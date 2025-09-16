TCL à Lyon : une panne perturbe la circulation du métro A

Depuis 8h34, la ligne A du métro ne circule plus.
Le réseau TCL précise : "La ligne A ne circule plus. Nous mettons à votre disposition des bus relais qui desservent les stations de Charpennes à Vaulx en Velin La Soie. La reprise de la circulation est estimée à 9h30. Une panne est en cours sur une rame de métro."
La circulation reprend progressivement depuis 9h30, précise le Sytral, mais le trafic reste irrégulier.
Nanard annonçait la baisse de la délinquance dans les transports en commun . C'est normal même les racailles ont en marre des pannes.Signaler Répondre
Pourquoi toutes ces pannes à répétition? La Métropole doivent s'expliquer. Nous payons des abonnements!Signaler Répondre
Impossible de compter sur les transports en commun pour aller travailler! ras le bol!
Honnêtement, il y en a vraiment ras-le-bol de ces pannes à répétitions du métroSignaler Répondre
Encore en panne ce matin ! C'est récurrent.... C'est sans compter les pannes d'ascenseur, quand on est en fauteuil roulant comment fait on ?Signaler Répondre
D'autant que le métro A n'est même pas accessible aux PMR, c'est tout une histoire pour y accéderer.
Le manque d'entretien est visible, et récurent , une bonne partie des escalateurs immobilisés,Signaler Répondre
La fiabilité d'un service cher pour ceux qui le paie de leur poche, pour aller travailler, Bruno paie ton abonnement Merci
Pas de chance, en panne hier de 18 à 19h et ce matin de 8h30 à 9h30...Signaler Répondre
Le BB est bien rentré de vacances j'avais un doute, car les métros n'arrêtent pas de tomber en panne fidèles à leur réputation ;-)Signaler Répondre
Sans doute encore et toujours un problème d'alimentation comme depuis quelques années.