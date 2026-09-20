L’interpellation remonte au 11 septembre.
Un jeune homme avait été arrêté alors qu’il tentait de voler une trottinette électrique dans une grande surface de Villefranche-sur-Saône. L’exploitation des images de vidéosurveillance avait ensuite conduit les enquêteurs à le soupçonner de quatre autres vols commis quelques jours plus tôt.
Durant sa garde à vue, le suspect avait d’abord contesté les faits, affirmant notamment ne pas se reconnaître sur les images. Il avait ensuite reconnu les vols devant le procureur, puis l’ensemble des faits devant le juge des libertés et de la détention.
Les trottinettes revendues à Lyon
Devant le tribunal correctionnel, lundi 14 septembre, le prévenu a expliqué avoir revendu les trottinettes dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. Il a affirmé envoyer l’argent obtenu à sa mère malade vivant en Algérie.
Le jeune homme, arrivé en France en 2020, avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour évasion, vol et recel. Il était sorti de détention le 25 avril dernier et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis 2023.
Le tribunal l’a condamné à dix mois de prison ferme non aménageables, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant cinq ans.
super il coche toutes les cases,y compris celle de la pitié pour la maman malade.l administration elle évidemment n en coche aucune, ou alors toutes celles de l incompétence ou du je m enfoutismeSignaler Répondre
Ce ne sont plus des OQTF mais des ORTF : obligation de rester sur le territoire Français car c'est plus la réalité ! aucuns n'est viré !Signaler Répondre
Un malin lui ! Il fait le voleur pas le cobaye.Signaler Répondre
Les manifestants sont équipés.....Signaler Répondre
Merci qui, merci DOUCET....
Force et honneur aux forces de l ordre ...