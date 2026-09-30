Incendie près de Lyon : huit hectares brûlés, près de 100 pompiers mobilisés dans le Beaujolais

Un incendie de végétation s’est déclaré vers 21h15, mardi 29 septembre, sur la commune de Grandris.
Le feu s’est propagé dans un massif forestier particulièrement difficile d’accès, précise le Progrès. Les caractéristiques du terrain compliquent l’intervention des secours, contraints de déployer d’importants moyens pour tenter de maîtriser les flammes.
93 pompiers et une trentaine d’engins mobilisés
Au total, 93 sapeurs-pompiers et une trentaine d’engins ont été engagés sur les lieux. Vers 23h15, huit hectares de végétation avaient déjà brûlé.
Malgré l’ampleur du dispositif, aucun blessé n’était à déplorer à ce stade. Aucune habitation située à proximité n’était par ailleurs menacée par les flammes.
Chut !Signaler Répondre
Ce sont des combustions spontanées comme à Notre Dame.
Tout le monde sait.
incendie de végétation a 21h15 , comme beaucoup, beaucoup, beaucoup,d autres et des lieux totalement différens et inhabituels.c est évidemment volontaire et éventuellement les attentats du pauvre pour saccager le pays sans prendre de risques.Signaler Répondre