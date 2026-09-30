Mise à jour : Selon la préfecture du Rhône, 30 personnes ont désormais été interpellées depuis le début de la matinée ce mercredi. Plusieurs rassemblements ont été recensés devant des établissements scolaires, avec de nombreux jets de projectiles et des incendies de mobilier urbain.

À ce stade, aucun établissement n’est toutefois bloqué. Les services de l'État "les forces de l’ordre restent pleinement mobilisées afin de prévenir toute nouvelle tentative de blocage."

Article initial 9h30: Au lendemain d'une journée agitée dans plusieurs établissements du Rhône, de nouveaux rassemblements ont lieu ce mercredi 30 septembre au matin.

Selon nos informations, près d'une dizaine de lycées seraient partiellement ou totalement bloqués. Une source sécuritaire nuance toutefois la situation : contrairement à la veille, il s'agit ce mercredi matin moins de véritables blocus que de rassemblements organisés aux abords des établissements.Cette même source nous précise que "des effectifs de police, notamment des CDI et des CRS, sont déployés sur l’ensemble des points sensibles afin de sécuriser les abords des établissements concernés."

Des rassemblements dans plusieurs arrondissements de Lyon

À Lyon, des mouvements sont notamment constatés devant les lycées Saint-Exupéry, dans le 4e arrondissement, Édouard-Herriot, dans le 6e, Édouard-Branly, dans le 5e, ainsi qu'à La Martinière Diderot, dans le 1er.

La mobilisation dépasse largement Lyon. Des rassemblements sont par ailleurs signalés au lycée Parc Chabrières à Oullins, à Robert-Doisneau à Vaulx-en-Velin, ainsi que devant des établissements de Vénissieux.

La situation est aussi tendue du côté d'Écully. Au lycée François-Cevert, des tirs de mortiers d'artifice ont été constatés et des poubelles ont été incendiées.

Cette nouvelle mobilisation intervient au lendemain d'une première journée marquée par des tensions dans plusieurs communes du Rhône, notamment à Lyon, Villeurbanne et Décines-Charpieu, dans le cadre de l'appel national au blocage des lycées.

Le ministre de l'Éducation cite la situation à Lyon

Interrogé ce mercredi matin sur RTL, le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray est revenu sur les incidents qui accompagnent le mouvement à travers le pays. Il dénonce des "actions violentes" et fait état de 76 personnes blessées devant des établissements scolaires, parmi lesquelles 18 personnels de l'Éducation nationale.

Le ministre estime que les revendications des lycéens doivent pouvoir être débattues au sein des instances démocratiques prévues dans les établissements, notamment les conseils de vie lycéenne.

Édouard Geffray a également évoqué directement la situation lyonnaise, citant le cas d'un établissement pris pour cible par "quarante jeunes cagoulés qui ont détruit toutes les fenêtres".