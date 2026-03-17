Pas de photo de famille, discours éclair et happenings d'opposants : Grégory Doucet préfère un bain de foule pour préparer le second tour à Lyon

Ce mardi soir, Grégory Doucet célébrait son union avec la France insoumise et surtout son score inattendu au premier tour des municipales à Lyon. Arrivé en tête devant le grand favori Jean-Michel Aulas, le maire écologiste sortant avait donné rendez-vous à ses partisans sur la place Louis-Pradel, à deux pas de l'Hôtel de Ville qu'il espère encore occuper la semaine prochaine.
Les équipes de l'édile lyonnais avaient concocté un évènement sortant des sentiers battus. Pas de longues prises de parole à dormir debout, pas de grandes tirades sur le programme, pas non plus de photo de famille… A aucun moment Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi ne se sont montrés ensemble aux 500 personnes réunis sur le spot adoré des skateurs au pied de l'Opéra. Par peur de froisser certains militants de gauche légèrement échaudés par cette alliance de second tour avec LFI ?
En parlant de militants, des opposants se sont invités à deux reprises durant ce meeting. D'abord pour déployer une banderole "Doucet / LFI : non à l'accord de la honte" avant d'être chassés aux cris habituels de "fachos !". Puis pendant la prise de parole de la députée écologiste Marie-Charlotte Garin, avec des pancartes dénonçant l'antisémitisme présumé des insoumis. Là encore, ils ont été exfiltrés manu militari tandis que les "siamo tutti antifascisti" résonnaient.
Vives tensions entre militants écologistes et insoumis avec des jeunes ayant déployé une banderole contre l’union entre @Gregorydoucet et @BelouassaAnais pic.twitter.com/FQVFeDoJ83— Lyon Mag (@lyonmag) March 17, 2026
Sur scène, l'ancien président de la Métropole de Lyon David Kimelfeld remerciait Grégory Doucet de réaliser son rêve de parler en public place Louis-Pradel. La députée socialiste Sandrine Runel prenait aussi la parole, répondant aux critiques des supporters de Jean-Michel Aulas sur le changement de braquet du PS quant à l'alliance avec LFI : "L'alliance de la honte, elle a déjà plusieurs mois. C'est celle que vous avez scellé avec Laurent Wauquiez en septembre dernier".
Anaïs Belouassa-Cherifi montait sur scène pour tirer à boulets rouges sur l'ancien président de l'OL : "Le projet néfaste, archaïque de Jean-Michel Aulas est celui d'une droite réactionnaire, misogyne, clairement sexiste, qui dit 'oui, ma belle', qui dit qu'on fait campagne sur son physique, qui vous appelle par votre prénom. Mais tout ça, suffit ! Mesdames, dès dimanche, il faudra dire non à la droite réactionnaire de Jean-Michel Aulas".
Enfin, Grégory Doucet, "l'actuel et futur maire de Lyon" prenait le micro. Montre en main, il ne parlait même pas 5 minutes : "Pour un Lyon qui respire, pour un Lyon qui inspire, pour un Lyon qui protège, il nous reste 3 jours. Il nous reste 3 jours pour être à la hauteur de ce rendez-vous avec l'histoire. Trois jours pour poursuivre l'histoire humaniste de notre ville. Trois jours pour convaincre".
« Cette droite rétrograde et réactionnaire, nous n’en voulons pas ! » ; @Gregorydoucet prend la parole pour son meeting d’entre deux tours à Lyon pic.twitter.com/HecOOYbtSK— Lyon Mag (@lyonmag) March 17, 2026
Puis il se jetait dans la foule pour un bain de rockstar, enchaînant les accolades, se frayant difficilement un chemin grâce aux agents de sécurité et à ses lieutenants de campagne.
Très courte prise de parole de @Gregorydoucet qui termine son meeting par une déambulation de rockstar dans son public place Louis Pradel pic.twitter.com/iWvMYTpGRu— Lyon Mag (@lyonmag) March 17, 2026
On attend désormais la réponse de Jean-Michel Aulas, qui a annoncé un meeting jeudi soir, sous les fenêtres de Grégory Doucet, sur la place des Terreaux. Là où il a célébré les plus belles pages sportives de la Ville lors des titres de champion de l'OL.
Les pastèques font déjà la fête apparemment.Signaler Répondre
Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué...
Elle 7 places sur ses listes , c’est un sacré putschSignaler Répondre
le LFI va créer la bordelisation de lyon comme à l’assemblée et Doucet ne pourra rien faire .. Le pacte des loupsSignaler Répondre
Très intelligent. Si vous avez envie d'avoir Donald Trump comme maire de Lyon, votez Aulas. Là ce sera la fin de Lyon, c'est sûr. Le vieux est un bâtisseur comme son jumeau américain...apparemment un tunnel qui mènera nulle part sera son monument personnel.Signaler Répondre
En attendant et n'en déplaise aux rageux, c'est Anaïs Belouassa-Cherifi de LFI qui a été la plus applaudie et acclamée. Cette pauvre Sandrine Runel du PS a eu un accueil poli mais sans plus, payant sans doute les trahisons successives de son parti en déclin. Marie-Charlotte Garin appréciée en animatrice et bien évidemment, le triomphe pour M. le Maire, actuel et à venir.Signaler Répondre
Excellent résumé de ce que devient Lyon.Signaler Répondre
crème du LFI c’est de la crème fouettée ..Signaler Répondre
La Runel qui affirmait haut et fort sur BFM dimanche que le programme ne changerait pas d'un mot en cas d'alliance. La voilà aujourd'hui qui dit le contraire....comment accorder du crédit a ces gens là ???Signaler Répondre
De plus je note que ces soi disant démocrates font exfiltrer des gens brandissant une simple pancarte....ça rappelle l'URSS des années 80, les ténèbres, la rigidité....
Je voterai Aulas pour sauver Lyon de cette peste verte rouge.
Faites voter tout le monde dans votre famille contre le LFI à lyonSignaler Répondre
Vous avez vu la maire LFI de saint Denis ce qu’il a fait après avoir gagné? un bras d’honneur ! Comment Doucet peut s’allier avec ce pseudo parti ?Signaler Répondre
Lyon future Grenoble, ville gangrenée par la racaille, insécurité et commerces fermés, une ville sur le déclin.Signaler Répondre
Une ville qui perd des habitants, avec des universités livrées a l’extrême gauche, tout ça grâce à des bobos attardés
V pour victoire dimanche. Monsieur Doucet sera reconduit, comme crème. Et bien mérité aussi.Signaler Répondre
Et cette gauche elle rétrograde pas ? Elle donne la ville à lfi ! Avec 10 pour cent des voix elle va entrer à la Mairie de Lyon ! c’est impensable nous devons réagir barrage au lfi dimancheSignaler Répondre
Regardez les programmes de Aulas et Doucet en matière de sécurité : Aulas : 600 caméras supplémentaires création d’un hôtel de police ( police + policiers municipaux ) recrutement de 189 policiers Doucet : 90 caméra ( c’est pas une blague ) création d’un poste de sécurité recrutements de 50 agents lutte contre les incivilités.. LFI désarmer la police.. expérimenter le récépissé de contrôle d’identité, intensifier les manifestations de protestation.. Franchement y’a pas photo ! dimanche votre vote sera crucial renseignez vous sur les programmes de chacun Aulas me paraît le plus cohérent dans beaucoup de points importants ! Aulas appliquera ce qu’il promet je voterais contre le LFISignaler Répondre
Je ne comprends pas le "siamo tutti antifascisti" et la violence de la foule alors que visiblement il ne s agissait que d une poignée de manifestants avec de simples affichettes qui disait non a l antisémitisme, suite a l alliance avec LFI qui, et la justice l a acte est bien"passionnément antisémite".?Signaler Répondre
Rien de bien agressif .......ni de faux d ailleurs .
Finalement ils font peur ces gauchistes....
Méfiance....
Quelle honte pour la ville de Lyon !!!Signaler Répondre
Vendue aux khmers et aux voyous de LFI
Doucet est tombé très bas en pactisant avec le LFI … Avait il besoin de s’allier et de vendre sa dignité ? Le LFI et Melanchon va imposer sa ligne politique, Lyon doit se préparer à ce que notre ville empire dans tout les points évoqué depuis des mois, Mohamed Chihi sera reconduit sécurité 0, la pauvreté va s’installer et la croissance va encore régressée Aulas peut faire gagner la droite et rendre à notre ville ce qu’elle a perdue …Signaler Répondre
Les partisans de Doucet créeront :Signaler Répondre
Simon tutti des gros abrutis
J'aime bien ça rime ah
Collaborer avec un parti factieux....et ça en rigole, les sectaires et les factieux tout un programme pour déshonorer Lyon.Signaler Répondre
C'est une première pour LYON avec le duo qui se présente..........................Signaler Répondre
LYON peut-il tomber plus bas ?????
Entouré de ses groupies devant 500 personnes quel succès Gregory 🤣🤣Signaler Répondre
LFI "fragilise les principes démocratiques" et "alimente les tensions dans le débat public". Il critique également "une stratégie de conflictualisation permanente" et "un rapport problématique aux institutions".Signaler Répondre
Pour la gauche modérée et républicaine, cette ligne constitue "un danger pour l’équilibre démocratique et pour l’avenir d’une gauche exigeante, européenne et responsable".
Lui-même a honte de LFI. J'aimerais bien connaitre la contrepartie de cette alliance nauséabonde... Ses électeurs l'apprendront quand il sera trop tard.Signaler Répondre