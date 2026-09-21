Incident voyageur sur le métro : les lignes A et B à l'arrêt

Que serait un lundi sans son avarie sur les lignes de métro à Lyon ?
Un incident voyageur est survenu à la station Hôtel-de-Ville avec l'intrusion d'une personne dans les tunnels, entraînant l'arrêt de la ligne A à la mi-journée et l'évacuation de trois rames.
La reprise du trafic est espérée pour 17h. En attendant, des bus relais ont été déployés entre Charpennes Charles Hernu et Vaulx-en-Velin La Soie, tandis que les stations lyonnaises jusqu'à Perrache sont laissées pour compte.
L'incident a également un impact sur la ligne B du métro, qui ne circule plus qu'entre Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud et Gare Part-Dieu. Les stations de Charpennes à Brotteaux ne sont plus desservies. Là aussi, la reprise de la circulation est attendue pour 17h.
il y a uniquement 'suspicion d'intrusion' ; et cela suffit pour pétrifier un réseau ; nous sommes d'une grande vulnérabilité de part nos faiblesses administratives et politiques ; et nos ennemies en profitent ; car , bien que nous refusions de le voir et de l'admettre , nous sommes en guerreSignaler Répondre
Peut être un clavier de la mairie qui voulait fuir discrètement et en urgence le rythme imposé de production ?Signaler Répondre
un coup de karcher ; une demie heure tout au plus ; non ?Signaler Répondre
vous fermez l'autoroute parce qu'un moucheron s'est éclaté sur votre pare brise ?Signaler Répondre
Le temps de le ramasser et de décoller ses reste de dessous la rameSignaler Répondre
Cela va de mieux en mieux à Lyon et en France en général !Signaler Répondre
le metro peut pas rouler dessusSignaler Répondre
quel est le problème ? je ne vois pas pourquoi un abrutit éventuellement sur les voies peut paralyser un réseau et pénaliser des milliers de voyageursSignaler Répondre
2e incident du même genre en quelques jours, nouvelle mode ?Signaler Répondre
Incident voyageur ??Signaler Répondre
Allo Vero ? il a quelqu'un au Sytral ?Signaler Répondre