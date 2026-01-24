Transports

Lyon : le métro A temporairement à l'arrêt ce samedi après un acte de malveillance

Grosse galère pour les usagers du métro en ce samedi.

Mise à jour à 15h : Le trafic reprend progressivement sur la ligne A du métro.

Article initial : La ligne A, qui dessert notamment la station Bellecour, se retrouve partiellement à l'arrêt après un "acte de malveillance" selon les TCL.

Depuis 14h20 et au moins jusqu'à 15h30, les rames ne circulent qu'entre Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes à Villeurbanne.

Les stations de Perrache à Masséna ne sont plus desservies, et aucun bus relais n'a été déployé.

11 commentaires
avatar
Fléau le 24/01/2026 à 17:26

Un incompétent mégalo a été nommé président du Sytral. Depuis bientôt six ans, des centaines de milliers de passagers sont pris en otages quotidiennement par cet acte de malveillance. Les conséquences en sont particulièrement dramatiques sur le quotidien des personnes à mobilité réduite. Dans une optique écologiste darwinienne, ces dernières sont vouées à disparaître socialement.

avatar
johnny le 24/01/2026 à 17:15

Pas un jour où le métro tombe en panne ect

avatar
cafarnaum le 24/01/2026 à 17:09

arrêtons avec ses excuses. Le métro parisien et ses nombreuses lignes fonctionne parfaitement .( heureusement). D’ou vient le pb Mr Bernard?? de votre manque d’action et de réactivité?..

avatar
Gui le 24/01/2026 à 17:02

La dernière fois que j'ai pris les transports en commun ça remonte à 6 ans à peu prêt. Il faut faire des choix. Voiture ou transport en commun. Pour arriver à destination, mieux vaut une voiture. Je comprends les employeurs qui réclament et permis B et un véhicule même à Lyon et son agglomération.

avatar
Gui le 24/01/2026 à 17:00

Décidément heureusement que je circule par mes propres moyens de transport...

avatar
EELV 69 le 24/01/2026 à 16:05

Les chiffres de la délinquance sont en baise structurelle depuis le début du mandat.

avatar
kool le 24/01/2026 à 16:03

Idem pour la fameuse ligne B

avatar
allo tonton le 24/01/2026 à 15:08

pourquoi tu tousses ...

avatar
Chris6969699 le 24/01/2026 à 14:59
Anti verts a écrit le 24/01/2026 à 14h52

Il en dit quoi le Bernard ??

Métropole apaisée...

avatar
Anti verts le 24/01/2026 à 14:52

Il en dit quoi le Bernard ??

avatar
insécurité écologique le 24/01/2026 à 14:47

Les seuls actes de malveillance que je vois au quotidien ce sont les actes des élus écologistes

