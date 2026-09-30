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À peine élu sénateur du Rhône, les écologistes ferment la porte à Gabriel Amard au Sénat

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À peine élu sénateur du Rhône, les écologistes ferment la porte à Gabriel Amard au Sénat

Tout juste élu sénateur du Rhône sous l’étiquette de La France insoumise, Gabriel Amard souhaitait rejoindre le groupe écologiste au Palais du Luxembourg. Mais après des discussions en interne, les sénateurs écologistes ont décidé de ne pas l'accueillir en leur sein.

À peine élu, Gabriel Amard doit déjà chercher sa place au Sénat. Le nouveau sénateur LFI du Rhône ne rejoindra pas, à ce stade, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires (Gest), qu’il avait demandé à intégrer.

Réunis mardi 29 septembre, les sénateurs écologistes ont débattu de la composition de leur groupe après les élections sénatoriales du dimanche 27 septembre. Et le cas de l'ancien député du Rhône n’a pas permis de dégager un accord en interne.

Pas de "consensus" autour de Gabriel Amard

"À ce jour, un consensus ne s'est pas dégagé pour permettre d’accueillir le sénateur Gabriel Amard au sein du groupe", indiquent les élus écologistes dans un communiqué.

Une décision qui contraste avec celle prise concernant Marc Péré (divers gauche). Élu en Haute-Garonne à la tête d'une liste soutenue notamment par LFI, Les Écologistes et Génération.s, le maire divers gauche de L'Union est, lui, accueilli au sein du groupe écologiste.

Le cas de Gabriel Amard était différent dans le Rhône. Le candidat LFI s'était présenté à la tête d'une liste autonome, face notamment à la liste d'union conduite par l'écologiste Thomas Dossus. Son élection dimanche a permis à La France insoumise d'obtenir une représentation au Sénat.

Ces derniers jours, l'arrivée éventuelle de Gabriel Amard avait suscité des désaccords chez les écologistes. Yannick Jadot s'était notamment publiquement opposé à l'intégration d'un sénateur revendiquant son appartenance à LFI. La situation doit encore se préciser rapidement. "La composition finale du groupe et sa nouvelle gouvernance seront déterminées au plus tard vendredi 2 octobre", précisent les sénateurs écologistes.

Le groupe a par ailleurs choisi mardi Mélanie Vogel pour succéder à Guillaume Gontard à sa présidence.

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Gabriel Amard

senat

ecologiste

0-50 sur 65 commentaires
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Jean Amard de tes conneries le 30/09/2026 à 19:06

Yen Amard d'Amard

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Heu.. le 30/09/2026 à 19:02
beu beu a écrit le 30/09/2026 à 18h50

Bien sur que non renseignez vous l'élection va ètre annulé ! pas de pot !

Je me suis déjà renseigné, mais avec des vrais sources, pas CNEWS.

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LFI surcoté le 30/09/2026 à 19:01

On le voit les municipales les sénatoriales le LFI ne séduit plus .. le bruit et le bordel que ce parti fait dans notre pays n’est pas en adéquation avec la réalité ..

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beu beu le 30/09/2026 à 18:50
Heu.. a écrit le 30/09/2026 à 15h36

On verra dans 8 jours qui a raison.
Ils seront toujours en poste.
Bonne journée.

Bien sur que non renseignez vous l'élection va ètre annulé ! pas de pot !

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Objectif atteint le 30/09/2026 à 18:08

Mr Amard va pouvoir poursuivre son cirque au Senat pour une durée de 6 ans.
Bien au chaud évitant ainsi le risque des élections des députés qui suivra immanquablement l'élection présidentielle et qui auraient pu lui couter son siège de député.
Adieu indemnités, frais de bouches et autres .... mais la c'est bon le jackpot a parler.
Ca c'est de la haute tactique de pantouflage comme BoPaPa.

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A BIENTOT le 30/09/2026 à 17:17

Elu sénateur, mais voilà c'est dur de se faire accepter par d'autres élus, là il a se qu'il mérite, vu le B. père qu'il a.......

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Heum le 30/09/2026 à 17:03
Heu.. a écrit le 30/09/2026 à 15h36

On verra dans 8 jours qui a raison.
Ils seront toujours en poste.
Bonne journée.

Il sera en poste mais ne pourra rien faire capiche. Bonne fin de journée. 😘

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Qi le 30/09/2026 à 16:18
et si j avais raison a écrit le 30/09/2026 à 14h52

elu avec des voix d élus invalidés...j espère qu il va etre aussi invalidé

EELV prendrait-il de l'intelligence !

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Tout était écrit ! le 30/09/2026 à 16:18

Le gendre devient sénateur et rend son siège au PS.
Le maire a soutenu 2 fois les Insoumis et nous expliquera être en désaccord avec LFI pour mieux faire alliance la prochaine fois.
Cette ville est perdue !

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Capitalisme vert le 30/09/2026 à 16:14

Rien d’étonnant aux incohérences patentes d’EELV. C’est la démonstration que son logiciel politique est plus que flou ! Dès qu’on sort du bilan carbone, ils n’ont aucune connaissance des enjeux socio-économiques et culturels, aucune vision de la société. Au mieux, ils font de la com empruntée au PS ou à LFI.
Un tel flou ne peut évidemment bénéficier qu’aux milieux socio-économiques les plus puissants qui, eux, savent qu’ils veulent conserver et accroître leurs privilèges.
La majeure partie des élus et électeurs de ce parti pas très « divers » appartient à la classe héritière qui spécule, gentrifie, exclut sans vergogne. Ça, c’est de la politique hardcore. À Lyon, on sait quelque chose de leur paternalisme et de leur « tri sélectif » des habitants !

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Catalan le 30/09/2026 à 15:59
et si j avais raison a écrit le 30/09/2026 à 14h52

elu avec des voix d élus invalidés...j espère qu il va etre aussi invalidé

je ne sais pas si c est possible, mais ce qui est certain c est que les battus vont se renseigner pour tenter une nouvelle fois leur chance.

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Heu.. le 30/09/2026 à 15:36
Heum a écrit le 30/09/2026 à 14h20

Il resteront pas longtemps.
Pouvoirs restreints : Cette délégation gère uniquement les affaires courantes et urgentes (état civil, entretien de base). Elle ne peut pas voter de nouveaux projets, modifier le budget ni engager de grandes dépenses. Une mise en place d'une délégation spéciale : Dans un délai de 8 jours, le préfet nomme une commission provisoire (de 3 à 7 personnes, souvent d'anciens fonctionnaires ou magistrats) pour remplacer le conseil municipal. Dès que l'annulation devient définitive
Une fois tous les recours épuisés (ou si aucun appel n'est formé), le maire et l'ensemble des conseillers municipaux sont immédiatement révoqués de leurs fonctions. Bonne journée. 😘

On verra dans 8 jours qui a raison.
Ils seront toujours en poste.
Bonne journée.

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bin oui le 30/09/2026 à 15:04
bouledogue français a écrit le 30/09/2026 à 13h39

tu aimes les brachycéphales?

avé leur maxillaire inferieur proeminent , y servent de decapsuleurs à bouteilles de biere!

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Courage aux sénateurs.. le 30/09/2026 à 15:04

Le niveau baisse...
Dire que ce personnage va siéger dans le même hémicycle que M MALHURET a l éloquence légendaire....et qui a le même âge que beau papa...

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et si j avais raison le 30/09/2026 à 14:52

elu avec des voix d élus invalidés...j espère qu il va etre aussi invalidé

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Le GaGa le 30/09/2026 à 14:48

Elle est belle la gauche unie, type Nupes Et ils prétendent gouverner la nouvelle France comme ils disent. Du grand comique!

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C est clair . le 30/09/2026 à 14:41
Heum a écrit le 30/09/2026 à 14h20

Il resteront pas longtemps.
Pouvoirs restreints : Cette délégation gère uniquement les affaires courantes et urgentes (état civil, entretien de base). Elle ne peut pas voter de nouveaux projets, modifier le budget ni engager de grandes dépenses. Une mise en place d'une délégation spéciale : Dans un délai de 8 jours, le préfet nomme une commission provisoire (de 3 à 7 personnes, souvent d'anciens fonctionnaires ou magistrats) pour remplacer le conseil municipal. Dès que l'annulation devient définitive
Une fois tous les recours épuisés (ou si aucun appel n'est formé), le maire et l'ensemble des conseillers municipaux sont immédiatement révoqués de leurs fonctions. Bonne journée. 😘

Merci de vos précisions...

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Heum le 30/09/2026 à 14:20
Heu... a écrit le 30/09/2026 à 13h29

Ils sont pourtant toujours en poste et le resteront.

Il resteront pas longtemps.
Pouvoirs restreints : Cette délégation gère uniquement les affaires courantes et urgentes (état civil, entretien de base). Elle ne peut pas voter de nouveaux projets, modifier le budget ni engager de grandes dépenses. Une mise en place d'une délégation spéciale : Dans un délai de 8 jours, le préfet nomme une commission provisoire (de 3 à 7 personnes, souvent d'anciens fonctionnaires ou magistrats) pour remplacer le conseil municipal. Dès que l'annulation devient définitive
Une fois tous les recours épuisés (ou si aucun appel n'est formé), le maire et l'ensemble des conseillers municipaux sont immédiatement révoqués de leurs fonctions. Bonne journée. 😘

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c'est pratique le 30/09/2026 à 14:08
bouledogue français a écrit le 30/09/2026 à 13h39

tu aimes les brachycéphales?

çà aide à decapsuler les bouteilles de biere!

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vachement? le 30/09/2026 à 13:48
Beau gosse a écrit le 30/09/2026 à 13h12

Pourtant il a l'air vachement sympa!

de là à penser qu'il broûte dans un champ de bolloré ...

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bouledogue français le 30/09/2026 à 13:39
Beau gosse a écrit le 30/09/2026 à 13h12

Pourtant il a l'air vachement sympa!

tu aimes les brachycéphales?

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Factuel..... le 30/09/2026 à 13:36
josette a écrit le 30/09/2026 à 10h33

Déjà la photo ça fait peur, ils se ressemblent tous à LFI non ?

La méchanceté rend vilain.
Petite comparaison entre 2 personnes a peu près du même âge.
Le pape, 71 ans, et la douceur qu il degage, Melenchon 75 ans et la laideur qu il porte...

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Heu... le 30/09/2026 à 13:29
Heu non a écrit le 30/09/2026 à 12h35

Non, vu l'annulation, les Grands électeurs ne seront plus en poste jusqu'au prochain scrutin ; il sera donc annulé si le concurrent en fait la demande. Bisous, bonne journée.

Ils sont pourtant toujours en poste et le resteront.

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On attend tranquille ... le 30/09/2026 à 13:28

On attend l invalidation du maire LFI de ST fons, et là pour la première fois de ma vie, j aurai l impression d'avoir gagne le tiercé!!!

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Soyons pratiques... le 30/09/2026 à 13:25
c'est l'inverse a écrit le 30/09/2026 à 12h50

c'est le fait d'être vilain qui fait entrer à lfi:regardes donc les cadres!

Une seule solution alors pour éviter le pire : remboursement intégral des soins esthétiques...😁😁!!!

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Beau gosse le 30/09/2026 à 13:12

Pourtant il a l'air vachement sympa!

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hollywood le 30/09/2026 à 13:01

Comme on voit la logique anti républicaine face au manifestation des étudiants les poussés au débordement et à la casses cela donne un aperçus de la possible gestion au gouvernent et cela fait vraiment peur. Des amateurs qui n'ont pas les épaules pour gouverner.

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Citoyen1 le 30/09/2026 à 12:58

Ca marche bien la NUPES.... 😂😂😂

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Beau tox le 30/09/2026 à 12:58

Il s'est pris la porte des escrolos dans la tronche.
Toujours aussi moche, à l'intérieur comme à l'extérieur

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c'est l'inverse le 30/09/2026 à 12:50
Les mooches ....a gooche? a écrit le 30/09/2026 à 11h38

Il y a plus vilain....si, si .au moins on a le choix..
Si être a LFI rend si vilain, je n' ai pas les moyens d une intervention esthétique🤣🤣🤣

c'est le fait d'être vilain qui fait entrer à lfi:regardes donc les cadres!

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Gagner le 30/09/2026 à 12:40
Jolie Môme a écrit le 30/09/2026 à 11h49

Après l'annulation des élections des maires LFI de Vaux en velin et Vénissieux et bientôt Saint Fons Gabriel Amard peut 'il rester Sénateur ??
J'espère que NON !!
J.M

Gabriel Amard ne pourra pas rester sénateur si ses concurrents directs en font la demande auprès du Conseil constitutionnel ( juge des élections sénatoriales.)

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Heu non le 30/09/2026 à 12:35
Heu... a écrit le 30/09/2026 à 11h55

Les grands électeurs sont et seront encore en poste jusqu'à une prochaine élection, donc oui.

Non, vu l'annulation, les Grands électeurs ne seront plus en poste jusqu'au prochain scrutin ; il sera donc annulé si le concurrent en fait la demande. Bisous, bonne journée.

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Heu... le 30/09/2026 à 11:55
saco697 a écrit le 30/09/2026 à 09h06

l’élection du gendre est elle valable ??? puisque deux élections remportées par LFI sont annulées ?? il faut que la préfecture réponde clairement à ce sujet car il y a un vrai doute pour les Français…

Les grands électeurs sont et seront encore en poste jusqu'à une prochaine élection, donc oui.

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Jolie Môme le 30/09/2026 à 11:49

Après l'annulation des élections des maires LFI de Vaux en velin et Vénissieux et bientôt Saint Fons Gabriel Amard peut 'il rester Sénateur ??
J'espère que NON !!
J.M

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Les mooches ....a gooche? le 30/09/2026 à 11:38
josette a écrit le 30/09/2026 à 10h33

Déjà la photo ça fait peur, ils se ressemblent tous à LFI non ?

Il y a plus vilain....si, si .au moins on a le choix..
Si être a LFI rend si vilain, je n' ai pas les moyens d une intervention esthétique🤣🤣🤣

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Précisons le 30/09/2026 à 11:29
Ex Précisions a écrit le 30/09/2026 à 10h32

Le sénat qui ne sert déjà plus à rien ne veut pas d'un gars qui va les réveiller en criant des "free gaza" à tout bout de champ ;-)

Les sénateurs n'ont surtout pas le temps pour un pays étranger, ça ne leur concerne pas. Je t'invite à aller voir l'UNICEF.

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Jean Moulin toujours la...a Lyon le 30/09/2026 à 11:28
Accord de la honte a écrit le 30/09/2026 à 09h26

Le maire de Lyon Grégory Doucet a été réélu a son poste suite a un accord de la honte avec les insoumis. Nous n'oublierons pas.

Nous n oublions pas la violence envers quelques membres de la communauté juive venus manifester pacifiquement leur refus de l alliance avec LFI aux terreaux en mars 2026.Les élus présents , leur passivité, voire leur complicité active devant les agressions physiques qui ont nécessite une exfiltration par la police.
Merci aux forces de l ordre qui nous protègent alors que l extrême gauche tue.
Ni oubli, ni pardon.
Et aussi pour Quentin...🙏

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Darius le 30/09/2026 à 11:07

élection présidentielle passée, il sera prit par les verts!

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Ah Marre de ce clown le 30/09/2026 à 11:01

Inclus dans le groupe des escrolos ou pas, je pense qu'il s'en bat les coucougnettes.
Tranquille pour 6 ans, une bonne paye, plein d'avantages .......

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coquet le 30/09/2026 à 10:39
josette a écrit le 30/09/2026 à 10h33

Déjà la photo ça fait peur, ils se ressemblent tous à LFI non ?

et il a négligé de se presser les comédons qu il a sur le nez!

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lululaberlue le 30/09/2026 à 10:35

Le gendre ou le beau père ça fout la trouille. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça la gueule de l'emploi.

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josette le 30/09/2026 à 10:33

Déjà la photo ça fait peur, ils se ressemblent tous à LFI non ?

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Ex Précisions le 30/09/2026 à 10:32

Le sénat qui ne sert déjà plus à rien ne veut pas d'un gars qui va les réveiller en criant des "free gaza" à tout bout de champ ;-)

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par le 30/09/2026 à 10:12

pitié ,éloignez les enfants:on va encore les effrayer avec cette photo:on peut lui compter le nombre de comédons qu il a sur le nez

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AntiLFI le 30/09/2026 à 09:56

Les ecolos maintiennent un suspens pourri. Ils ne sont rien sans LFI. Le patron JLM, va vite leur rappeler les bases de la négociation avec l'extreme gauche.

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Bonnequestion le 30/09/2026 à 09:36
saco697 a écrit le 30/09/2026 à 09h06

l’élection du gendre est elle valable ??? puisque deux élections remportées par LFI sont annulées ?? il faut que la préfecture réponde clairement à ce sujet car il y a un vrai doute pour les Français…

Effectivement on peut se le demander.

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Accord de la honte le 30/09/2026 à 09:26

Le maire de Lyon Grégory Doucet a été réélu a son poste suite a un accord de la honte avec les insoumis. Nous n'oublierons pas.

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Dupon le 30/09/2026 à 09:21
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 30/09/2026 à 08h50

Il fait une de ces tronches, ce lfi

Oui, ça fait peur, mais c'est naturel il est toujours comme ça

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Bellota le 30/09/2026 à 09:21
saco697 a écrit le 30/09/2026 à 09h06

l’élection du gendre est elle valable ??? puisque deux élections remportées par LFI sont annulées ?? il faut que la préfecture réponde clairement à ce sujet car il y a un vrai doute pour les Français…

Entièrement d’accord avec vous
Mais à la fin ils ils iront tous à la même soupe

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Perdu d'avance le 30/09/2026 à 09:18

Qui voudrait ouvrir sa porte à ce genre de type ?

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