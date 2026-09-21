Vélo’v électriques : l’assistance désormais coupée automatiquement dans plusieurs zones piétonnes

Un changement est entré en vigueur pour les utilisateurs de Vélo’v électriques dans plusieurs secteurs de Lyon et Villeurbanne.

Depuis le 1er septembre, l’assistance électrique se coupe automatiquement lorsque le vélo entre dans certaines zones piétonnes ou de rencontre de la Métropole de Lyon.

Le vélo reste alors utilisable, mais uniquement en mode mécanique.

Un signal sonore pour prévenir l’utilisateur

Lorsque le Vélo’v pénètre dans l’un des secteurs concernés, l’utilisateur est averti par un signal sonore et un voyant rouge sur le guidon.

À la sortie de la zone, l’assistance électrique se réactive automatiquement.

La Métropole présente cette mesure comme un moyen de renforcer la sécurité et de favoriser une meilleure cohabitation entre cyclistes et piétons.

Presqu’île, Vieux-Lyon, Tête d’Or…

Le dispositif concerne notamment les zones de rencontre de la Presqu’île, le Vieux-Lyon, la rue Mercière, le secteur des Gratte-Ciel à Villeurbanne, ainsi que le parc de la Tête d’Or, à l’exception des allées cyclables.

La partie basse des quais de Saône et le passage Moncey sont également concernés.

Des explications sont directement apposées sur le guidon des Vélo’v électriques pour informer les usagers du fonctionnement du dispositif.