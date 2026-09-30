Avec son Audi, il traverse un village à une vitesse folle près de Lyon : le contrôle des gendarmes lui coûte très cher

Les gendarmes ont vu passer le véhicule à une vitesse qui dépassait très largement celle autorisée. Jeudi 24 septembre, un important excès de vitesse a été constaté en plein cœur de Chénelette, dans le Rhône.

Vers 21h30, les militaires de la brigade de Lamure-sur-Azergues avaient installé un dispositif de contrôle de vitesse sur la commune. À 21h42, leur appareil a enregistré une Audi Q8 circulant à 135 km/h dans le centre du village.

128 km/h retenus au lieu de 50

En agglomération, la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Après application de la marge réglementaire, les gendarmes ont retenu une vitesse de 128 km/h, soit 78 km/h au-dessus de la limitation.

Face à cet important dépassement, les militaires ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire de l'automobiliste. Le véhicule a également été immobilisé avant d'être placé en fourrière.

Les gendarmes du Rhône rappellent les dangers liés à la vitesse et insiste sur le fait que "quelques secondes gagnées ne valent jamais une vie."