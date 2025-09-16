Transports

TCL à Lyon : une panne perturbe la circulation du métro A

Grosse perturbation pour les usagers des TCL ce mardi 16 septembre.

Depuis 8h34, la ligne A du métro ne circule plus.

Le réseau TCL précise : "La ligne A ne circule plus. Nous mettons à votre disposition des bus relais qui desservent les stations de Charpennes à Vaulx en Velin La Soie. La reprise de la circulation est estimée à 9h30. Une panne est en cours sur une rame de métro."

La circulation reprend progressivement depuis 9h30, précise le Sytral, mais le trafic reste irrégulier.

métro A

TCL

GLOUGLOU 1ER le 16/09/2025 à 12:52

Nanard annonçait la baisse de la délinquance dans les transports en commun . C'est normal même les racailles ont en marre des pannes.

Cyrielle69 le 16/09/2025 à 12:25

Pourquoi toutes ces pannes à répétition? La Métropole doivent s'expliquer. Nous payons des abonnements!
Impossible de compter sur les transports en commun pour aller travailler! ras le bol!

HardRockeuse le 16/09/2025 à 12:14

Honnêtement, il y en a vraiment ras-le-bol de ces pannes à répétitions du métro

Zouzou le 16/09/2025 à 11:48

Encore en panne ce matin ! C'est récurrent.... C'est sans compter les pannes d'ascenseur, quand on est en fauteuil roulant comment fait on ?
D'autant que le métro A n'est même pas accessible aux PMR, c'est tout une histoire pour y accéderer.

la foire aux excuses le 16/09/2025 à 10:19

Le manque d'entretien est visible, et récurent , une bonne partie des escalateurs immobilisés,
La fiabilité d'un service cher pour ceux qui le paie de leur poche, pour aller travailler, Bruno paie ton abonnement Merci

JCL le 16/09/2025 à 09:38

Pas de chance, en panne hier de 18 à 19h et ce matin de 8h30 à 9h30...

Ex Précisions le 16/09/2025 à 09:23

Le BB est bien rentré de vacances j'avais un doute, car les métros n'arrêtent pas de tomber en panne fidèles à leur réputation ;-)
Sans doute encore et toujours un problème d'alimentation comme depuis quelques années.

