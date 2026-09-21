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Incident voyageur sur le métro : les lignes A et B reprennent après des heures d'arrêt

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Incident voyageur sur le métro : les lignes A et B reprennent après des heures d'arrêt
LyonMag

Ce lundi, un incident voyageur s'est produit dans le métro à Lyon. Les lignes A et B ont été fortement perturbées dans l'après-midi.

Mise à jour à 17h30 : Le trafic reprend progressivement sur les deux lignes A et B.

Article initial : Que serait un lundi sans son avarie sur les lignes de métro à Lyon ?

Un incident voyageur est survenu à la station Hôtel-de-Ville avec l'intrusion d'une personne dans les tunnels, entraînant l'arrêt de la ligne A à la mi-journée et l'évacuation de trois rames.

La reprise du trafic est espérée pour 17h. En attendant, des bus relais ont été déployés entre Charpennes Charles Hernu et Vaulx-en-Velin La Soie, tandis que les stations lyonnaises jusqu'à Perrache sont laissées pour compte.

L'incident a également un impact sur la ligne B du métro, qui ne circule plus qu'entre Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud et Gare Part-Dieu. Les stations de Charpennes à Brotteaux ne sont plus desservies. Là aussi, la reprise de la circulation est attendue pour 17h.

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métro A

metro B

25 commentaires
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A quand une vraie politique de sécurité ? le 21/09/2026 à 19:08

Le Sytral ne peut pas être tenu responsable de cet arrêt...sauf que en pratique (mais encore faudrait il que nos élus tous bords confondus prennent les transports en commun en heure de pointe pour s'en apercevoir !), la quirielle de contrôleurs TCL préfère contrôler les gens qui ne posent pas de problème, leur infligeant une amende de 5 euros pour oubli de la validation, même si l'abonnement est en règle, et à contrario, esquiver les problèmes en ne contrôlant pas les fauteurs de trouble (les laissant sortir de la rame), en ne mettant pas d'amendes aux groupes qui font de la mendicité pourtant interdite, à ceux qui volontairement rouvrent les portes, à ceux qui se baladent avec des chiens de catégorie sans muselière... Et là le SYTRAL est pleinement responsable des priorités assignés aux contrôleurs.
Dans le cas présent, ca va etre encore au mieux un rappel à la loi si tant est qu'une plainte soit déposée.
Désespérant....

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Hino le 21/09/2026 à 18:58

Encore un nostalgique de Gaza…

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Ex Précisions le 21/09/2026 à 18:55

A quand les métros comme au Japon ou en Chine où il y a des panneaux tout le long des quais et des portes automatiques qui s'ouvrent en face de celles des rames. Entièrement sécurisé, plus aucun accès aux voies.
Je sais la RATP et le SYTRAL mettraient le ticket à 20€...

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exact le 21/09/2026 à 18:52
Le traquenard des transports en commun a écrit le 21/09/2026 à 18h19

L'idéologie écologiste fait tout pour faire abandonner la voiture aux gens, et quand ils se résolvent à s'en remettre aux transports en commun, c'est prise d'otage sur prise d'otage, avec ces interruptions récurrentes de la circulation...

En plantant des centaines de rendez-vous, en faisant des centaines d'arrivées en retard au travail, à l'école, en décalant autant d'autres horaires pour d'autres gens...

Une des caractéristiques d'une idéologie, c'est que ses partisans ne se rendent plus compte qu'elle réalise l'inverse de ce qu'ils croient encore sincèrement qu'elle réalise.

tout a fait d'accord avec toi.
j'avais pas vu ca comme ca.
je vais donc rendre mon abonnement tcl et reprendre ma voiture.

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Le traquenard des transports en commun le 21/09/2026 à 18:19

L'idéologie écologiste fait tout pour faire abandonner la voiture aux gens, et quand ils se résolvent à s'en remettre aux transports en commun, c'est prise d'otage sur prise d'otage, avec ces interruptions récurrentes de la circulation...

En plantant des centaines de rendez-vous, en faisant des centaines d'arrivées en retard au travail, à l'école, en décalant autant d'autres horaires pour d'autres gens...

Une des caractéristiques d'une idéologie, c'est que ses partisans ne se rendent plus compte qu'elle réalise l'inverse de ce qu'ils croient encore sincèrement qu'elle réalise.

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Métros A et B ??? le 21/09/2026 à 18:16

donc un quidam fait le con à la station HDV et on arrête tout ??? même le B ????

C pas un peu abusé ???

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FEELV le 21/09/2026 à 17:04

Quelqu'un avait compris que la journée du patrimoine s'étendait sur le lundi

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Soleil noir le 21/09/2026 à 16:58
Soleil noir a écrit le 21/09/2026 à 16h38

Il faut imposer une amende de 10.000 € aux connards qui entrent les tunnels ainsi. Ça va les calmer.

Un saisi du salaire serait suffisant. Sinon qu'il soient condamnés aux corvées pour la municipalité.

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soleil très noir le 21/09/2026 à 16:51
Soleil noir a écrit le 21/09/2026 à 16h38

Il faut imposer une amende de 10.000 € aux connards qui entrent les tunnels ainsi. Ça va les calmer.

eh ben je dis un millions de dollars

le taux de recouvrement des amendes délictuelles varie de20 à 50%. tu vas calmer personnes.

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Soleil noir le 21/09/2026 à 16:38
la réalité a écrit le 21/09/2026 à 15h51

Un abruti ou des abrutis qui empruntent les tunnels interdit aux piétons mais ils ne savent pas lire !

Il faut imposer une amende de 10.000 € aux connards qui entrent les tunnels ainsi. Ça va les calmer.

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la réalité le 21/09/2026 à 15:51

Un abruti ou des abrutis qui empruntent les tunnels interdit aux piétons mais ils ne savent pas lire !

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metropole se lyon le 21/09/2026 à 15:42

que fait la Métropole de Lyon toujours des problèmes avec les TCL à quoi sa serait de voter la droite ou l’extrême droite pour retrouver les mêmes problèmes vivement que cette métropole dégage le plus rapidement possible

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Obsdu9 le 21/09/2026 à 15:31
d'apres l'article a écrit le 21/09/2026 à 14h44

il y a uniquement 'suspicion d'intrusion' ; et cela suffit pour pétrifier un réseau ; nous sommes d'une grande vulnérabilité de part nos faiblesses administratives et politiques ; et nos ennemies en profitent ; car , bien que nous refusions de le voir et de l'admettre , nous sommes en guerre

Bah, c'est sans doute encore une "tentative d'ingérence Russe" ^^...

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Theo Kouran le 21/09/2026 à 15:12
Explications ? a écrit le 21/09/2026 à 13h39

Incident voyageur ??

Vocabualire ATP :
Incident voyageur = voyageur blessé ou intrusion
Accident voyageur = 1 mort (au moins)

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comme qui dirait le 21/09/2026 à 15:02
Non aux cadences infernales . a écrit le 21/09/2026 à 14h39

Peut être un clavier de la mairie qui voulait fuir discrètement et en urgence le rythme imposé de production ?

une pré grève préventive ; un échauffement quoi ...

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saco697 le 21/09/2026 à 14:58

encore des délinquants dans les tunnels … c’est ça la ville pacifiée grâce à l’action des bobos pseudos écolos dont parle Doucet .. visiblement il ne sort pas beaucoup en ville sans son service d’ordre

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C est moaaaaa le 21/09/2026 à 14:51

Moaaaa pendant ce temps je me délecte sur ma piste cyclables pendant que ceux qui ne sont pas moaaaa, les crétins , prennent les transports en commun

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tof01 le 21/09/2026 à 14:47

renseignez vous correctement avant d écrire n importe quoi 😡

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d'apres l'article le 21/09/2026 à 14:44
refléchi a écrit le 21/09/2026 à 14h26

Le temps de le ramasser et de décoller ses reste de dessous la rame

il y a uniquement 'suspicion d'intrusion' ; et cela suffit pour pétrifier un réseau ; nous sommes d'une grande vulnérabilité de part nos faiblesses administratives et politiques ; et nos ennemies en profitent ; car , bien que nous refusions de le voir et de l'admettre , nous sommes en guerre

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Non aux cadences infernales . le 21/09/2026 à 14:39

Peut être un clavier de la mairie qui voulait fuir discrètement et en urgence le rythme imposé de production ?

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ben disons le 21/09/2026 à 14:38
refléchi a écrit le 21/09/2026 à 14h26

Le temps de le ramasser et de décoller ses reste de dessous la rame

un coup de karcher ; une demie heure tout au plus ; non ?

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ah bon le 21/09/2026 à 14:34
refléchi a écrit le 21/09/2026 à 14h26

Le temps de le ramasser et de décoller ses reste de dessous la rame

vous fermez l'autoroute parce qu'un moucheron s'est éclaté sur votre pare brise ?

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refléchi le 21/09/2026 à 14:26
et bien a écrit le 21/09/2026 à 14h00

quel est le problème ? je ne vois pas pourquoi un abrutit éventuellement sur les voies peut paralyser un réseau et pénaliser des milliers de voyageurs

Le temps de le ramasser et de décoller ses reste de dessous la rame

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on peut le dire le 21/09/2026 à 14:14

Cela va de mieux en mieux à Lyon et en France en général !

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hachis parmentier le 21/09/2026 à 14:07
et bien a écrit le 21/09/2026 à 14h00

quel est le problème ? je ne vois pas pourquoi un abrutit éventuellement sur les voies peut paralyser un réseau et pénaliser des milliers de voyageurs

le metro peut pas rouler dessus

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et bien le 21/09/2026 à 14:00

quel est le problème ? je ne vois pas pourquoi un abrutit éventuellement sur les voies peut paralyser un réseau et pénaliser des milliers de voyageurs

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question ? le 21/09/2026 à 13:54

2e incident du même genre en quelques jours, nouvelle mode ?

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Explications ? le 21/09/2026 à 13:39

Incident voyageur ??

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merci vero le 21/09/2026 à 13:15

Allo Vero ? il a quelqu'un au Sytral ?

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