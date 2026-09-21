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Incident voyageur sur le métro : les lignes A et B à l'arrêt

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Incident voyageur sur le métro : les lignes A et B à l'arrêt
LyonMag

Ce lundi, un incident voyageur s'est produit dans le métro à Lyon. Les lignes A et B sont fortement perturbées.

Que serait un lundi sans son avarie sur les lignes de métro à Lyon ?

Un incident voyageur est survenu à la station Hôtel-de-Ville avec l'intrusion d'une personne dans les tunnels, entraînant l'arrêt de la ligne A à la mi-journée et l'évacuation de trois rames.

La reprise du trafic est espérée pour 17h. En attendant, des bus relais ont été déployés entre Charpennes Charles Hernu et Vaulx-en-Velin La Soie, tandis que les stations lyonnaises jusqu'à Perrache sont laissées pour compte.

L'incident a également un impact sur la ligne B du métro, qui ne circule plus qu'entre Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud et Gare Part-Dieu. Les stations de Charpennes à Brotteaux ne sont plus desservies. Là aussi, la reprise de la circulation est attendue pour 17h.

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métro A

metro B

11 commentaires
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d'apres l'article le 21/09/2026 à 14:44
refléchi a écrit le 21/09/2026 à 14h26

Le temps de le ramasser et de décoller ses reste de dessous la rame

il y a uniquement 'suspicion d'intrusion' ; et cela suffit pour pétrifier un réseau ; nous sommes d'une grande vulnérabilité de part nos faiblesses administratives et politiques ; et nos ennemies en profitent ; car , bien que nous refusions de le voir et de l'admettre , nous sommes en guerre

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Non aux cadences infernales . le 21/09/2026 à 14:39

Peut être un clavier de la mairie qui voulait fuir discrètement et en urgence le rythme imposé de production ?

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ben disons le 21/09/2026 à 14:38
refléchi a écrit le 21/09/2026 à 14h26

Le temps de le ramasser et de décoller ses reste de dessous la rame

un coup de karcher ; une demie heure tout au plus ; non ?

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ah bon le 21/09/2026 à 14:34
refléchi a écrit le 21/09/2026 à 14h26

Le temps de le ramasser et de décoller ses reste de dessous la rame

vous fermez l'autoroute parce qu'un moucheron s'est éclaté sur votre pare brise ?

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refléchi le 21/09/2026 à 14:26
et bien a écrit le 21/09/2026 à 14h00

quel est le problème ? je ne vois pas pourquoi un abrutit éventuellement sur les voies peut paralyser un réseau et pénaliser des milliers de voyageurs

Le temps de le ramasser et de décoller ses reste de dessous la rame

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on peut le dire le 21/09/2026 à 14:14

Cela va de mieux en mieux à Lyon et en France en général !

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hachis parmentier le 21/09/2026 à 14:07
et bien a écrit le 21/09/2026 à 14h00

quel est le problème ? je ne vois pas pourquoi un abrutit éventuellement sur les voies peut paralyser un réseau et pénaliser des milliers de voyageurs

le metro peut pas rouler dessus

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et bien le 21/09/2026 à 14:00

quel est le problème ? je ne vois pas pourquoi un abrutit éventuellement sur les voies peut paralyser un réseau et pénaliser des milliers de voyageurs

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question ? le 21/09/2026 à 13:54

2e incident du même genre en quelques jours, nouvelle mode ?

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Explications ? le 21/09/2026 à 13:39

Incident voyageur ??

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merci vero le 21/09/2026 à 13:15

Allo Vero ? il a quelqu'un au Sytral ?

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