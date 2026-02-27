Ce vendredi 27 février, plusieurs coups de feu ont été entendus vers 16h30 dans le quartier Grandclément, rue Léon-Blum.

Quatre à cinq détonations ont été signalées dans des circonstances encore indéterminées. Malgré l’inquiétude suscitée auprès des riverains, aucune victime n’a été recensée à ce stade.

Très rapidement, un important dispositif policier a été déployé sur place. Des équipages de compagnie départementale d’intervention (CDI) ainsi que des CRS ont sécurisé le secteur afin de procéder aux constatations.

Une présence policière renforcée devrait être maintenue dans le quartier durant tout le week-end.

Ces tirs interviennent dans un contexte déjà tendu dans le secteur. Pour rappel dans la nuit du 26 au 27 février, de nombreux tirs ont visé deux établissements de restauration situés à l’angle des rues Antoine-Charial et Turbil, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon. Un suspect aurait ensuite pris la fuite à trottinette, en direction de Villeurbanne.

Quelques jours plus tôt encore, une rixe suivie de deux fusillades avait grièvement blessé deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années rue Lafontaine.

Une enquête devra désormais déterminer les circonstances précises et les motivations de ces nouveaux coups de feu.