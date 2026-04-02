Bruno Jacolin pressenti pour devenir maire de Sainte-Foy-lès-Lyon pour succéder à Véronique Sarselli

Le jeu des chaises musicales se poursuit dans l’Ouest lyonnais. À Sainte-Foy-lès-Lyon, la majorité municipale a tranché : Bruno Jacolin est proposé pour devenir le prochain maire de la commune.

Cette décision intervient après l’élection de Véronique Sarselli à la présidence de la Métropole, fonction incompatible avec celle de maire.

Réuni ces derniers jours, le groupe majoritaire Pour Sainte-Foy, Toujours !, fort de 32 élus sur 35, a acté collectivement cette désignation. Autant dire que Bruno Jacolin devrait être logiquement élu lors du prochain conseil municipal, prévu le 8 avril à 19h, au Méridien.

"Il saura, entouré d’une équipe largement reconduite, poursuivre le travail engagé […] dans la dynamique et avec les valeurs qui sont les nôtres", indiquent les élus fidésiens dans leur communiqué ce jeudi.

Ce passage de relais s’inscrit dans un contexte politique particulier, marqué par l’accession de Véronique Sarselli à la tête de la Métropole de Lyon. L'élue LR avait également mené en parallèle la campagne municipale pour assurer sa réélection à Sainte-Foy. Mais, frappée par le cumul des mandats, elle ne peut en conserver qu'un seul.

À Sainte-Foy-lès-Lyon, cette succession s’annonce sans rupture. Et avec un atout majeur en poche : la femme la plus puissante de l'agglomération est l'ancienne maire.