Lyon : collision entre un convoi pénitentiaire et des gendarmes chargés de l'escorte

Lyon : collision entre un convoi pénitentiaire et des gendarmes chargés de l'escorte - LyonMag


Le convoi a été stoppé net.

Un accident de la circulation s’est produit ce lundi 26 janvier, aux alentours de 10 heures, sur le quai du Docteur-Gailleton, à hauteur du numéro 13, à proximité immédiate de la gare de Perrache, dans le 2ᵉ arrondissement de Lyon. 

Selon les premiers éléments, un véhicule de l’administration pénitentiaire, qui faisait l’objet d’une escorte, est entré en collision avec un motard de la gendarmerie ainsi qu’avec un autre véhicule des forces de l’ordre, dans des circonstances qui restent à éclaircir. 

Les sapeurs-pompiers ont rapidement été dépêchés sur place. Trois personnes ont été légèrement blessées : le motard et deux occupants du véhicule impliqué. Elles ont été prises en charge par trois ambulances distinctes et transportées à l’hôpital. Leur pronostic vital n’était pas engagé, précise une source proche du dossier. 

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de cette collision.

Ex Précisions le 27/01/2026 à 12:45

"Et Roger t'as pas vu mon clignotant ?"
"T'avais mis les warnings abruti, et après le p'tit blanc de ce matin comment veux-tu que je devine"

Moi le 27/01/2026 à 12:19
Par contre pour toi un test d'orthographe ne serait pas du superflu !

ah les boulets le 27/01/2026 à 12:17
Oui, on tourne un film avec François Pignon 🤣🤣

@jeanbiduletruc le 27/01/2026 à 11:56
J'espère que vous n'êtes pas payé pour sortir de telles idioties

Amen le 27/01/2026 à 11:56

C'est un sketch !

Jeanlaville le 27/01/2026 à 11:45

J'espère que le detenue qui ce trouvait à l'intérieur va bien , j'aimerais bien un test salivaire sur le conducteur du fourgon pénitentiaires il devait sûrement être drogué mait pas de test salivaire hetonnant quand même ça ne m'étonne qu'à moitié aucune urgence mait il roule extrêmement vite pour rien ....

