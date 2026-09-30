Faits Divers

Avec son Audi, il traverse un village à une vitesse folle près de Lyon : le contrôle des gendarmes lui coûte très cher

Suivez-nous sur Google
Avec son Audi, il traverse un village à une vitesse folle près de Lyon : le contrôle des gendarmes lui coûte très cher

Son permis a immédiatement été retenu et son Audi Q8 placé en fourrière.

Les gendarmes ont vu passer le véhicule à une vitesse qui dépassait très largement celle autorisée. Jeudi 24 septembre, un important excès de vitesse a été constaté en plein cœur de Chénelette, dans le Rhône.

Vers 21h30, les militaires de la brigade de Lamure-sur-Azergues avaient installé un dispositif de contrôle de vitesse sur la commune. À 21h42, leur appareil a enregistré une Audi Q8 circulant à 135 km/h dans le centre du village.

128 km/h retenus au lieu de 50

En agglomération, la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Après application de la marge réglementaire, les gendarmes ont retenu une vitesse de 128 km/h, soit 78 km/h au-dessus de la limitation.

Face à cet important dépassement, les militaires ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire de l'automobiliste. Le véhicule a également été immobilisé avant d'être placé en fourrière.

Les gendarmes du Rhône rappellent les dangers liés à la vitesse et insiste sur le fait que "quelques secondes gagnées ne valent jamais une vie."

Tags :

gendarmerie

contrôle

excès de vitesse

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Kassos le 30/09/2026 à 19:08

Un con, même dans une belle voiture, reste un con.

Signaler Répondre
avatar
le voleur le 30/09/2026 à 18:06
oksour a écrit le 30/09/2026 à 14h34

Q8, ça ressemble à QI d'huître....

et çà s'ouvre aussi avec un couteau!

Signaler Répondre
avatar
alain bashing? le 30/09/2026 à 17:52
Q2 a écrit le 30/09/2026 à 15h56

Stop au "Audi bashing"

que vient donc faire ce brillant chanteur français dans ce forum?

Signaler Répondre
avatar
logico illogique le 30/09/2026 à 17:38

"quelques secondes gagnées ne valent jamais une vie"
bon bin dans ce cas bridons les véhicules de pompier a 30 km / h alors et on verra

Signaler Répondre
avatar
Q2 le 30/09/2026 à 15:56
Effectivement a écrit le 30/09/2026 à 08h57

Bizarrement la marque Audi est largement évoqué dans cet article.
Par contre les marques Renault, Peugeot, Citroën ne sont jamais citées quand les excès de vitesse sont relevées...

Stop au "Audi bashing"

Signaler Répondre
avatar
oksour le 30/09/2026 à 14:34

Q8, ça ressemble à QI d'huître....

Signaler Répondre
avatar
6mon le 30/09/2026 à 12:58
Idem a écrit le 30/09/2026 à 09h13

Et si on pouvait citer la "marque" du conducteur vous seriez également surpris d'avoir toujours la même...

C'est parce que c'est copies qui viennent de Chine.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 30/09/2026 à 10:33

"Oh Dis" donc ;-)

Signaler Répondre
avatar
Idem le 30/09/2026 à 09:13
Effectivement a écrit le 30/09/2026 à 08h57

Bizarrement la marque Audi est largement évoqué dans cet article.
Par contre les marques Renault, Peugeot, Citroën ne sont jamais citées quand les excès de vitesse sont relevées...

Et si on pouvait citer la "marque" du conducteur vous seriez également surpris d'avoir toujours la même...

Signaler Répondre
avatar
Effectivement le 30/09/2026 à 08:57

Bizarrement la marque Audi est largement évoqué dans cet article.
Par contre les marques Renault, Peugeot, Citroën ne sont jamais citées quand les excès de vitesse sont relevées...

Signaler Répondre
avatar
lapropa le 30/09/2026 à 08:45

D'apres ce qu'on nous rabache a longueur de journée ' ils risquent ' 3750€ d'amende!
Prévenez nous quand cette peine sera prononcée 🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Olalala le 30/09/2026 à 08:44

Il est beau notre champion !
Une vraie tête de vainqueur....

Signaler Répondre
avatar
titus69 le 30/09/2026 à 08:28

Le pedigree SVP ?

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 30/09/2026 à 07:35

Très bien les gendarmes.

Signaler Répondre
avatar
brassens? le 30/09/2026 à 07:29

avec ma p'tite audi ,j'avais l'air d'un con ,ma mère ,avec ma p'tite audi j'avais l'air d'un con..(extrait legerement adapté aux circonstances :d'origine c'était..vélo!!)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.