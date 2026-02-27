Ce vendredi 27 février, plusieurs coups de feu ont été entendus vers 16h30 dans le quartier Grandclément, rue Léon-Blum.
Quatre à cinq détonations ont été signalées dans des circonstances encore indéterminées. Malgré l’inquiétude suscitée auprès des riverains, aucune victime n’a été recensée à ce stade.
Très rapidement, un important dispositif policier a été déployé sur place. Des équipages de compagnie départementale d’intervention (CDI) ainsi que des CRS ont sécurisé le secteur afin de procéder aux constatations.
Une présence policière renforcée devrait être maintenue dans le quartier durant tout le week-end.
Ces tirs interviennent dans un contexte déjà tendu dans le secteur. Pour rappel dans la nuit du 26 au 27 février, de nombreux tirs ont visé deux établissements de restauration situés à l’angle des rues Antoine-Charial et Turbil, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon. Un suspect aurait ensuite pris la fuite à trottinette, en direction de Villeurbanne.
Quelques jours plus tôt encore, une rixe suivie de deux fusillades avait grièvement blessé deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années rue Lafontaine.
Une enquête devra désormais déterminer les circonstances précises et les motivations de ces nouveaux coups de feu.
Le glissement du kg de hash, au kg de cocaïne ou le passage du simple calibre à l'arme automatique de guerre.Signaler Répondre
Tu diras ça à ceux qui se prennent une balle perdue.Signaler Répondre
Si conneries il y a, elles viennent bien de vous. La majorité des magistrats est de gauche.Signaler Répondre
Misère sociale ? Il y a combien de postes non pourvus ? Ils n'ont qu'à travailler, il ne seront plus dans la misère sociale.Signaler Répondre
Le mal être ? Trop d'assistanat permet d'avoir le temps de se sentir mal. Si l'on est obligé de se bouger pour vivre ou survivre pas le temps de penser au mal être.
Sur information ? Plutôt information orientée et/ou anxiogène. Il faut arrêter les réseaux sociaux et les chaînes complices du pouvoir en place
Les votre sont pas mal non plus !Signaler Répondre
Le résultat de la politique sociale en France depuis 1980, le naufrage de la gauche sera encore long.Signaler Répondre
Vous y croyez encore au Maire ?Signaler Répondre
Il y avait longtemps qu'à Villeurbanne il n'y avait pas eu de coups de feu oh oui au moins deux ou trois jours !Signaler Répondre
Et en ce qui concerne la Mairie c'est un silence assourdissant !
Mme Sophie Cruz disait dans l'article de midi que c'était toutes les semaines, mais non c'est bien tous les jours à Villeurbanne !Signaler Répondre
Belle politique sécuritaire gauchiste dans cette commune, la ville rêvée pour mélenchon, lfi a toutes ses chances ;-)
Effectivement, avec le Front National de bardella et de Marine le Pen ils vont à eux deux éradiquer le crime organisé. Grâce aux boules de feux 🔥 qu’ils crachent de leur postérieur sur leur ennemis ! 😂.Signaler Répondre
Là on parle de Villeurbanne hein !Signaler Répondre
Monsieur le Maire de Villeurbanne SVP !Signaler Répondre
De la fermeté ! Oui du courage !!
Dans la candidature de votre opposant RN sur le trac distribué place du marché .
Sur les 7 propositions faites aux électeurs 7 fois le mot sécurité revient dans chacune des propositions
Oui du courage ! Mais sans Gabriel Amard , aujourd'hui toute candidature associé a LFI est voué à l'échec . J.M
Quelque coups de feu, ce n'est rien, le vrai danger c'était la marche de samedi dernier en hommage à Quentin selon les gauchistes.Signaler Répondre
Haaaaa la ville apaisée de Doucet qui n’a pas echoué sur la securité et s’en ai occupé des le premier jour!Signaler Répondre
air d operette connu jadis ,mais avec option guerre des gangs,comme là bas ,diiiiis....Signaler Répondre
Dommage d’avoir ma capacité d’écrire et de faire autant pitié que ça !Signaler Répondre
Le capitalisme et l’augmentation des flux quel qu’il soit , et la population déviante, comme vous le prouvez , en ajoutant une politique au niveau des drogues et son usage sont des raisons qui a la volée explique ceci
La misère sociale
Le mal-être
La sur info
Sont des outils de la droite et non de la gauche
Vos conneries en revanches sont bien de vous
C'est dingue: les fusillades à Lyon (sur des commerces, des habitations) sont devenues quotidiennes.Signaler Répondre
Je cite :Signaler Répondre
Cédric Van Styvendael : "Aujourd'hui, on vient s'installer à Villeurbanne par conviction"
Pour être convaincu, on est convaincu ...
pas de blessé svp, ils encombrent les hôpitaux et ça nous coûte cherSignaler Répondre
Je crois que c'est déjà trop tard, le pays complet est gangréné par la faute des islamo-gauchistes et de ceux qui sont trop cléments avec eux suite à leurs calculs électorauxSignaler Répondre
On a de la chance dans ce quartier.. Pas une soirée où journée sans.. 😡Signaler Répondre
Il fait de nouveau beau, alors la racaille sort des égouts...Signaler Répondre