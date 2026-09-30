Mise à jour : Selon la préfecture du Rhône, 30 personnes ont désormais été interpellées depuis le début de la matinée ce mercredi. Plusieurs rassemblements ont été recensés devant des établissements scolaires, avec de nombreux jets de projectiles et des incendies de mobilier urbain.
À ce stade, aucun établissement n’est toutefois bloqué. Les services de l'État "les forces de l’ordre restent pleinement mobilisées afin de prévenir toute nouvelle tentative de blocage."
Article initial 9h30: Au lendemain d'une journée agitée dans plusieurs établissements du Rhône, de nouveaux rassemblements ont lieu ce mercredi 30 septembre au matin.
Selon nos informations, près d'une dizaine de lycées seraient partiellement ou totalement bloqués. Une source sécuritaire nuance toutefois la situation : contrairement à la veille, il s'agit ce mercredi matin moins de véritables blocus que de rassemblements organisés aux abords des établissements.Cette même source nous précise que "des effectifs de police, notamment des CDI et des CRS, sont déployés sur l’ensemble des points sensibles afin de sécuriser les abords des établissements concernés."
Des rassemblements dans plusieurs arrondissements de Lyon
À Lyon, des mouvements sont notamment constatés devant les lycées Saint-Exupéry, dans le 4e arrondissement, Édouard-Herriot, dans le 6e, Édouard-Branly, dans le 5e, ainsi qu'à La Martinière Diderot, dans le 1er.
La mobilisation dépasse largement Lyon. Des rassemblements sont par ailleurs signalés au lycée Parc Chabrières à Oullins, à Robert-Doisneau à Vaulx-en-Velin, ainsi que devant des établissements de Vénissieux.
La situation est aussi tendue du côté d'Écully. Au lycée François-Cevert, des tirs de mortiers d'artifice ont été constatés et des poubelles ont été incendiées.
Cette nouvelle mobilisation intervient au lendemain d'une première journée marquée par des tensions dans plusieurs communes du Rhône, notamment à Lyon, Villeurbanne et Décines-Charpieu, dans le cadre de l'appel national au blocage des lycées.
Le ministre de l'Éducation cite la situation à Lyon
Interrogé ce mercredi matin sur RTL, le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray est revenu sur les incidents qui accompagnent le mouvement à travers le pays. Il dénonce des "actions violentes" et fait état de 76 personnes blessées devant des établissements scolaires, parmi lesquelles 18 personnels de l'Éducation nationale.
Le ministre estime que les revendications des lycéens doivent pouvoir être débattues au sein des instances démocratiques prévues dans les établissements, notamment les conseils de vie lycéenne.
Édouard Geffray a également évoqué directement la situation lyonnaise, citant le cas d'un établissement pris pour cible par "quarante jeunes cagoulés qui ont détruit toutes les fenêtres".
oui, l'humour Hanouna, caca et slips troués par les pets, c'est de l'humour gaulois patriote.Signaler Répondre
Humour que les gauchistes de l'anfifrance ne comprennent pas
Melanchon et d’autres membres du LFI doivent être arrêté ! ils propagent une haine incroyable !Signaler Répondre
vous croyez que le Manu va trembler parce que quelques milliers de branleurs vont casser pour quelques milliards de biens publics ?Signaler Répondre
Quand il fait beau, ça ne va pas et quand il fait mauvais, ça ne va pas non plus ...Signaler Répondre
Ayez au moins l'honnêteté de reconnaître que vous avez dit une grosse bêtise plutôt que de changer de sujet ;-))
en haut lieu ,c'est déjà plié :on va finir avec un scenario à la grecque ,comme les olives...y pourront faire des barricades ,jouer les gavroche,faudra raquer..Signaler Répondre
tres bel humour potache !!j'ai 72 ans et çà me fait encore bien marrer!!Signaler Répondre
Fais gaffe, le seul truc qui va se passer, c'est que tu vas fusiller ton slip 🤣Signaler Répondre
bin on va en chercher longtemps avec des sauvageons pareilsSignaler Répondre
retour à la réalité, les soixantehuitards ont bousillé l’enseignement public français qui était l'un des plus performant ; mais ça, c'était avant ; c'était avant que la fainéantise ne soit institutionnalisée ( rappelez-vous, ministère du temps libre, premier gouvernement de Pierre Mauroi, tout était dit) quel désastre ;et maintenant, la facture arrive et elle va être très sévère et peut-être même insurmontableSignaler Répondre
Macron va vivre une fin de mandat d'enfer. Magnifique mobilisation des lycéensSignaler Répondre
macron,on etait au bord du gouffre...avec ton melenchon ,on aura fait un grand bon en avant...Signaler Répondre
Rhône. Les agriculteurs FDSEA sonnent la mobilisation ce mercredi soir à LyonSignaler Répondre
Macron aura son "mai 68" comme De Gaulle. Mais lui, contrairement au général, il ne restera pas dans les livres d'histoire avec les mêmes réussites et la même grandeur.Signaler Répondre
Beaucoup d'argent pour mettre les lycéens derrières des barreaux ( en cage..)Signaler Répondre
Pas etonnant qu'ils soient énervés en sortant
à dire?on attend...mais pas de slogans -pas d'imprecations-pas de borborygmes-pas de politique..les choses doivent s'exposer clairement si..possible?Signaler Répondre
L'HP vous a accordé une permission de sortie.Signaler Répondre
Esperons que vous avez pris vos médicaments.
Jeudi 1er octobre : blocage. Les facs. Les lycées. Les lycées professionnels. Les collèges. Les écoles. L’État doit donner des professeurs à ses citoyens.Signaler Répondre
Où sont allés au lycée ceux qui critiquent la mobilisation des lycéens ? - Édouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale : lycée Fénelon, 6e arrondissement de Paris. - Valérie Pécresse : lycée Sainte-Marie de Neuilly, établissement privé catholique, Neuilly-sur-Seine. - Gabriel Attal : École alsacienne, établissement privé laïc, 6e arrondissement de Paris. - Jordan Bardella : lycée La Salle Saint-Denis, établissement d’enseignement privé, Saint-Denis. - Sébastien Lecornu : lycée Saint-Adjutor, établissement privé catholique, Vernon. - Bruno Retailleau : lycée Saint-Gabriel Saint-Michel, établissement privé catholique, Saint-Laurent-sur-Sèvre. - Emmanuel Macron : lycée La Providence, établissement privé catholique, Amiens. Ceux qui donnent des leçons à tous nos enfants qui étudient dans des conditions indignes sont aussi ceux qui ont eu la chance d’étudier dans les meilleures conditions. Qu’ils se taisent et qu’ils écoutent la jeunesse populaire mobilisée.Signaler Répondre
boutonneux,et si tu tentais de te faire une petite branlette sur l'évier ,pour te faire baisser la pression?Signaler Répondre
Les étudiants REJOIGNENT les lycéens et bloquent Lyon 2 La présidence de l’université Lyon 2 a indiqué SUSPENDRE les cours. Plusieurs centaines d’étudiants de l’Université Lyon 2 ont voté le blocage de la faculté, en soutien à la mobilisation lycéenne et contre le décret concernant les droits d’inscription différenciés pour les étudiants étrangers extra-communautaires.Signaler Répondre
Et vendredi , les extras terrestres vont intervenir ! vous verrez .HAHAHAHAHA !Signaler Répondre
Le clan Wauquiez fait du clientélisme, toujours et encore 🤮Signaler Répondre
Et après les droitardés s'étonnent que l'école publique s'embrase !!
Vous avez un exemple de mesure de gauche sur ces quarante dernières années ?Signaler Répondre
Mediapart le roi de la rumeur sérieux ?Signaler Répondre
Tranquille, vous allez nous faire un AVC et les urgences sont déjà bien encombrées....Signaler Répondre
Décidément, toujours la même phrase.avec le tunnel ...Signaler Répondre
Encore sous le choc de votre expérience de mort imminente....vivez la discrètement et sereinement.....vous verrez ça va bien se passer....
gouvernance de droite vous rigolez. on arrive au bout de 40 ans de gestion de gauche et de renoncements. Le tout appuyé par une médiocrité syndicale. in fine l économie vous remettra les pieds sur terre. vous comprendrez que l argent gratuit et facile ça n a jamais existé.Signaler Répondre
On espère que ce jeune les perdra aussi !Signaler Répondre
3500 M de dettes ces mer.deus vont comprendre très bientôt ce qu est une gestion de gauche. ce n est pas leur gourou facho qui les sortira de ces dettes, lui il est millionnaire et sa retraite est assurée par les français. on vire de l école tous ces branleurs ils suivront les cours par correspondance.Signaler Répondre
en majuscules lolSignaler Répondre
c'est bien, changez le monde. j'attends que vous ayez terminé, tout va être mieux après
Il a donné tout l'argent aux lycées cathos Wauquiez faudra me dire quand. Raconter n'importe quoi pour avoir l'air ce n'est pas suffisant, des preuves, si vous en avez je suis preneur car je n'ai rien reçu alors vite des preuves que je puisse réclamerSignaler Répondre
S'ils ne veulent pas de l'école il n'y a qu'a les mettre au boulot, de toute façon ils seront étudiants jusqu'à 25 ans, sauront à peine lire, écrire n'en parlons pas mais ils écouteront les vociférations d'un gourou LFIste pour eux c'est le principal et ça leur suffit ils n'auront même pas le courage de penser ou de réfléchir, c'est reposant un gourou vous suivez c'est tout.Signaler Répondre
Ils ne sont pas foutus d'apprendre une langue étrangère pour travailler ou pour voyager à par l'arabe. Des cancres resteront des cancres alors qu'ils se battent pour l'école il y a de quoi rigoler.
J'ai déjà donné le lien Mediacites plus bas dans les commentaires, lisez.Signaler Répondre
Et il y en d'autres, Wauquiez arrose ses amis :
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/comment-la-region-auvergne-rhone-alpes-a-contourne-la-loi-pour-financer-des-ecoles-privees-hors-contrat
Votre pseudo vous va très bien "Le gaga de Wauquiez"
C’est votre opinion, et on peut dire la même chose concernant le public… là dernière en date, le périscolaire à Paris….Signaler Répondre
LE MOUVEMENT VA PRENDRE AUX FACS !!! L’UNION ÉTUDIANTE APPELLE AUX BLOCUS DÈS JEUDI 1er OCTOBRE. LES LYCÉENS VOUS NE SEREZ PLUS SEULSSignaler Répondre
Faut pas hésiter, on manque de professeurs; Postulez et demandez à être nommé dans un lycée bien agité. Vous pourrez alors exprimer toute votre abnégationSignaler Répondre
Parfaitement faux ! En disant cela vous vous discréditez !Signaler Répondre
Parce que c est pour la thune !!!Signaler Répondre
A répondu Melenchon 🤑🤑
des dents aux pieds?Signaler Répondre
Manifester OUI Provoquer, casser, voler ,brûler NON Donc le légitime devient très rapidement illégitime… et c’est ce que l’on voit systématiquement à chaque manifestation… bizarre non?Signaler Répondre
çà manquait..voilà le torquemada wokiste qui debarque pour nous nous broûter les roustons avec ses dadas et ses amulettes d'exorciste...Signaler Répondre
le futur électorat de Jean Luc Bordelisator à l'entrainement, sous l'œil bienveillant de Raphael ArchenaultSignaler Répondre
Il semble que l église a fait le ménage et collabore activement avec la justice pour dénoncer et poursuivre les auteurs....Signaler Répondre
S il est normal de dénoncer des faits abjects, il l est tout autant de reconnaître les efforts faits.
C est de l honnêteté intellectuelle, du sens des responsabilités et une réelle volonté de progrès pour vivre ensemble en toute quiétude ..
un mouvement de ventres pleins revendiquant une emancipation et une liberte sexuelles liberees de l'eglise,et hors du carcan bourgeois..là ,à present ,çà sent le kramé passque çà intuite des gros problemes pour la coquetterie pour rembourser la dette:tu pourras tortiller comme tu veux du cul ,le gaucho ,mais faudra chier droit pour démouler la dette!Signaler Répondre
ou par un animateur du périscolaire publicSignaler Répondre
ah oui, « tout l’argent » ? vos sources svpSignaler Répondre
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre
"Parce que c'est notre projet" hurlait Macron à la tribune....Signaler Répondre
.... un immigré devrait me changer mes couches, il pourrait aussi être mon médecin..Signaler Répondre
Vous ne seriez pas un peu raciste ?
Oui vous avez la cause au problème dans votre réponseSignaler Répondre
Détruire l’école de la république pour des etablisssement privé .. que seul les plus aisés peuvent allés
Vive la republier ! Stop aux chaptalisation de l’enseignement
C’est à cause de tout ça que vous en venez à dire ceci