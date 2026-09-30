À peine élu sénateur du Rhône, les écologistes ferment la porte à Gabriel Amard au Sénat

À peine élu, Gabriel Amard doit déjà chercher sa place au Sénat. Le nouveau sénateur LFI du Rhône ne rejoindra pas, à ce stade, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires (Gest), qu’il avait demandé à intégrer.
Réunis mardi 29 septembre, les sénateurs écologistes ont débattu de la composition de leur groupe après les élections sénatoriales du dimanche 27 septembre. Et le cas de l'ancien député du Rhône n’a pas permis de dégager un accord en interne.
Pas de "consensus" autour de Gabriel Amard
"À ce jour, un consensus ne s'est pas dégagé pour permettre d’accueillir le sénateur Gabriel Amard au sein du groupe", indiquent les élus écologistes dans un communiqué.
Une décision qui contraste avec celle prise concernant Marc Péré (divers gauche). Élu en Haute-Garonne à la tête d'une liste soutenue notamment par LFI, Les Écologistes et Génération.s, le maire divers gauche de L'Union est, lui, accueilli au sein du groupe écologiste.
Le cas de Gabriel Amard était différent dans le Rhône. Le candidat LFI s'était présenté à la tête d'une liste autonome, face notamment à la liste d'union conduite par l'écologiste Thomas Dossus. Son élection dimanche a permis à La France insoumise d'obtenir une représentation au Sénat.
Ces derniers jours, l'arrivée éventuelle de Gabriel Amard avait suscité des désaccords chez les écologistes. Yannick Jadot s'était notamment publiquement opposé à l'intégration d'un sénateur revendiquant son appartenance à LFI. La situation doit encore se préciser rapidement. "La composition finale du groupe et sa nouvelle gouvernance seront déterminées au plus tard vendredi 2 octobre", précisent les sénateurs écologistes.
Le groupe a par ailleurs choisi mardi Mélanie Vogel pour succéder à Guillaume Gontard à sa présidence.
Yen Amard d'AmardSignaler Répondre
Je me suis déjà renseigné, mais avec des vrais sources, pas CNEWS.Signaler Répondre
On le voit les municipales les sénatoriales le LFI ne séduit plus .. le bruit et le bordel que ce parti fait dans notre pays n’est pas en adéquation avec la réalité ..Signaler Répondre
Bien sur que non renseignez vous l'élection va ètre annulé ! pas de pot !Signaler Répondre
Mr Amard va pouvoir poursuivre son cirque au Senat pour une durée de 6 ans.Signaler Répondre
Bien au chaud évitant ainsi le risque des élections des députés qui suivra immanquablement l'élection présidentielle et qui auraient pu lui couter son siège de député.
Adieu indemnités, frais de bouches et autres .... mais la c'est bon le jackpot a parler.
Ca c'est de la haute tactique de pantouflage comme BoPaPa.
Elu sénateur, mais voilà c'est dur de se faire accepter par d'autres élus, là il a se qu'il mérite, vu le B. père qu'il a.......Signaler Répondre
Il sera en poste mais ne pourra rien faire capiche. Bonne fin de journée. 😘Signaler Répondre
EELV prendrait-il de l'intelligence !Signaler Répondre
Le gendre devient sénateur et rend son siège au PS.Signaler Répondre
Le maire a soutenu 2 fois les Insoumis et nous expliquera être en désaccord avec LFI pour mieux faire alliance la prochaine fois.
Cette ville est perdue !
Rien d’étonnant aux incohérences patentes d’EELV. C’est la démonstration que son logiciel politique est plus que flou ! Dès qu’on sort du bilan carbone, ils n’ont aucune connaissance des enjeux socio-économiques et culturels, aucune vision de la société. Au mieux, ils font de la com empruntée au PS ou à LFI.Signaler Répondre
Un tel flou ne peut évidemment bénéficier qu’aux milieux socio-économiques les plus puissants qui, eux, savent qu’ils veulent conserver et accroître leurs privilèges.
La majeure partie des élus et électeurs de ce parti pas très « divers » appartient à la classe héritière qui spécule, gentrifie, exclut sans vergogne. Ça, c’est de la politique hardcore. À Lyon, on sait quelque chose de leur paternalisme et de leur « tri sélectif » des habitants !
je ne sais pas si c est possible, mais ce qui est certain c est que les battus vont se renseigner pour tenter une nouvelle fois leur chance.Signaler Répondre
On verra dans 8 jours qui a raison.Signaler Répondre
Ils seront toujours en poste.
Bonne journée.
avé leur maxillaire inferieur proeminent , y servent de decapsuleurs à bouteilles de biere!Signaler Répondre
Le niveau baisse...Signaler Répondre
Dire que ce personnage va siéger dans le même hémicycle que M MALHURET a l éloquence légendaire....et qui a le même âge que beau papa...
elu avec des voix d élus invalidés...j espère qu il va etre aussi invalidéSignaler Répondre
Elle est belle la gauche unie, type Nupes Et ils prétendent gouverner la nouvelle France comme ils disent. Du grand comique!Signaler Répondre
Merci de vos précisions...Signaler Répondre
Il resteront pas longtemps.Signaler Répondre
Pouvoirs restreints : Cette délégation gère uniquement les affaires courantes et urgentes (état civil, entretien de base). Elle ne peut pas voter de nouveaux projets, modifier le budget ni engager de grandes dépenses. Une mise en place d'une délégation spéciale : Dans un délai de 8 jours, le préfet nomme une commission provisoire (de 3 à 7 personnes, souvent d'anciens fonctionnaires ou magistrats) pour remplacer le conseil municipal. Dès que l'annulation devient définitive
Une fois tous les recours épuisés (ou si aucun appel n'est formé), le maire et l'ensemble des conseillers municipaux sont immédiatement révoqués de leurs fonctions. Bonne journée. 😘
çà aide à decapsuler les bouteilles de biere!Signaler Répondre
de là à penser qu'il broûte dans un champ de bolloré ...Signaler Répondre
tu aimes les brachycéphales?Signaler Répondre
La méchanceté rend vilain.Signaler Répondre
Petite comparaison entre 2 personnes a peu près du même âge.
Le pape, 71 ans, et la douceur qu il degage, Melenchon 75 ans et la laideur qu il porte...
Ils sont pourtant toujours en poste et le resteront.Signaler Répondre
On attend l invalidation du maire LFI de ST fons, et là pour la première fois de ma vie, j aurai l impression d'avoir gagne le tiercé!!!Signaler Répondre
Une seule solution alors pour éviter le pire : remboursement intégral des soins esthétiques...😁😁!!!Signaler Répondre
Pourtant il a l'air vachement sympa!Signaler Répondre
Comme on voit la logique anti républicaine face au manifestation des étudiants les poussés au débordement et à la casses cela donne un aperçus de la possible gestion au gouvernent et cela fait vraiment peur. Des amateurs qui n'ont pas les épaules pour gouverner.Signaler Répondre
Ca marche bien la NUPES.... 😂😂😂Signaler Répondre
Il s'est pris la porte des escrolos dans la tronche.Signaler Répondre
Toujours aussi moche, à l'intérieur comme à l'extérieur
c'est le fait d'être vilain qui fait entrer à lfi:regardes donc les cadres!Signaler Répondre
Gabriel Amard ne pourra pas rester sénateur si ses concurrents directs en font la demande auprès du Conseil constitutionnel ( juge des élections sénatoriales.)Signaler Répondre
Non, vu l'annulation, les Grands électeurs ne seront plus en poste jusqu'au prochain scrutin ; il sera donc annulé si le concurrent en fait la demande. Bisous, bonne journée.Signaler Répondre
Les grands électeurs sont et seront encore en poste jusqu'à une prochaine élection, donc oui.Signaler Répondre
Après l'annulation des élections des maires LFI de Vaux en velin et Vénissieux et bientôt Saint Fons Gabriel Amard peut 'il rester Sénateur ??Signaler Répondre
J'espère que NON !!
J.M
Il y a plus vilain....si, si .au moins on a le choix..Signaler Répondre
Si être a LFI rend si vilain, je n' ai pas les moyens d une intervention esthétique🤣🤣🤣
Les sénateurs n'ont surtout pas le temps pour un pays étranger, ça ne leur concerne pas. Je t'invite à aller voir l'UNICEF.Signaler Répondre
Nous n oublions pas la violence envers quelques membres de la communauté juive venus manifester pacifiquement leur refus de l alliance avec LFI aux terreaux en mars 2026.Les élus présents , leur passivité, voire leur complicité active devant les agressions physiques qui ont nécessite une exfiltration par la police.Signaler Répondre
Merci aux forces de l ordre qui nous protègent alors que l extrême gauche tue.
Ni oubli, ni pardon.
Et aussi pour Quentin...🙏
élection présidentielle passée, il sera prit par les verts!Signaler Répondre
Inclus dans le groupe des escrolos ou pas, je pense qu'il s'en bat les coucougnettes.Signaler Répondre
Tranquille pour 6 ans, une bonne paye, plein d'avantages .......
et il a négligé de se presser les comédons qu il a sur le nez!Signaler Répondre
Le gendre ou le beau père ça fout la trouille. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça la gueule de l'emploi.Signaler Répondre
Déjà la photo ça fait peur, ils se ressemblent tous à LFI non ?Signaler Répondre
Le sénat qui ne sert déjà plus à rien ne veut pas d'un gars qui va les réveiller en criant des "free gaza" à tout bout de champ ;-)Signaler Répondre
pitié ,éloignez les enfants:on va encore les effrayer avec cette photo:on peut lui compter le nombre de comédons qu il a sur le nezSignaler Répondre
Les ecolos maintiennent un suspens pourri. Ils ne sont rien sans LFI. Le patron JLM, va vite leur rappeler les bases de la négociation avec l'extreme gauche.Signaler Répondre
Effectivement on peut se le demander.Signaler Répondre
Le maire de Lyon Grégory Doucet a été réélu a son poste suite a un accord de la honte avec les insoumis. Nous n'oublierons pas.Signaler Répondre
Oui, ça fait peur, mais c'est naturel il est toujours comme çaSignaler Répondre
Entièrement d’accord avec vousSignaler Répondre
Mais à la fin ils ils iront tous à la même soupe
Qui voudrait ouvrir sa porte à ce genre de type ?Signaler Répondre