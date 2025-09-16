TCL à Lyon : une panne perturbe la circulation du métro A

Depuis 8h34, la ligne A du métro ne circule plus.

Le réseau TCL précise : "La ligne A ne circule plus. Nous mettons à votre disposition des bus relais qui desservent les stations de Charpennes à Vaulx en Velin La Soie. La reprise de la circulation est estimée à 9h30. Une panne est en cours sur une rame de métro."

La circulation reprend progressivement depuis 9h30, précise le Sytral, mais le trafic reste irrégulier.