Lyon : le métro A temporairement à l'arrêt ce samedi après un acte de malveillance

Mise à jour à 15h : Le trafic reprend progressivement sur la ligne A du métro.

Article initial : La ligne A, qui dessert notamment la station Bellecour, se retrouve partiellement à l'arrêt après un "acte de malveillance" selon les TCL.

Depuis 14h20 et au moins jusqu'à 15h30, les rames ne circulent qu'entre Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes à Villeurbanne.

Les stations de Perrache à Masséna ne sont plus desservies, et aucun bus relais n'a été déployé.