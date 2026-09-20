Judiciaire

Villefranche : sous le coup d'une OQTF, il volait des trottinettes pour les revendre à la Guillotière

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Villefranche : sous le coup d'une OQTF, il volait des trottinettes pour les revendre à la Guillotière

Un homme de 22 ans a été condamné à dix mois de prison ferme après plusieurs vols de trottinettes électriques commis à Villefranche-sur-Saône. Déjà sous le coup d’une OQTF, il a également écopé d’une interdiction du territoire français pendant cinq ans.

L’interpellation remonte au 11 septembre.

Un jeune homme avait été arrêté alors qu’il tentait de voler une trottinette électrique dans une grande surface de Villefranche-sur-Saône. L’exploitation des images de vidéosurveillance avait ensuite conduit les enquêteurs à le soupçonner de quatre autres vols commis quelques jours plus tôt.

Durant sa garde à vue, le suspect avait d’abord contesté les faits, affirmant notamment ne pas se reconnaître sur les images. Il avait ensuite reconnu les vols devant le procureur, puis l’ensemble des faits devant le juge des libertés et de la détention.

Les trottinettes revendues à Lyon

Devant le tribunal correctionnel, lundi 14 septembre, le prévenu a expliqué avoir revendu les trottinettes dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. Il a affirmé envoyer l’argent obtenu à sa mère malade vivant en Algérie.

Le jeune homme, arrivé en France en 2020, avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour évasion, vol et recel. Il était sorti de détention le 25 avril dernier et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis 2023.

Le tribunal l’a condamné à dix mois de prison ferme non aménageables, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant cinq ans.

4 commentaires
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Catalan le 20/09/2026 à 16:17

super il coche toutes les cases,y compris celle de la pitié pour la maman malade.l administration elle évidemment n en coche aucune, ou alors toutes celles de l incompétence ou du je m enfoutisme

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en réalité le 20/09/2026 à 14:56

Ce ne sont plus des OQTF mais des ORTF : obligation de rester sur le territoire Français car c'est plus la réalité ! aucuns n'est viré !

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Tof42000 le 20/09/2026 à 14:45

Un malin lui ! Il fait le voleur pas le cobaye.

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Lyon intra muros .. le 20/09/2026 à 14:21

Les manifestants sont équipés.....
Merci qui, merci DOUCET....
Force et honneur aux forces de l ordre ...

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