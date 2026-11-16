Certaines des 28 entreprises emmenées au Québec par Auvergne-Rhône-Alpes cherchent depuis plusieurs années à entrer sur le marché canadien.

Du 8 au 10 novembre, elles ont pu rencontrer des interlocuteurs québécois lors de rendez-vous d’affaires, notamment au forum économique transatlantique. Le déplacement, conduit par Fabrice Pannekoucke à l’occasion des Entretiens Jacques Cartier, a réuni près de 300 personnes, parmi lesquelles des représentants des Hospices civils de Lyon, de Lyonbiopôle et des universités de Lyon.

Des rendez-vous d’affaires pour prendre pied au Canada

Accompagnées par la Région, son agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et Business France, les sociétés participantes vont de la jeune pousse à l’entreprise installée depuis plusieurs décennies. Le déplacement visait aussi à soutenir celles qui sont déjà présentes au Québec, dont certaines ont rencontré le président de Région pendant la mission.

"En Auvergne-Rhône-Alpes, nous chassons en meute. C'est précisément ce que nous avons fait au Québec avec 28 entreprises", résume Fabrice Pannekoucke. La Région cite la santé, l’énergie et la microélectronique parmi les secteurs où elle espère voir émerger de nouveaux débouchés ou partenariats.

Des échanges universitaires, de Lyon à Sherbrooke

Le volet universitaire et scientifique a mobilisé des établissements de Lyon, Clermont, Grenoble et Saint-Étienne. Parmi les partenariats formalisés, la Région cite celui entre l’Université Grenoble Alpes et l’Université de Sherbrooke, destiné à renforcer les échanges entre les deux établissements. Le communiqué ne détaille pas d’accord propre aux participants lyonnais.

"Dans le même temps, nous devons accélérer le partage de la connaissance et de la science entre nos universités", souligne Fabrice Pannekoucke. Les coopérations évoquées par la Région couvrent notamment l’intelligence artificielle, la cybersécurité et l’hydrogène. Elles s’inscrivent dans une relation structurée depuis 1994 entre Auvergne-Rhône-Alpes et le Québec, qui ont défini une feuille de route commune jusqu’en 2028.