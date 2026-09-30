Avec son Audi, il traverse un village à une vitesse folle près de Lyon : le contrôle des gendarmes lui coûte très cher

Les gendarmes ont vu passer le véhicule à une vitesse qui dépassait très largement celle autorisée. Jeudi 24 septembre, un important excès de vitesse a été constaté en plein cœur de Chénelette, dans le Rhône.
Vers 21h30, les militaires de la brigade de Lamure-sur-Azergues avaient installé un dispositif de contrôle de vitesse sur la commune. À 21h42, leur appareil a enregistré une Audi Q8 circulant à 135 km/h dans le centre du village.
128 km/h retenus au lieu de 50
En agglomération, la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Après application de la marge réglementaire, les gendarmes ont retenu une vitesse de 128 km/h, soit 78 km/h au-dessus de la limitation.
Face à cet important dépassement, les militaires ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire de l'automobiliste. Le véhicule a également été immobilisé avant d'être placé en fourrière.
Les gendarmes du Rhône rappellent les dangers liés à la vitesse et insiste sur le fait que "quelques secondes gagnées ne valent jamais une vie."
Un con, même dans une belle voiture, reste un con.Signaler Répondre
et çà s'ouvre aussi avec un couteau!Signaler Répondre
que vient donc faire ce brillant chanteur français dans ce forum?Signaler Répondre
"quelques secondes gagnées ne valent jamais une vie"Signaler Répondre
bon bin dans ce cas bridons les véhicules de pompier a 30 km / h alors et on verra
Stop au "Audi bashing"Signaler Répondre
Q8, ça ressemble à QI d'huître....Signaler Répondre
C'est parce que c'est copies qui viennent de Chine.Signaler Répondre
"Oh Dis" donc ;-)Signaler Répondre
Et si on pouvait citer la "marque" du conducteur vous seriez également surpris d'avoir toujours la même...Signaler Répondre
Bizarrement la marque Audi est largement évoqué dans cet article.Signaler Répondre
Par contre les marques Renault, Peugeot, Citroën ne sont jamais citées quand les excès de vitesse sont relevées...
D'apres ce qu'on nous rabache a longueur de journée ' ils risquent ' 3750€ d'amende!Signaler Répondre
Prévenez nous quand cette peine sera prononcée 🤣🤣
Il est beau notre champion !Signaler Répondre
Une vraie tête de vainqueur....
Le pedigree SVP ?Signaler Répondre
Très bien les gendarmes.Signaler Répondre
avec ma p'tite audi ,j'avais l'air d'un con ,ma mère ,avec ma p'tite audi j'avais l'air d'un con..(extrait legerement adapté aux circonstances :d'origine c'était..vélo!!)Signaler Répondre