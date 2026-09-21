Vélo’v électriques : l’assistance désormais coupée automatiquement dans plusieurs zones piétonnes

Un changement est entré en vigueur pour les utilisateurs de Vélo’v électriques dans plusieurs secteurs de Lyon et Villeurbanne.
Depuis le 1er septembre, l’assistance électrique se coupe automatiquement lorsque le vélo entre dans certaines zones piétonnes ou de rencontre de la Métropole de Lyon.
Le vélo reste alors utilisable, mais uniquement en mode mécanique.
Un signal sonore pour prévenir l’utilisateur
Lorsque le Vélo’v pénètre dans l’un des secteurs concernés, l’utilisateur est averti par un signal sonore et un voyant rouge sur le guidon.
À la sortie de la zone, l’assistance électrique se réactive automatiquement.
La Métropole présente cette mesure comme un moyen de renforcer la sécurité et de favoriser une meilleure cohabitation entre cyclistes et piétons.
Presqu’île, Vieux-Lyon, Tête d’Or…
Le dispositif concerne notamment les zones de rencontre de la Presqu’île, le Vieux-Lyon, la rue Mercière, le secteur des Gratte-Ciel à Villeurbanne, ainsi que le parc de la Tête d’Or, à l’exception des allées cyclables.
La partie basse des quais de Saône et le passage Moncey sont également concernés.
Des explications sont directement apposées sur le guidon des Vélo’v électriques pour informer les usagers du fonctionnement du dispositif.
Brigitte Bardot, Bardot.....était a Lyon 🤪🤣!!Signaler Répondre
Si on pouvait aussi désactiver les cerveaux lfi le jour des élections...Signaler Répondre
L’ensauvagement de la pratique du vélo 🚲 à Lyon gagne du terrain. Rien que le " Tube " piste cyclable très connue à Lyon donne des sueurs froide aux heures de pointe. Des vélos électriques qui roulent à 50 km heures, des trottinettes qui double à toutes allure, un vrai circuit de formule 1.Signaler Répondre
C’est une mesure raisonnable.Signaler Répondre
Il faut s’attaquer au problème des trottinettes, réaliser des contrôles et verbaliser les excès.
les fumeurs les alcolos, les conducteurs?Signaler Répondre
eux aussi coutent cher à la sécu
...........électriques !!!!!Signaler Répondre
faites du vélo mécanique, c'est bon pour le cœur !!!!!
Il faut interdire toute couverture médicale pour les adeptes des trottinettes électriques. Aussi pourris que les accros au proto.Signaler Répondre
La disparition INTÉGRALE des trottinettes électriques des rues de Lyon est fort souhaitable.Signaler Répondre
Comme Doucet et sa bande de clown !Signaler Répondre
comme pour les voitures :zone à traffic limité?ha ,ces écolos ,quels génies.y vont bientôt inventer les vignettes crit'air pour les vélos.des cadors!des épées!Signaler Répondre
Exact.Signaler Répondre
Décidément Sarselli ne sert vraiment à rien
A quelle date , un arrêté du Maire, interdisant et ordonnant le controle des vélos et trottinettes en zone PIETONNE, il est le premier à ne pas respecter les passages piéton au feu rouge avenue des Frères LumièreSignaler Répondre
Si accident de voirie , il sera responsable en tant que Maire
Pourquoi certains endroits ils sont dangereux dans tout LyonSignaler Répondre
on attend la même chose pour les trottinettes en location… et un peu plus de répression pour les deux roues sur les trottoirs… pourquoi les conducteurs de voitures doivent payer des qu ils dépassent de 3km/h la vitesse autorisée et aucune répression contre les deux roues sur les trottoirs de Lyon qui bousculent les piétons la France n’est plus un pays d’égalité on peut effacer ce mot des frontons des mairies et écoles …l’état est discriminatoire envers les seuls vrais écologistes qui ne gaspillent aucune énergie fossile polluent rien en marchantSignaler Répondre
Mais aller faire comprendre a certains de ces adepte de la petite reines, que la rue ça se partage , sans animosité envers les piétons.Signaler Répondre
Mais pourquoi ne pas simplement interdire l'accès de ces zones piétonnes aux vélos et aux trottinettes ? Et mettre en place des contrôles de police ?Signaler Répondre
Corrigez-moi si je me trompe mais je n'ai jamais vu de contrôle les samedis après-midi rue de la République...
Comme son nom l'indique : c'est une zone piétonne... C'est pourtant claire ! Non ?
Quant à la rue Moncey et à la place Guichard c'est une autoroute à vélo pour le plus grand danger des piétons et des enfants qui sortent des écoles. Il faudra certainement attendre un accident pour que quelque chose soit fait.
Ce sont les pires et ça les aideraient à faire un minimum d'activité.Signaler Répondre
Bravo, simple bon sens......Signaler Répondre
On les voit quand patrouillés en ville, mettre de l'ordre dans ce bordel d'incivilité, faut descendre des voituresSignaler Répondre
Et pour les trotinettes c'est pour quand !Signaler Répondre
Si c'est piratable ce serait marrant que ça ne coupe que dans les montées ;-)Signaler Répondre
Pédalez bande de fainéants !Signaler Répondre
la meilleure sécurité pour les piétons serait que toutes les personnes en vélo , trottinette et autres engins roulants mettent le pied à terre sur toutes les zones piétonnesSignaler Répondre
Initiative commencé sous BBSignaler Répondre