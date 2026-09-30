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Incendie près de Lyon : huit hectares brûlés, près de 100 pompiers mobilisés dans le Beaujolais

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Incendie près de Lyon : huit hectares brûlés, près de 100 pompiers mobilisés dans le Beaujolais
Incendie près de Lyon : huit hectares brûlés, près de 100 pompiers mobilisés dans le Beaujolais

Un important feu de végétation s’est déclaré mardi soir à Grandris, dans le Beaujolais.

Un incendie de végétation s’est déclaré vers 21h15, mardi 29 septembre, sur la commune de Grandris.

Le feu s’est propagé dans un massif forestier particulièrement difficile d’accès, précise le Progrès. Les caractéristiques du terrain compliquent l’intervention des secours, contraints de déployer d’importants moyens pour tenter de maîtriser les flammes.

93 pompiers et une trentaine d’engins mobilisés

Au total, 93 sapeurs-pompiers et une trentaine d’engins ont été engagés sur les lieux. Vers 23h15, huit hectares de végétation avaient déjà brûlé.

Malgré l’ampleur du dispositif, aucun blessé n’était à déplorer à ce stade. Aucune habitation située à proximité n’était par ailleurs menacée par les flammes.

Tags :

incendie

beaujolais

2 commentaires
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Solidarité 69 le 30/09/2026 à 07:38
Catalan a écrit le 30/09/2026 à 06h51

incendie de végétation a 21h15 , comme beaucoup, beaucoup, beaucoup,d autres et des lieux totalement différens et inhabituels.c est évidemment volontaire et éventuellement les attentats du pauvre pour saccager le pays sans prendre de risques.

Chut !
Ce sont des combustions spontanées comme à Notre Dame.
Tout le monde sait.

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Catalan le 30/09/2026 à 06:51

incendie de végétation a 21h15 , comme beaucoup, beaucoup, beaucoup,d autres et des lieux totalement différens et inhabituels.c est évidemment volontaire et éventuellement les attentats du pauvre pour saccager le pays sans prendre de risques.

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