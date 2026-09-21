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Vélo’v électriques : l’assistance désormais coupée automatiquement dans plusieurs zones piétonnes

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Vélo’v électriques : l’assistance désormais coupée automatiquement dans plusieurs zones piétonnes
LyonMag

Depuis le 1er septembre, l’assistance électrique des Vélo’v est automatiquement désactivée dans plusieurs secteurs piétons ou de rencontre de la métropole lyonnaise. L’objectif affiché est d’améliorer la cohabitation avec les piétons dans les espaces les plus fréquentés.

Un changement est entré en vigueur pour les utilisateurs de Vélo’v électriques dans plusieurs secteurs de Lyon et Villeurbanne.

Depuis le 1er septembre, l’assistance électrique se coupe automatiquement lorsque le vélo entre dans certaines zones piétonnes ou de rencontre de la Métropole de Lyon.

Le vélo reste alors utilisable, mais uniquement en mode mécanique.

Un signal sonore pour prévenir l’utilisateur

Lorsque le Vélo’v pénètre dans l’un des secteurs concernés, l’utilisateur est averti par un signal sonore et un voyant rouge sur le guidon.

À la sortie de la zone, l’assistance électrique se réactive automatiquement.

La Métropole présente cette mesure comme un moyen de renforcer la sécurité et de favoriser une meilleure cohabitation entre cyclistes et piétons.

Presqu’île, Vieux-Lyon, Tête d’Or…

Le dispositif concerne notamment les zones de rencontre de la Presqu’île, le Vieux-Lyon, la rue Mercière, le secteur des Gratte-Ciel à Villeurbanne, ainsi que le parc de la Tête d’Or, à l’exception des allées cyclables.

La partie basse des quais de Saône et le passage Moncey sont également concernés.

Des explications sont directement apposées sur le guidon des Vélo’v électriques pour informer les usagers du fonctionnement du dispositif.

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Vélo'v électrique

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20 commentaires
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BB la vraie... le 21/09/2026 à 19:17
Merci BB a écrit le 21/09/2026 à 15h24

Initiative commencé sous BB

Brigitte Bardot, Bardot.....était a Lyon 🤪🤣!!

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Dent de fourmi le 21/09/2026 à 19:14

Si on pouvait aussi désactiver les cerveaux lfi le jour des élections...

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ENSAUVAGEMENT ÉLECTRIQUE le 21/09/2026 à 19:08

L’ensauvagement de la pratique du vélo 🚲 à Lyon gagne du terrain. Rien que le " Tube " piste cyclable très connue à Lyon donne des sueurs froide aux heures de pointe. Des vélos électriques qui roulent à 50 km heures, des trottinettes qui double à toutes allure, un vrai circuit de formule 1.

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Bon début le 21/09/2026 à 19:00

C’est une mesure raisonnable.
Il faut s’attaquer au problème des trottinettes, réaliser des contrôles et verbaliser les excès.

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quid le 21/09/2026 à 18:54
Black Star a écrit le 21/09/2026 à 18h07

Il faut interdire toute couverture médicale pour les adeptes des trottinettes électriques. Aussi pourris que les accros au proto.

les fumeurs les alcolos, les conducteurs?
eux aussi coutent cher à la sécu

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supprimer les vélos ............ le 21/09/2026 à 18:13

...........électriques !!!!!

faites du vélo mécanique, c'est bon pour le cœur !!!!!

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Black Star le 21/09/2026 à 18:07
Tout à fait a écrit le 21/09/2026 à 17h01

Ce sont les pires et ça les aideraient à faire un minimum d'activité.

Il faut interdire toute couverture médicale pour les adeptes des trottinettes électriques. Aussi pourris que les accros au proto.

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Soleil noir le 21/09/2026 à 18:05
Dott ! a écrit le 21/09/2026 à 16h14

Et pour les trotinettes c'est pour quand !

La disparition INTÉGRALE des trottinettes électriques des rues de Lyon est fort souhaitable.

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GARBO le 21/09/2026 à 18:02
Exact a écrit le 21/09/2026 à 17h43

Exact.
Décidément Sarselli ne sert vraiment à rien

Comme Doucet et sa bande de clown !

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en somme le 21/09/2026 à 17:49

comme pour les voitures :zone à traffic limité?ha ,ces écolos ,quels génies.y vont bientôt inventer les vignettes crit'air pour les vélos.des cadors!des épées!

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Exact le 21/09/2026 à 17:43
Merci BB a écrit le 21/09/2026 à 15h24

Initiative commencé sous BB

Exact.
Décidément Sarselli ne sert vraiment à rien

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Pour quelle date le 21/09/2026 à 17:32

A quelle date , un arrêté du Maire, interdisant et ordonnant le controle des vélos et trottinettes en zone PIETONNE, il est le premier à ne pas respecter les passages piéton au feu rouge avenue des Frères Lumière
Si accident de voirie , il sera responsable en tant que Maire

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josette le 21/09/2026 à 17:15

Pourquoi certains endroits ils sont dangereux dans tout Lyon

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saco697 le 21/09/2026 à 17:10

on attend la même chose pour les trottinettes en location… et un peu plus de répression pour les deux roues sur les trottoirs… pourquoi les conducteurs de voitures doivent payer des qu ils dépassent de 3km/h la vitesse autorisée et aucune répression contre les deux roues sur les trottoirs de Lyon qui bousculent les piétons la France n’est plus un pays d’égalité on peut effacer ce mot des frontons des mairies et écoles …l’état est discriminatoire envers les seuls vrais écologistes qui ne gaspillent aucune énergie fossile polluent rien en marchant

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Samlion le 21/09/2026 à 17:06
phil 6 a écrit le 21/09/2026 à 15h54

la meilleure sécurité pour les piétons serait que toutes les personnes en vélo , trottinette et autres engins roulants mettent le pied à terre sur toutes les zones piétonnes

Mais aller faire comprendre a certains de ces adepte de la petite reines, que la rue ça se partage , sans animosité envers les piétons.

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Sainteange le 21/09/2026 à 17:03

Mais pourquoi ne pas simplement interdire l'accès de ces zones piétonnes aux vélos et aux trottinettes ? Et mettre en place des contrôles de police ?
Corrigez-moi si je me trompe mais je n'ai jamais vu de contrôle les samedis après-midi rue de la République...
Comme son nom l'indique : c'est une zone piétonne... C'est pourtant claire ! Non ?
Quant à la rue Moncey et à la place Guichard c'est une autoroute à vélo pour le plus grand danger des piétons et des enfants qui sortent des écoles. Il faudra certainement attendre un accident pour que quelque chose soit fait.

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Tout à fait le 21/09/2026 à 17:01
Dott ! a écrit le 21/09/2026 à 16h14

Et pour les trotinettes c'est pour quand !

Ce sont les pires et ça les aideraient à faire un minimum d'activité.

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Lyon croix rousse.. le 21/09/2026 à 16:43
phil 6 a écrit le 21/09/2026 à 15h54

la meilleure sécurité pour les piétons serait que toutes les personnes en vélo , trottinette et autres engins roulants mettent le pied à terre sur toutes les zones piétonnes

Bravo, simple bon sens......

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Et les poulets le 21/09/2026 à 16:15

On les voit quand patrouillés en ville, mettre de l'ordre dans ce bordel d'incivilité, faut descendre des voitures

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Dott ! le 21/09/2026 à 16:14

Et pour les trotinettes c'est pour quand !

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Ex Précisions le 21/09/2026 à 16:13

Si c'est piratable ce serait marrant que ça ne coupe que dans les montées ;-)

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Ritchie le 21/09/2026 à 16:00

Pédalez bande de fainéants !

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phil 6 le 21/09/2026 à 15:54

la meilleure sécurité pour les piétons serait que toutes les personnes en vélo , trottinette et autres engins roulants mettent le pied à terre sur toutes les zones piétonnes

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Merci BB le 21/09/2026 à 15:24

Initiative commencé sous BB

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