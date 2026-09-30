À peine élu sénateur du Rhône, les écologistes ferment la porte à Gabriel Amard au Sénat

À peine élu, Gabriel Amard doit déjà chercher sa place au Sénat. Le nouveau sénateur LFI du Rhône ne rejoindra pas, à ce stade, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires (Gest), qu’il avait demandé à intégrer.

Réunis mardi 29 septembre, les sénateurs écologistes ont débattu de la composition de leur groupe après les élections sénatoriales du dimanche 27 septembre. Et le cas de l'ancien député du Rhône n’a pas permis de dégager un accord en interne.

Pas de "consensus" autour de Gabriel Amard

"À ce jour, un consensus ne s'est pas dégagé pour permettre d’accueillir le sénateur Gabriel Amard au sein du groupe", indiquent les élus écologistes dans un communiqué.

Une décision qui contraste avec celle prise concernant Marc Péré (divers gauche). Élu en Haute-Garonne à la tête d'une liste soutenue notamment par LFI, Les Écologistes et Génération.s, le maire divers gauche de L'Union est, lui, accueilli au sein du groupe écologiste.

Le cas de Gabriel Amard était différent dans le Rhône. Le candidat LFI s'était présenté à la tête d'une liste autonome, face notamment à la liste d'union conduite par l'écologiste Thomas Dossus. Son élection dimanche a permis à La France insoumise d'obtenir une représentation au Sénat.

Ces derniers jours, l'arrivée éventuelle de Gabriel Amard avait suscité des désaccords chez les écologistes. Yannick Jadot s'était notamment publiquement opposé à l'intégration d'un sénateur revendiquant son appartenance à LFI. La situation doit encore se préciser rapidement. "La composition finale du groupe et sa nouvelle gouvernance seront déterminées au plus tard vendredi 2 octobre", précisent les sénateurs écologistes.

Le groupe a par ailleurs choisi mardi Mélanie Vogel pour succéder à Guillaume Gontard à sa présidence.