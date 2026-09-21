Incident voyageur sur le métro : les lignes A et B reprennent après des heures d'arrêt

Mise à jour à 17h30 : Le trafic reprend progressivement sur les deux lignes A et B.

Article initial : Que serait un lundi sans son avarie sur les lignes de métro à Lyon ?

Un incident voyageur est survenu à la station Hôtel-de-Ville avec l'intrusion d'une personne dans les tunnels, entraînant l'arrêt de la ligne A à la mi-journée et l'évacuation de trois rames.

La reprise du trafic est espérée pour 17h. En attendant, des bus relais ont été déployés entre Charpennes Charles Hernu et Vaulx-en-Velin La Soie, tandis que les stations lyonnaises jusqu'à Perrache sont laissées pour compte.

L'incident a également un impact sur la ligne B du métro, qui ne circule plus qu'entre Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud et Gare Part-Dieu. Les stations de Charpennes à Brotteaux ne sont plus desservies. Là aussi, la reprise de la circulation est attendue pour 17h.