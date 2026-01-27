Lyon : collision entre un convoi pénitentiaire et des gendarmes chargés de l'escorte

Un accident de la circulation s’est produit ce lundi 26 janvier, aux alentours de 10 heures, sur le quai du Docteur-Gailleton, à hauteur du numéro 13, à proximité immédiate de la gare de Perrache, dans le 2ᵉ arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, un véhicule de l’administration pénitentiaire, qui faisait l’objet d’une escorte, est entré en collision avec un motard de la gendarmerie ainsi qu’avec un autre véhicule des forces de l’ordre, dans des circonstances qui restent à éclaircir.

Les sapeurs-pompiers ont rapidement été dépêchés sur place. Trois personnes ont été légèrement blessées : le motard et deux occupants du véhicule impliqué. Elles ont été prises en charge par trois ambulances distinctes et transportées à l’hôpital. Leur pronostic vital n’était pas engagé, précise une source proche du dossier.