Pas de photo de famille, discours éclair et happenings d'opposants : Grégory Doucet préfère un bain de foule pour préparer le second tour à Lyon

Ce mardi soir, Grégory Doucet célébrait son union avec la France insoumise et surtout son score inattendu au premier tour des municipales à Lyon. Arrivé en tête devant le grand favori Jean-Michel Aulas, le maire écologiste sortant avait donné rendez-vous à ses partisans sur la place Louis-Pradel, à deux pas de l'Hôtel de Ville qu'il espère encore occuper la semaine prochaine.

Les équipes de l'édile lyonnais avaient concocté un évènement sortant des sentiers battus. Pas de longues prises de parole à dormir debout, pas de grandes tirades sur le programme, pas non plus de photo de famille… A aucun moment Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi ne se sont montrés ensemble aux 500 personnes réunis sur le spot adoré des skateurs au pied de l'Opéra. Par peur de froisser certains militants de gauche légèrement échaudés par cette alliance de second tour avec LFI ?

En parlant de militants, des opposants se sont invités à deux reprises durant ce meeting. D'abord pour déployer une banderole "Doucet / LFI : non à l'accord de la honte" avant d'être chassés aux cris habituels de "fachos !". Puis pendant la prise de parole de la députée écologiste Marie-Charlotte Garin, avec des pancartes dénonçant l'antisémitisme présumé des insoumis. Là encore, ils ont été exfiltrés manu militari tandis que les "siamo tutti antifascisti" résonnaient.

Vives tensions entre militants écologistes et insoumis avec des jeunes ayant déployé une banderole contre l’union entre @Gregorydoucet et @BelouassaAnais pic.twitter.com/FQVFeDoJ83 — Lyon Mag (@lyonmag) March 17, 2026

Sur scène, l'ancien président de la Métropole de Lyon David Kimelfeld remerciait Grégory Doucet de réaliser son rêve de parler en public place Louis-Pradel. La députée socialiste Sandrine Runel prenait aussi la parole, répondant aux critiques des supporters de Jean-Michel Aulas sur le changement de braquet du PS quant à l'alliance avec LFI : "L'alliance de la honte, elle a déjà plusieurs mois. C'est celle que vous avez scellé avec Laurent Wauquiez en septembre dernier".

Anaïs Belouassa-Cherifi montait sur scène pour tirer à boulets rouges sur l'ancien président de l'OL : "Le projet néfaste, archaïque de Jean-Michel Aulas est celui d'une droite réactionnaire, misogyne, clairement sexiste, qui dit 'oui, ma belle', qui dit qu'on fait campagne sur son physique, qui vous appelle par votre prénom. Mais tout ça, suffit ! Mesdames, dès dimanche, il faudra dire non à la droite réactionnaire de Jean-Michel Aulas".

Enfin, Grégory Doucet, "l'actuel et futur maire de Lyon" prenait le micro. Montre en main, il ne parlait même pas 5 minutes : "Pour un Lyon qui respire, pour un Lyon qui inspire, pour un Lyon qui protège, il nous reste 3 jours. Il nous reste 3 jours pour être à la hauteur de ce rendez-vous avec l'histoire. Trois jours pour poursuivre l'histoire humaniste de notre ville. Trois jours pour convaincre".

« Cette droite rétrograde et réactionnaire, nous n’en voulons pas ! » ; @Gregorydoucet prend la parole pour son meeting d’entre deux tours à Lyon pic.twitter.com/HecOOYbtSK — Lyon Mag (@lyonmag) March 17, 2026

Puis il se jetait dans la foule pour un bain de rockstar, enchaînant les accolades, se frayant difficilement un chemin grâce aux agents de sécurité et à ses lieutenants de campagne.

Très courte prise de parole de @Gregorydoucet qui termine son meeting par une déambulation de rockstar dans son public place Louis Pradel pic.twitter.com/iWvMYTpGRu — Lyon Mag (@lyonmag) March 17, 2026

On attend désormais la réponse de Jean-Michel Aulas, qui a annoncé un meeting jeudi soir, sous les fenêtres de Grégory Doucet, sur la place des Terreaux. Là où il a célébré les plus belles pages sportives de la Ville lors des titres de champion de l'OL.