Incident voyageur sur le métro : les lignes A et B reprennent après des heures d'arrêt

Mise à jour à 17h30 : Le trafic reprend progressivement sur les deux lignes A et B.
Article initial : Que serait un lundi sans son avarie sur les lignes de métro à Lyon ?
Un incident voyageur est survenu à la station Hôtel-de-Ville avec l'intrusion d'une personne dans les tunnels, entraînant l'arrêt de la ligne A à la mi-journée et l'évacuation de trois rames.
La reprise du trafic est espérée pour 17h. En attendant, des bus relais ont été déployés entre Charpennes Charles Hernu et Vaulx-en-Velin La Soie, tandis que les stations lyonnaises jusqu'à Perrache sont laissées pour compte.
L'incident a également un impact sur la ligne B du métro, qui ne circule plus qu'entre Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud et Gare Part-Dieu. Les stations de Charpennes à Brotteaux ne sont plus desservies. Là aussi, la reprise de la circulation est attendue pour 17h.
Le Sytral ne peut pas être tenu responsable de cet arrêt...sauf que en pratique (mais encore faudrait il que nos élus tous bords confondus prennent les transports en commun en heure de pointe pour s'en apercevoir !), la quirielle de contrôleurs TCL préfère contrôler les gens qui ne posent pas de problème, leur infligeant une amende de 5 euros pour oubli de la validation, même si l'abonnement est en règle, et à contrario, esquiver les problèmes en ne contrôlant pas les fauteurs de trouble (les laissant sortir de la rame), en ne mettant pas d'amendes aux groupes qui font de la mendicité pourtant interdite, à ceux qui volontairement rouvrent les portes, à ceux qui se baladent avec des chiens de catégorie sans muselière... Et là le SYTRAL est pleinement responsable des priorités assignés aux contrôleurs.Signaler Répondre
Dans le cas présent, ca va etre encore au mieux un rappel à la loi si tant est qu'une plainte soit déposée.
Désespérant....
Encore un nostalgique de Gaza…Signaler Répondre
A quand les métros comme au Japon ou en Chine où il y a des panneaux tout le long des quais et des portes automatiques qui s'ouvrent en face de celles des rames. Entièrement sécurisé, plus aucun accès aux voies.Signaler Répondre
Je sais la RATP et le SYTRAL mettraient le ticket à 20€...
tout a fait d'accord avec toi.Signaler Répondre
j'avais pas vu ca comme ca.
je vais donc rendre mon abonnement tcl et reprendre ma voiture.
L'idéologie écologiste fait tout pour faire abandonner la voiture aux gens, et quand ils se résolvent à s'en remettre aux transports en commun, c'est prise d'otage sur prise d'otage, avec ces interruptions récurrentes de la circulation...Signaler Répondre
En plantant des centaines de rendez-vous, en faisant des centaines d'arrivées en retard au travail, à l'école, en décalant autant d'autres horaires pour d'autres gens...
Une des caractéristiques d'une idéologie, c'est que ses partisans ne se rendent plus compte qu'elle réalise l'inverse de ce qu'ils croient encore sincèrement qu'elle réalise.
donc un quidam fait le con à la station HDV et on arrête tout ??? même le B ????Signaler Répondre
C pas un peu abusé ???
Quelqu'un avait compris que la journée du patrimoine s'étendait sur le lundiSignaler Répondre
Un saisi du salaire serait suffisant. Sinon qu'il soient condamnés aux corvées pour la municipalité.Signaler Répondre
eh ben je dis un millions de dollarsSignaler Répondre
le taux de recouvrement des amendes délictuelles varie de20 à 50%. tu vas calmer personnes.
Il faut imposer une amende de 10.000 € aux connards qui entrent les tunnels ainsi. Ça va les calmer.Signaler Répondre
Un abruti ou des abrutis qui empruntent les tunnels interdit aux piétons mais ils ne savent pas lire !Signaler Répondre
que fait la Métropole de Lyon toujours des problèmes avec les TCL à quoi sa serait de voter la droite ou l’extrême droite pour retrouver les mêmes problèmes vivement que cette métropole dégage le plus rapidement possibleSignaler Répondre
Bah, c'est sans doute encore une "tentative d'ingérence Russe" ^^...Signaler Répondre
Vocabualire ATP :Signaler Répondre
Incident voyageur = voyageur blessé ou intrusion
Accident voyageur = 1 mort (au moins)
une pré grève préventive ; un échauffement quoi ...Signaler Répondre
encore des délinquants dans les tunnels … c’est ça la ville pacifiée grâce à l’action des bobos pseudos écolos dont parle Doucet .. visiblement il ne sort pas beaucoup en ville sans son service d’ordreSignaler Répondre
Moaaaa pendant ce temps je me délecte sur ma piste cyclables pendant que ceux qui ne sont pas moaaaa, les crétins , prennent les transports en communSignaler Répondre
renseignez vous correctement avant d écrire n importe quoi 😡Signaler Répondre
il y a uniquement 'suspicion d'intrusion' ; et cela suffit pour pétrifier un réseau ; nous sommes d'une grande vulnérabilité de part nos faiblesses administratives et politiques ; et nos ennemies en profitent ; car , bien que nous refusions de le voir et de l'admettre , nous sommes en guerreSignaler Répondre
Peut être un clavier de la mairie qui voulait fuir discrètement et en urgence le rythme imposé de production ?Signaler Répondre
un coup de karcher ; une demie heure tout au plus ; non ?Signaler Répondre
vous fermez l'autoroute parce qu'un moucheron s'est éclaté sur votre pare brise ?Signaler Répondre
Le temps de le ramasser et de décoller ses reste de dessous la rameSignaler Répondre
Cela va de mieux en mieux à Lyon et en France en général !Signaler Répondre
le metro peut pas rouler dessusSignaler Répondre
quel est le problème ? je ne vois pas pourquoi un abrutit éventuellement sur les voies peut paralyser un réseau et pénaliser des milliers de voyageursSignaler Répondre
2e incident du même genre en quelques jours, nouvelle mode ?Signaler Répondre
Incident voyageur ??Signaler Répondre
Allo Vero ? il a quelqu'un au Sytral ?Signaler Répondre