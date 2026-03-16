Véronique Sarselli réélue à Sainte-Foy-lès-Lyon, avant de s'emparer de la Métropole ?

La candidate LR a obtenu 77,80% des suffrages. Elle devance donc très largement son opposante, Yvette Lathuilière, qui a recueilli 22,20% des voix.
Un autre challenge attend désormais Véronique Sarselli, qui vise désormais la Métropole de Lyon.
Véronique Sarselli a été confortablement réélue à la mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon.
La candidate LR a obtenu 77,80% des suffrages. Elle devance donc très largement son opposante, Yvette Lathuilière, qui a recueilli 22,20% des voix.
Un autre challenge attend désormais Véronique Sarselli, qui vise désormais la Métropole de Lyon.