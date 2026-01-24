Lyon : le métro A temporairement à l'arrêt ce samedi après un acte de malveillance

Mise à jour à 15h : Le trafic reprend progressivement sur la ligne A du métro.
Article initial : La ligne A, qui dessert notamment la station Bellecour, se retrouve partiellement à l'arrêt après un "acte de malveillance" selon les TCL.
Depuis 14h20 et au moins jusqu'à 15h30, les rames ne circulent qu'entre Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes à Villeurbanne.
Les stations de Perrache à Masséna ne sont plus desservies, et aucun bus relais n'a été déployé.
