Faits Divers

Villeurbanne : des coups de feu tirés en pleine après-midi, le quartier bouclé par la police

Nouvel épisode de tensions à Villeurbanne.

villeurbanne

20 commentaires
Policia do distrito de rio de janeiro le 27/02/2026 à 19:02

Le glissement du kg de hash, au kg de cocaïne ou le passage du simple calibre à l'arme automatique de guerre.

Jacques3 le 27/02/2026 à 18:57
Arthur a écrit le 27/02/2026 à 18h18

Quelque coups de feu, ce n'est rien, le vrai danger c'était la marche de samedi dernier en hommage à Quentin selon les gauchistes.

Tu diras ça à ceux qui se prennent une balle perdue.

Jacques3 le 27/02/2026 à 18:52
Tg le bête a écrit le 27/02/2026 à 18h09

Dommage d’avoir ma capacité d’écrire et de faire autant pitié que ça !

Le capitalisme et l’augmentation des flux quel qu’il soit , et la population déviante, comme vous le prouvez , en ajoutant une politique au niveau des drogues et son usage sont des raisons qui a la volée explique ceci

La misère sociale
Le mal-être
La sur info

Sont des outils de la droite et non de la gauche

Vos conneries en revanches sont bien de vous

Si conneries il y a, elles viennent bien de vous. La majorité des magistrats est de gauche.

Dupon le 27/02/2026 à 18:48
Tg le bête a écrit le 27/02/2026 à 18h09

Dommage d’avoir ma capacité d’écrire et de faire autant pitié que ça !

Le capitalisme et l’augmentation des flux quel qu’il soit , et la population déviante, comme vous le prouvez , en ajoutant une politique au niveau des drogues et son usage sont des raisons qui a la volée explique ceci

La misère sociale
Le mal-être
La sur info

Sont des outils de la droite et non de la gauche

Vos conneries en revanches sont bien de vous

Misère sociale ? Il y a combien de postes non pourvus ? Ils n'ont qu'à travailler, il ne seront plus dans la misère sociale.

Le mal être ? Trop d'assistanat permet d'avoir le temps de se sentir mal. Si l'on est obligé de se bouger pour vivre ou survivre pas le temps de penser au mal être.

Sur information ? Plutôt information orientée et/ou anxiogène. Il faut arrêter les réseaux sociaux et les chaînes complices du pouvoir en place

c'est vrai que le 27/02/2026 à 18:41
Tg le bête a écrit le 27/02/2026 à 18h09

Dommage d’avoir ma capacité d’écrire et de faire autant pitié que ça !

Le capitalisme et l’augmentation des flux quel qu’il soit , et la population déviante, comme vous le prouvez , en ajoutant une politique au niveau des drogues et son usage sont des raisons qui a la volée explique ceci

La misère sociale
Le mal-être
La sur info

Sont des outils de la droite et non de la gauche

Vos conneries en revanches sont bien de vous

Les votre sont pas mal non plus !

Jaeri le 27/02/2026 à 18:41

Le résultat de la politique sociale en France depuis 1980, le naufrage de la gauche sera encore long.

parce que le 27/02/2026 à 18:39
Jolie Môme a écrit le 27/02/2026 à 18h21

Monsieur le Maire de Villeurbanne SVP !
De la fermeté ! Oui du courage !!
Dans la candidature de votre opposant RN sur le trac distribué place du marché .
Sur les 7 propositions faites aux électeurs 7 fois le mot sécurité revient dans chacune des propositions
Oui du courage ! Mais sans Gabriel Amard , aujourd'hui toute candidature associé a LFI est voué à l'échec . J.M

Vous y croyez encore au Maire ?

oh là là le 27/02/2026 à 18:36
Apaisée a écrit le 27/02/2026 à 18h11

Haaaaa la ville apaisée de Doucet qui n’a pas echoué sur la securité et s’en ai occupé des le premier jour!

Il y avait longtemps qu'à Villeurbanne il n'y avait pas eu de coups de feu oh oui au moins deux ou trois jours !
Et en ce qui concerne la Mairie c'est un silence assourdissant !

Ex Précisions le 27/02/2026 à 18:36

Mme Sophie Cruz disait dans l'article de midi que c'était toutes les semaines, mais non c'est bien tous les jours à Villeurbanne !
Belle politique sécuritaire gauchiste dans cette commune, la ville rêvée pour mélenchon, lfi a toutes ses chances ;-)

Contres et comptines d’extrême droite.lol., le 27/02/2026 à 18:35
Jolie Môme a écrit le 27/02/2026 à 18h21

Monsieur le Maire de Villeurbanne SVP !
De la fermeté ! Oui du courage !!
Dans la candidature de votre opposant RN sur le trac distribué place du marché .
Sur les 7 propositions faites aux électeurs 7 fois le mot sécurité revient dans chacune des propositions
Oui du courage ! Mais sans Gabriel Amard , aujourd'hui toute candidature associé a LFI est voué à l'échec . J.M

Effectivement, avec le Front National de bardella et de Marine le Pen ils vont à eux deux éradiquer le crime organisé. Grâce aux boules de feux 🔥 qu’ils crachent de leur postérieur sur leur ennemis ! 😂.

oh oh le 27/02/2026 à 18:32
Apaisée a écrit le 27/02/2026 à 18h11

Haaaaa la ville apaisée de Doucet qui n’a pas echoué sur la securité et s’en ai occupé des le premier jour!

Là on parle de Villeurbanne hein !

Jolie Môme le 27/02/2026 à 18:21

Monsieur le Maire de Villeurbanne SVP !
De la fermeté ! Oui du courage !!
Dans la candidature de votre opposant RN sur le trac distribué place du marché .
Sur les 7 propositions faites aux électeurs 7 fois le mot sécurité revient dans chacune des propositions
Oui du courage ! Mais sans Gabriel Amard , aujourd'hui toute candidature associé a LFI est voué à l'échec . J.M

Arthur le 27/02/2026 à 18:18

Quelque coups de feu, ce n'est rien, le vrai danger c'était la marche de samedi dernier en hommage à Quentin selon les gauchistes.

Apaisée le 27/02/2026 à 18:11

Haaaaa la ville apaisée de Doucet qui n’a pas echoué sur la securité et s’en ai occupé des le premier jour!

mexicoooo...mè-èxicooo!! le 27/02/2026 à 18:09

air d operette connu jadis ,mais avec option guerre des gangs,comme là bas ,diiiiis....

Tg le bête le 27/02/2026 à 18:09
Trop tard a écrit le 27/02/2026 à 17h46

Je crois que c'est déjà trop tard, le pays complet est gangréné par la faute des islamo-gauchistes et de ceux qui sont trop cléments avec eux suite à leurs calculs électoraux

Dommage d’avoir ma capacité d’écrire et de faire autant pitié que ça !

Le capitalisme et l’augmentation des flux quel qu’il soit , et la population déviante, comme vous le prouvez , en ajoutant une politique au niveau des drogues et son usage sont des raisons qui a la volée explique ceci

La misère sociale
Le mal-être
La sur info

Sont des outils de la droite et non de la gauche

Vos conneries en revanches sont bien de vous

Quotidiennes le 27/02/2026 à 18:08

C'est dingue: les fusillades à Lyon (sur des commerces, des habitations) sont devenues quotidiennes.

Alouf1959 le 27/02/2026 à 18:01

Je cite :
Cédric Van Styvendael : "Aujourd'hui, on vient s'installer à Villeurbanne par conviction"
Pour être convaincu, on est convaincu ...

moi le 27/02/2026 à 17:48

pas de blessé svp, ils encombrent les hôpitaux et ça nous coûte cher

Trop tard le 27/02/2026 à 17:46

Je crois que c'est déjà trop tard, le pays complet est gangréné par la faute des islamo-gauchistes et de ceux qui sont trop cléments avec eux suite à leurs calculs électoraux

Mits le 27/02/2026 à 17:45

On a de la chance dans ce quartier.. Pas une soirée où journée sans.. 😡

Retour sur Terre le 27/02/2026 à 17:44

Il fait de nouveau beau, alors la racaille sort des égouts...

