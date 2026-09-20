Sainte-Foy-lès-Lyon : le maire visé par des tirs de mortier, des tags et des pneus crevés

Bruno Jacolin a révélé les faits cette semaine, à l’occasion de l’inauguration du nouveau centre de supervision urbain de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Dans son discours, l’élu a évoqué les menaces et violences auxquelles peuvent être confrontés les responsables locaux, avant de préciser avoir lui-même été pris pour cible.

Le maire a fait état de plusieurs incidents auprès du Progrès : des pneus crevés sur son véhicule, des tags et insultes ainsi que des tirs de mortier en direction de son balcon.

Des plaintes déposées

Bruno Jacolin établit un lien entre ces faits et une réunion publique organisée en mai autour des questions de sécurité dans le quartier de La Gravière.

"L’intimidation ne doit jamais dicter l’action publique", a-t-il déclaré lors de l’inauguration du centre de supervision urbain.

Des plaintes ont été déposées après ces différents incidents.