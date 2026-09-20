Près de Lyon : le corps d’un homme repêché dans le Rhône

Le corps a été découvert vers 17h30 ce samedi, au niveau de la promenade du Bas Rhône.

Quatorze sapeurs-pompiers et cinq véhicules ont été mobilisés pour l’intervention visant à repêcher la victime dans les eaux du Rhône entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Le SAMU et les forces de l’ordre se sont également rendus sur place.

Un périmètre de sécurité a été installé afin d’éloigner le public pendant les opérations.

Les circonstances du décès de cet homme, âgé d’une quarantaine d’années, restent pour l’heure inconnues. Une enquête doit permettre d’en déterminer les causes.