a été grièvement blessé dans la collision. Rapidement alertés, les secours ont engagé un important dispositif avec sept véhicules de sapeurs-pompiers mobilisés sur place. En raison de la gravité de son état, un hélicoptère du Samu a été dépêché pour assurer son transfert vers un hôpital de Lyon, rapporte le Progrès.

Le second piéton, qui accompagnait la victime, a quant à lui été pris en charge par les secours et transporté par la route, en état de choc.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Corbas afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Les dépistages d’alcool et de stupéfiants réalisés sur la conductrice se sont révélés négatifs, selon les premiers éléments.