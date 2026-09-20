L’interpellation remonte au 11 septembre.

Un jeune homme avait été arrêté alors qu’il tentait de voler une trottinette électrique dans une grande surface de Villefranche-sur-Saône. L’exploitation des images de vidéosurveillance avait ensuite conduit les enquêteurs à le soupçonner de quatre autres vols commis quelques jours plus tôt.

Durant sa garde à vue, le suspect avait d’abord contesté les faits, affirmant notamment ne pas se reconnaître sur les images. Il avait ensuite reconnu les vols devant le procureur, puis l’ensemble des faits devant le juge des libertés et de la détention.

Les trottinettes revendues à Lyon

Devant le tribunal correctionnel, lundi 14 septembre, le prévenu a expliqué avoir revendu les trottinettes dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. Il a affirmé envoyer l’argent obtenu à sa mère malade vivant en Algérie.

Le jeune homme, arrivé en France en 2020, avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour évasion, vol et recel. Il était sorti de détention le 25 avril dernier et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis 2023.

Le tribunal l’a condamné à dix mois de prison ferme non aménageables, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant cinq ans.