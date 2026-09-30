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Une dizaine de lycées touchés par des rassemblements violents à Lyon : les forces de l’ordre déployées en nombre, 30 interpellations

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Une dizaine de lycées touchés par des rassemblements violents à Lyon : les forces de l’ordre déployées en nombre, 30 interpellations
Une dizaine de lycées touchés par des rassemblements violents près de Lyon : les forces de l’ordre déployées en nombre - LyonMag

Pas de retour au calme devant les lycées de l'agglomération lyonnaise.

Mise à jour : Selon la préfecture du Rhône, 30 personnes ont désormais été interpellées depuis le début de la matinée ce mercredi. Plusieurs rassemblements ont été recensés devant des établissements scolaires, avec de nombreux jets de projectiles et des incendies de mobilier urbain.

À ce stade, aucun établissement n’est toutefois bloqué. Les services de l'État "les forces de l’ordre restent pleinement mobilisées afin de prévenir toute nouvelle tentative de blocage."

Article initial 9h30: Au lendemain d'une journée agitée dans plusieurs établissements du Rhône, de nouveaux rassemblements ont lieu ce mercredi 30 septembre au matin.

Selon nos informations, près d'une dizaine de lycées seraient partiellement ou totalement bloqués. Une source sécuritaire nuance toutefois la situation : contrairement à la veille, il s'agit ce mercredi matin moins de véritables blocus que de rassemblements organisés aux abords des établissements.Cette même source nous précise que "des effectifs de police, notamment des CDI et des CRS, sont déployés sur l’ensemble des points sensibles afin de sécuriser les abords des établissements concernés."

Des rassemblements dans plusieurs arrondissements de Lyon

À Lyon, des mouvements sont notamment constatés devant les lycées Saint-Exupéry, dans le 4e arrondissement, Édouard-Herriot, dans le 6e, Édouard-Branly, dans le 5e, ainsi qu'à La Martinière Diderot, dans le 1er.

La mobilisation dépasse largement Lyon. Des rassemblements sont par ailleurs signalés au lycée Parc Chabrières à Oullins, à Robert-Doisneau à Vaulx-en-Velin, ainsi que devant des établissements de Vénissieux.

La situation est aussi tendue du côté d'Écully. Au lycée François-Cevert, des tirs de mortiers d'artifice ont été constatés et des poubelles ont été incendiées.

Cette nouvelle mobilisation intervient au lendemain d'une première journée marquée par des tensions dans plusieurs communes du Rhône, notamment à Lyon, Villeurbanne et Décines-Charpieu, dans le cadre de l'appel national au blocage des lycées.

Le ministre de l'Éducation cite la situation à Lyon

Interrogé ce mercredi matin sur RTL, le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray est revenu sur les incidents qui accompagnent le mouvement à travers le pays. Il dénonce des "actions violentes" et fait état de 76 personnes blessées devant des établissements scolaires, parmi lesquelles 18 personnels de l'Éducation nationale.

Le ministre estime que les revendications des lycéens doivent pouvoir être débattues au sein des instances démocratiques prévues dans les établissements, notamment les conseils de vie lycéenne.

Édouard Geffray a également évoqué directement la situation lyonnaise, citant le cas d'un établissement pris pour cible par "quarante jeunes cagoulés qui ont détruit toutes les fenêtres".

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LyonAvecCyrilHanouna le 30/09/2026 à 19:10
houa!ha!ha! a écrit le 30/09/2026 à 18h39

tres bel humour potache !!j'ai 72 ans et çà me fait encore bien marrer!!

oui, l'humour Hanouna, caca et slips troués par les pets, c'est de l'humour gaulois patriote.
Humour que les gauchistes de l'anfifrance ne comprennent pas

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Que font nos politiques ? le 30/09/2026 à 19:03

Melanchon et d’autres membres du LFI doivent être arrêté ! ils propagent une haine incroyable !

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Ha ben si vous le dites le 30/09/2026 à 18:57
trouve toi un autre taf a écrit le 30/09/2026 à 18h09

Macron va vivre une fin de mandat d'enfer. Magnifique mobilisation des lycéens

vous croyez que le Manu va trembler parce que quelques milliers de branleurs vont casser pour quelques milliards de biens publics ?

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Pour votre culture le 30/09/2026 à 18:42
Tiens donc a écrit le 30/09/2026 à 17h52

Beaucoup d'argent pour mettre les lycéens derrières des barreaux ( en cage..)
Pas etonnant qu'ils soient énervés en sortant

Quand il fait beau, ça ne va pas et quand il fait mauvais, ça ne va pas non plus ...

Ayez au moins l'honnêteté de reconnaître que vous avez dit une grosse bêtise plutôt que de changer de sujet ;-))

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ouzo et sirtaki le 30/09/2026 à 18:42
et oui a écrit le 30/09/2026 à 18h14

retour à la réalité, les soixantehuitards ont bousillé l’enseignement public français qui était l'un des plus performant ; mais ça, c'était avant ; c'était avant que la fainéantise ne soit institutionnalisée ( rappelez-vous, ministère du temps libre, premier gouvernement de Pierre Mauroi, tout était dit) quel désastre ;et maintenant, la facture arrive et elle va être très sévère et peut-être même insurmontable

en haut lieu ,c'est déjà plié :on va finir avec un scenario à la grecque ,comme les olives...y pourront faire des barricades ,jouer les gavroche,faudra raquer..

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houa!ha!ha! le 30/09/2026 à 18:39
Anti gauchosphere a écrit le 30/09/2026 à 18h26

Fais gaffe, le seul truc qui va se passer, c'est que tu vas fusiller ton slip 🤣

tres bel humour potache !!j'ai 72 ans et çà me fait encore bien marrer!!

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Anti gauchosphere le 30/09/2026 à 18:26
chaque jour une goute a écrit le 30/09/2026 à 15h43

LE MOUVEMENT VA PRENDRE AUX FACS !!! L’UNION ÉTUDIANTE APPELLE AUX BLOCUS DÈS JEUDI 1er OCTOBRE. LES LYCÉENS VOUS NE SEREZ PLUS SEULS

Fais gaffe, le seul truc qui va se passer, c'est que tu vas fusiller ton slip 🤣

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des profs?? le 30/09/2026 à 18:17
octobre revolution a écrit le 30/09/2026 à 17h44

Jeudi 1er octobre : blocage. Les facs. Les lycées. Les lycées professionnels. Les collèges. Les écoles. L’État doit donner des professeurs à ses citoyens.

bin on va en chercher longtemps avec des sauvageons pareils

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et oui le 30/09/2026 à 18:14
les ecoles du peuple a écrit le 30/09/2026 à 17h40

Où sont allés au lycée ceux qui critiquent la mobilisation des lycéens ? - Édouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale : lycée Fénelon, 6e arrondissement de Paris. - Valérie Pécresse : lycée Sainte-Marie de Neuilly, établissement privé catholique, Neuilly-sur-Seine. - Gabriel Attal : École alsacienne, établissement privé laïc, 6e arrondissement de Paris. - Jordan Bardella : lycée La Salle Saint-Denis, établissement d’enseignement privé, Saint-Denis. - Sébastien Lecornu : lycée Saint-Adjutor, établissement privé catholique, Vernon. - Bruno Retailleau : lycée Saint-Gabriel Saint-Michel, établissement privé catholique, Saint-Laurent-sur-Sèvre. - Emmanuel Macron : lycée La Providence, établissement privé catholique, Amiens. Ceux qui donnent des leçons à tous nos enfants qui étudient dans des conditions indignes sont aussi ceux qui ont eu la chance d’étudier dans les meilleures conditions. Qu’ils se taisent et qu’ils écoutent la jeunesse populaire mobilisée.

retour à la réalité, les soixantehuitards ont bousillé l’enseignement public français qui était l'un des plus performant ; mais ça, c'était avant ; c'était avant que la fainéantise ne soit institutionnalisée ( rappelez-vous, ministère du temps libre, premier gouvernement de Pierre Mauroi, tout était dit) quel désastre ;et maintenant, la facture arrive et elle va être très sévère et peut-être même insurmontable

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trouve toi un autre taf le 30/09/2026 à 18:09
la france a Macron a écrit le 30/09/2026 à 15h21

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Macron va vivre une fin de mandat d'enfer. Magnifique mobilisation des lycéens

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avec la france à le 30/09/2026 à 18:05
la france a Macron a écrit le 30/09/2026 à 15h21

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

macron,on etait au bord du gouffre...avec ton melenchon ,on aura fait un grand bon en avant...

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les agriculteurs bientot dans la rue le 30/09/2026 à 18:02

Rhône. Les agriculteurs FDSEA sonnent la mobilisation ce mercredi soir à Lyon

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finito macron le 30/09/2026 à 17:55
la france a Macron a écrit le 30/09/2026 à 15h21

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Macron aura son "mai 68" comme De Gaulle. Mais lui, contrairement au général, il ne restera pas dans les livres d'histoire avec les mêmes réussites et la même grandeur.

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Tiens donc le 30/09/2026 à 17:52
Pour votre culture a écrit le 30/09/2026 à 13h56

https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualites/en-agissant-pour-les-lycees-la-region-investit-pour-lavenir

Beaucoup d'argent pour mettre les lycéens derrières des barreaux ( en cage..)
Pas etonnant qu'ils soient énervés en sortant

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et qu'a t elle le 30/09/2026 à 17:49
les ecoles du peuple a écrit le 30/09/2026 à 17h40

Où sont allés au lycée ceux qui critiquent la mobilisation des lycéens ? - Édouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale : lycée Fénelon, 6e arrondissement de Paris. - Valérie Pécresse : lycée Sainte-Marie de Neuilly, établissement privé catholique, Neuilly-sur-Seine. - Gabriel Attal : École alsacienne, établissement privé laïc, 6e arrondissement de Paris. - Jordan Bardella : lycée La Salle Saint-Denis, établissement d’enseignement privé, Saint-Denis. - Sébastien Lecornu : lycée Saint-Adjutor, établissement privé catholique, Vernon. - Bruno Retailleau : lycée Saint-Gabriel Saint-Michel, établissement privé catholique, Saint-Laurent-sur-Sèvre. - Emmanuel Macron : lycée La Providence, établissement privé catholique, Amiens. Ceux qui donnent des leçons à tous nos enfants qui étudient dans des conditions indignes sont aussi ceux qui ont eu la chance d’étudier dans les meilleures conditions. Qu’ils se taisent et qu’ils écoutent la jeunesse populaire mobilisée.

à dire?on attend...mais pas de slogans -pas d'imprecations-pas de borborygmes-pas de politique..les choses doivent s'exposer clairement si..possible?

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Tiens donc le 30/09/2026 à 17:46
C'est juste a écrit le 30/09/2026 à 15h31

le futur électorat de Jean Luc Bordelisator à l'entrainement, sous l'œil bienveillant de Raphael Archenault

L'HP vous a accordé une permission de sortie.
Esperons que vous avez pris vos médicaments.

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octobre revolution le 30/09/2026 à 17:44

Jeudi 1er octobre : blocage. Les facs. Les lycées. Les lycées professionnels. Les collèges. Les écoles. L’État doit donner des professeurs à ses citoyens.

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les ecoles du peuple le 30/09/2026 à 17:40

Où sont allés au lycée ceux qui critiquent la mobilisation des lycéens ? - Édouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale : lycée Fénelon, 6e arrondissement de Paris. - Valérie Pécresse : lycée Sainte-Marie de Neuilly, établissement privé catholique, Neuilly-sur-Seine. - Gabriel Attal : École alsacienne, établissement privé laïc, 6e arrondissement de Paris. - Jordan Bardella : lycée La Salle Saint-Denis, établissement d’enseignement privé, Saint-Denis. - Sébastien Lecornu : lycée Saint-Adjutor, établissement privé catholique, Vernon. - Bruno Retailleau : lycée Saint-Gabriel Saint-Michel, établissement privé catholique, Saint-Laurent-sur-Sèvre. - Emmanuel Macron : lycée La Providence, établissement privé catholique, Amiens. Ceux qui donnent des leçons à tous nos enfants qui étudient dans des conditions indignes sont aussi ceux qui ont eu la chance d’étudier dans les meilleures conditions. Qu’ils se taisent et qu’ils écoutent la jeunesse populaire mobilisée.

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dis donc le le 30/09/2026 à 17:38
chaque jour une goute a écrit le 30/09/2026 à 15h43

LE MOUVEMENT VA PRENDRE AUX FACS !!! L’UNION ÉTUDIANTE APPELLE AUX BLOCUS DÈS JEUDI 1er OCTOBRE. LES LYCÉENS VOUS NE SEREZ PLUS SEULS

boutonneux,et si tu tentais de te faire une petite branlette sur l'évier ,pour te faire baisser la pression?

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blocage total le 30/09/2026 à 17:37
chaque jour une goute a écrit le 30/09/2026 à 15h43

LE MOUVEMENT VA PRENDRE AUX FACS !!! L’UNION ÉTUDIANTE APPELLE AUX BLOCUS DÈS JEUDI 1er OCTOBRE. LES LYCÉENS VOUS NE SEREZ PLUS SEULS

Les étudiants REJOIGNENT les lycéens et bloquent Lyon 2 La présidence de l’université Lyon 2 a indiqué SUSPENDRE les cours. Plusieurs centaines d’étudiants de l’Université Lyon 2 ont voté le blocage de la faculté, en soutien à la mobilisation lycéenne et contre le décret concernant les droits d’inscription différenciés pour les étudiants étrangers extra-communautaires.

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Et vendredi le 30/09/2026 à 17:36
chaque jour une goute a écrit le 30/09/2026 à 15h43

LE MOUVEMENT VA PRENDRE AUX FACS !!! L’UNION ÉTUDIANTE APPELLE AUX BLOCUS DÈS JEUDI 1er OCTOBRE. LES LYCÉENS VOUS NE SEREZ PLUS SEULS

Et vendredi , les extras terrestres vont intervenir ! vous verrez .HAHAHAHAHA !

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Alain 69370 le 30/09/2026 à 17:20
La culture de droite en compote a écrit le 30/09/2026 à 14h15

Votre source c'est Wauquiez 😂

Voici une source de journalistes (parmi d'autres) :
https://www.mediacites.fr/decryptage/lyon/2024/08/29/auvergne-rhone-alpes-laurent-wauquiez-arrose-sans-compter-les-lycees-prives-dargent-public/

Le clan Wauquiez fait du clientélisme, toujours et encore 🤮

Et après les droitardés s'étonnent que l'école publique s'embrase !!

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Nimbus le 30/09/2026 à 17:17
vous rigolez a écrit le 30/09/2026 à 16h31

gouvernance de droite vous rigolez. on arrive au bout de 40 ans de gestion de gauche et de renoncements. Le tout appuyé par une médiocrité syndicale. in fine l économie vous remettra les pieds sur terre. vous comprendrez que l argent gratuit et facile ça n a jamais existé.

Vous avez un exemple de mesure de gauche sur ces quarante dernières années ?

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jo le 30/09/2026 à 17:08
Liz a écrit le 30/09/2026 à 16h20

J'ai déjà donné le lien Mediacites plus bas dans les commentaires, lisez.

Et il y en d'autres, Wauquiez arrose ses amis :

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/comment-la-region-auvergne-rhone-alpes-a-contourne-la-loi-pour-financer-des-ecoles-privees-hors-contrat

Votre pseudo vous va très bien "Le gaga de Wauquiez"

Mediapart le roi de la rumeur sérieux ?

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On se calme..... le 30/09/2026 à 16:46
chaque jour une goute a écrit le 30/09/2026 à 15h43

LE MOUVEMENT VA PRENDRE AUX FACS !!! L’UNION ÉTUDIANTE APPELLE AUX BLOCUS DÈS JEUDI 1er OCTOBRE. LES LYCÉENS VOUS NE SEREZ PLUS SEULS

Tranquille, vous allez nous faire un AVC et les urgences sont déjà bien encombrées....

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Et ça continue encore et encore... le 30/09/2026 à 16:42
la france a Macron a écrit le 30/09/2026 à 15h21

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Décidément, toujours la même phrase.avec le tunnel ...
Encore sous le choc de votre expérience de mort imminente....vivez la discrètement et sereinement.....vous verrez ça va bien se passer....

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vous rigolez le 30/09/2026 à 16:31
la france a Macron a écrit le 30/09/2026 à 15h21

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

gouvernance de droite vous rigolez. on arrive au bout de 40 ans de gestion de gauche et de renoncements. Le tout appuyé par une médiocrité syndicale. in fine l économie vous remettra les pieds sur terre. vous comprendrez que l argent gratuit et facile ça n a jamais existé.

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La Rance Indigne ! le 30/09/2026 à 16:30
le jeune avait a écrit le 30/09/2026 à 15h37

des dents aux pieds?

On espère que ce jeune les perdra aussi !

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3500 M le 30/09/2026 à 16:28
chaque jour une goute a écrit le 30/09/2026 à 15h43

LE MOUVEMENT VA PRENDRE AUX FACS !!! L’UNION ÉTUDIANTE APPELLE AUX BLOCUS DÈS JEUDI 1er OCTOBRE. LES LYCÉENS VOUS NE SEREZ PLUS SEULS

3500 M de dettes ces mer.deus vont comprendre très bientôt ce qu est une gestion de gauche. ce n est pas leur gourou facho qui les sortira de ces dettes, lui il est millionnaire et sa retraite est assurée par les français. on vire de l école tous ces branleurs ils suivront les cours par correspondance.

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RV le 30/09/2026 à 16:28
chaque jour une goute a écrit le 30/09/2026 à 15h43

LE MOUVEMENT VA PRENDRE AUX FACS !!! L’UNION ÉTUDIANTE APPELLE AUX BLOCUS DÈS JEUDI 1er OCTOBRE. LES LYCÉENS VOUS NE SEREZ PLUS SEULS

en majuscules lol
c'est bien, changez le monde. j'attends que vous ayez terminé, tout va être mieux après

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jo le 30/09/2026 à 16:27
le gaga a écrit le 30/09/2026 à 15h38

Parfaitement faux ! En disant cela vous vous discréditez !

Il a donné tout l'argent aux lycées cathos Wauquiez faudra me dire quand. Raconter n'importe quoi pour avoir l'air ce n'est pas suffisant, des preuves, si vous en avez je suis preneur car je n'ai rien reçu alors vite des preuves que je puisse réclamer

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lululaberlue le 30/09/2026 à 16:22

S'ils ne veulent pas de l'école il n'y a qu'a les mettre au boulot, de toute façon ils seront étudiants jusqu'à 25 ans, sauront à peine lire, écrire n'en parlons pas mais ils écouteront les vociférations d'un gourou LFIste pour eux c'est le principal et ça leur suffit ils n'auront même pas le courage de penser ou de réfléchir, c'est reposant un gourou vous suivez c'est tout.
Ils ne sont pas foutus d'apprendre une langue étrangère pour travailler ou pour voyager à par l'arabe. Des cancres resteront des cancres alors qu'ils se battent pour l'école il y a de quoi rigoler.

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Liz le 30/09/2026 à 16:20
le gaga a écrit le 30/09/2026 à 15h38

Parfaitement faux ! En disant cela vous vous discréditez !

J'ai déjà donné le lien Mediacites plus bas dans les commentaires, lisez.

Et il y en d'autres, Wauquiez arrose ses amis :

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/comment-la-region-auvergne-rhone-alpes-a-contourne-la-loi-pour-financer-des-ecoles-privees-hors-contrat

Votre pseudo vous va très bien "Le gaga de Wauquiez"

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le gaga le 30/09/2026 à 15:45
T'as le bonjour du père Preynat et de Betharam a écrit le 30/09/2026 à 14h40

la casse dans les lycées catho lyonnais est rarement le fait des gamins mais plutôt le fait de curés intégristes (Quentinistes) proches du RN qui "cassent" l'arrière train des enfants..
La rubrique faits divers lyonnaises est pleine de faits divers de ce genre, depuis 30 ans (depuis la fin du silence)
Comme je ne suis pas un droitard, je fais partie des gens qui estiment qu'une poubelle brulée est moins grave qu'une agression sexuelle commise par un chef scout ou un curé Lefèvriste.
Mais que veux tu, nous n'avons pas les mêmes valeurs.

C’est votre opinion, et on peut dire la même chose concernant le public… là dernière en date, le périscolaire à Paris….

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chaque jour une goute le 30/09/2026 à 15:43

LE MOUVEMENT VA PRENDRE AUX FACS !!! L’UNION ÉTUDIANTE APPELLE AUX BLOCUS DÈS JEUDI 1er OCTOBRE. LES LYCÉENS VOUS NE SEREZ PLUS SEULS

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Sacerdoce le 30/09/2026 à 15:40
calme toi, Jacky a écrit le 30/09/2026 à 13h53

Tu insultes les lycéens, mais pourtant tu sembles toi même être un crétin inculte, arrogant et fainéant, et circonstance aggravante, Bardelliste (donc probablement antisémite..)
Pourtant les instits et les profs se sont occupés de toi dans ta jeunesse, les médecins et la sécurité sociale s'occupent de toi, et quand tu seras vieux au bout du rouleau, les immigrés que tu détestes tant te changeront tes couches, et ce sera les seules personnes qui socialiseront encore avec toi..
Donc arrête de faire le fou et de critiquer tout le monde..

Faut pas hésiter, on manque de professeurs; Postulez et demandez à être nommé dans un lycée bien agité. Vous pourrez alors exprimer toute votre abnégation

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le gaga le 30/09/2026 à 15:38
Liz a écrit le 30/09/2026 à 12h19

Wauquiez a donné tout l'argent aux lycées privés catholiquess.
Normal que les lycées normaux manifestent.

Parfaitement faux ! En disant cela vous vous discréditez !

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Ou est la différence... le 30/09/2026 à 15:38
Effectivement a écrit le 30/09/2026 à 15h15

"Parce que c'est notre projet" hurlait Macron à la tribune....

Parce que c est pour la thune !!!
A répondu Melenchon 🤑🤑

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le jeune avait le 30/09/2026 à 15:37
une dent et une! a écrit le 30/09/2026 à 14h06

Je viens de voir les images d'un jeune qui donne un coup de pied a un CRS! D'aprés les infos, il a perdu ses dents! J'espère qu'on le soignera pas!! La sécu est en déficit 🤣🤣🤣🤣

des dents aux pieds?

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le discernement le 30/09/2026 à 15:36
maxPTT a écrit le 30/09/2026 à 13h44

Votre manque de discernement en revanche, ne se soigne que par une prise de conscience et un certain recul sur soi-même, un long travail donc. La "jeunesse" n'est pas homogène, elle se divise en groupes d'âge, de classe sociale, de localisation, et d'affinité politique différents. Il serait idiot d'affirmer que ceux qui manifestent pour l'action climatique iraient ensuite faire cramer des poubelles.

D'ailleurs dans les manifestations (totalement légitimes) auxquelles on assiste depuis 2 jours, il y'aura forcément des éléments perturbateurs, qui vont casser sans raison, ou cramer des poubelles. Ceux-là doivent être interpellés, et sanctionnés. Cela n'enlève rien à ce mouvement social, encouragé par une bonne partie des enseignants (puisque ça les concerne aussi)

Mais vous, tout ce qui vous intéresse, ce sont ces fameuses poubelles en feu. Voilà pourquoi vous n'avez aucune légitimité à discuter de ces événements.

Manifester OUI Provoquer, casser, voler ,brûler NON Donc le légitime devient très rapidement illégitime… et c’est ce que l’on voit systématiquement à chaque manifestation… bizarre non?

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çà y est le 30/09/2026 à 15:35
Ben pourquoi a écrit le 30/09/2026 à 15h07

.... un immigré devrait me changer mes couches, il pourrait aussi être mon médecin..
Vous ne seriez pas un peu raciste ?

çà manquait..voilà le torquemada wokiste qui debarque pour nous nous broûter les roustons avec ses dadas et ses amulettes d'exorciste...

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C'est juste le 30/09/2026 à 15:31

le futur électorat de Jean Luc Bordelisator à l'entrainement, sous l'œil bienveillant de Raphael Archenault

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Il faut avancer.... le 30/09/2026 à 15:31
T'as le bonjour du père Preynat et de Betharam a écrit le 30/09/2026 à 14h40

la casse dans les lycées catho lyonnais est rarement le fait des gamins mais plutôt le fait de curés intégristes (Quentinistes) proches du RN qui "cassent" l'arrière train des enfants..
La rubrique faits divers lyonnaises est pleine de faits divers de ce genre, depuis 30 ans (depuis la fin du silence)
Comme je ne suis pas un droitard, je fais partie des gens qui estiment qu'une poubelle brulée est moins grave qu'une agression sexuelle commise par un chef scout ou un curé Lefèvriste.
Mais que veux tu, nous n'avons pas les mêmes valeurs.

Il semble que l église a fait le ménage et collabore activement avec la justice pour dénoncer et poursuivre les auteurs....
S il est normal de dénoncer des faits abjects, il l est tout autant de reconnaître les efforts faits.
C est de l honnêteté intellectuelle, du sens des responsabilités et une réelle volonté de progrès pour vivre ensemble en toute quiétude ..

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surtout le 30/09/2026 à 15:29
les droitards n'ont plus de limites a écrit le 30/09/2026 à 14h53

Les grèves de 1968 ont été les plus importantes de notre histoire. La France paralysée pendant trois semaines, sept millions de grévistes : un record absolu.
Les révisionnistes libéraux et les gogols zemmouriens: "c'était un petit mouvement de bourgeois"
https://www.lhistoire.fr/les-gr%C3%A8ves-de-mai-juin-1968

un mouvement de ventres pleins revendiquant une emancipation et une liberte sexuelles liberees de l'eglise,et hors du carcan bourgeois..là ,à present ,çà sent le kramé passque çà intuite des gros problemes pour la coquetterie pour rembourser la dette:tu pourras tortiller comme tu veux du cul ,le gaucho ,mais faudra chier droit pour démouler la dette!

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lucien le cheval le 30/09/2026 à 15:27
T'as le bonjour du père Preynat et de Betharam a écrit le 30/09/2026 à 14h40

la casse dans les lycées catho lyonnais est rarement le fait des gamins mais plutôt le fait de curés intégristes (Quentinistes) proches du RN qui "cassent" l'arrière train des enfants..
La rubrique faits divers lyonnaises est pleine de faits divers de ce genre, depuis 30 ans (depuis la fin du silence)
Comme je ne suis pas un droitard, je fais partie des gens qui estiment qu'une poubelle brulée est moins grave qu'une agression sexuelle commise par un chef scout ou un curé Lefèvriste.
Mais que veux tu, nous n'avons pas les mêmes valeurs.

ou par un animateur du périscolaire public

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fariboles le 30/09/2026 à 15:26
Liz a écrit le 30/09/2026 à 12h19

Wauquiez a donné tout l'argent aux lycées privés catholiquess.
Normal que les lycées normaux manifestent.

ah oui, « tout l’argent » ? vos sources svp

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la france a Macron le 30/09/2026 à 15:21

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

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Effectivement le 30/09/2026 à 15:15

"Parce que c'est notre projet" hurlait Macron à la tribune....

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Ben pourquoi le 30/09/2026 à 15:07
calme toi, Jacky a écrit le 30/09/2026 à 13h53

Tu insultes les lycéens, mais pourtant tu sembles toi même être un crétin inculte, arrogant et fainéant, et circonstance aggravante, Bardelliste (donc probablement antisémite..)
Pourtant les instits et les profs se sont occupés de toi dans ta jeunesse, les médecins et la sécurité sociale s'occupent de toi, et quand tu seras vieux au bout du rouleau, les immigrés que tu détestes tant te changeront tes couches, et ce sera les seules personnes qui socialiseront encore avec toi..
Donc arrête de faire le fou et de critiquer tout le monde..

.... un immigré devrait me changer mes couches, il pourrait aussi être mon médecin..
Vous ne seriez pas un peu raciste ?

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Ralalala le 30/09/2026 à 14:58
Désolé a écrit le 30/09/2026 à 14h20

Mais les lycées catho coutent beaucoup moins cher que les lycées publiques qui sont dégradés tous les jours par des élèves incultes .Il y a déjà des millions de dégats, espérons que les familles de ces voyous payent la casse...

Oui vous avez la cause au problème dans votre réponse

Détruire l’école de la république pour des etablisssement privé .. que seul les plus aisés peuvent allés

Vive la republier ! Stop aux chaptalisation de l’enseignement

C’est à cause de tout ça que vous en venez à dire ceci

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